Inovativna in učinkovita rešitev za sodobne nepremičninske projekte

O podjetju Ekosen

Ekosen je podjetje z bogatimi izkušnjami v razvoju in distribuciji ogrevalnih sistemov IR. Zavezani smo inovacijam in kakovosti, naši izdelki pa so rezultat domačega znanja in razvoja. Ker razumemo, da je vsaka stavba unikatna, zagotavljamo personalizirane storitve in rešitve, ki so prilagojene posebnim potrebam naših strank. Naša ponudba obsega širok spekter IR-panelov, ki so primerni za različne prostore – od stanovanjskih objektov in poslovnih prostorov do industrijskih objektov. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.ekosen.si .