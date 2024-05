"Zelo sem zadovoljna z drugim mestom, ki mi je prinesla lepe bonus točke na svetovni lestvici v boju za olimpijske igre v Parizu. To je tudi moj najboljši tek na pol stadionskega kroga po letu 2020, kar je zelo spodbudno in se že veselim naslednjih tekem. Današnji tek je bil soliden, kot običajno na začetku sezone imam še nekaj rezerv v tehnični izvedbi teka. Tudi na koncu mi je precej pobralo moči, kar je bil davek teka na drugi progi," je povedala Maja Mihalinec Zidar.

Pred njo je bila na pol stadionskega kroga le Grkinja Rafaela Spanodaki Hatziriga (23,36). Slovenska sprinterka je sezono začela prejšnji teden v Splitu, kjer je v slabih pogojih in vetru v prsi zmagala na 200 m (23,76), pred tem je za ogrevanje na pol krajši razdalji tekla 11,93 sekunde.

"Danes so bili zelo dobri pogoji za tekmo. Počutila sem se tudi dobro, ker je bilo toplo. Veter je večinoma pihal v hrbet, le včasih se je nekoliko obračal. Tudi zaletna steza mi je ustrezala. Zadovoljna sem z današnjim nastopom, še več pa pričakujem na naslednjih tekmovanjih," je pojasnila Neja Filipič.

"Nastop ocenjujem pozitivno, saj sem napravil to, kar sva se s trenerjem dogovorila. Začel sem pogumno v ospredju in se nisem 'skrival' zadaj. Na žalost ni bilo narekovalca ritma in zato se vodil tekmo do zadnjih 100 m pred ciljem. V zaključku so me sicer prehiteli štirje tekači, ampak ta nastop mi vliva optimizma za nadaljevanje olimpijske sezone," pa je po tekmi v Dubaju sporočil Jan Vukovič.

