Nashville in Vegas za biti ali ne biti

V prvem krogu končnice v hokejski ligi NHL sta v zahodni konferenci nerešeni le še dve vprašanji. Kdo bo zapolnil preostali mesti v polfinalu. V tem svoja tekmeca čakata moštvi Colorado Avalanche in Edmonton Oilers. Ti so v četrtfinalu s 4:1 v zmagah končali sezono Anžeta Kopitarja in njegovih LA Kings.