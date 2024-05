O dogodku, ki trese tajsko provinco Sukhothai, kjer je 45-letna Prapaporn Choeiwadkoh, sicer članica tajske demokratske stranke, predsednica provincialnega odbora za trgovino, so ob tajskih množično poročali tudi kitajski mediji, saj incident podobno kot telenovela močno zabava uporabnike družbenih omrežij na Kitajskem.

Vse skupaj res zveni kot zgodba iz telenovele

Tajska političarka je po poročanju medijev svojega precej starejšega moža, 65-letnika, ki je znan zgolj kot Ti, ob obisku enega od samostanov na Tajskem prepričala v posvojitev 23-letnega meniha, ki naj bi se ji zasmilil.

Pred nekaj tedni je sumničavi mož, ki je vse bolj verjel, da je razmerje med njegovo ženo in posvojenim sinom nekaj več kot zgolj razmerje mama-sin, brez predhodnega opozorila nepričakovano prišel domov in ju gola zalotil v postelji. To je tudi posnel in videoposnetek objavil na družbenih omrežjih:

"Zgolj gole priprave na skupno tuširanje"

24-letni posvojeni sin je po dogodku pobegnil neznano kam. Kot pišejo tajski in kitajski mediji, ga je v skrivanje najverjetneje prisililo osramočenje, saj je storil nekaj, česar kot menih ne bi smel nikoli.

45-letna političarka je sicer zatrjevala, da se med njo in posvojenim sinom kljub temu, da sta bila v postelji gola, ni dogajalo nič neprimernega, temveč naj bi se zgolj pripravljala na skupno tuširanje.

Mnogi komentarji uporabnikov družbenih omrežij možu, znanemu zgolj po imenu Ti, medtem sporočajo: "Da se nekaj dogaja, bi moral posumiti takoj, ko ti je žena dejala, da želi posvojiti 23-letnega moškega."