Vsem najljubša embalaža – Podravka s konzervami uresničuje trajnostne cilje

Kaj imajo skupnega Podravkin golaž, jadranske sardine v rastlinskem olju in rjavi fižol? Čeprav spadajo v različne kategorije (pripravljene jedi, ribe in zelenjava), so vsi zapakirani v kovinski embalaži oziroma konzervah.

Zakaj je to zaželeno? Obstaja nekaj enostavnih razlogov:

Tako se ohranja tradicija proizvodnje – konzerva je ena od nekaj vrst embalaže, ki se uporabljajo že od začetkov Podravkine proizvodnje.

– konzerva je ena od nekaj vrst embalaže, ki se uporabljajo že od začetkov Podravkine proizvodnje. Izdelki, zapakirani v konzerve, ne vsebujejo konzervansov , ker so toplotno obdelani.

, ker so toplotno obdelani. Ohranjena sta visoka kakovost in izvrsten okus .

in . Konzerve so enostavno dostopne in trajne, izdelki pa hitro pripravljeni za uživanje.

Ob upoštevanju prej postavljenih ciljev Podravka prek izvajanja Strategije trajnostnega poslovanja in njej pripadajoče Prehranske strategije nadaljuje aktivno skrb za svoje potrošnike. Nekateri od najbolj priljubljenih Podravkinih izdelkov, vključno z že omenjenimi – golaž, jadranske sardine v rastlinskem olju in rjavi fižol –, so zapakirani v kovinsko embalažo, ki ji pogosto pravimo tudi konzerva ali pločevinka. Podravka se je zato odločila predstaviti vse njene dobre plati oziroma pokazati, zakaj je konzerva vrsta embalaže, ki se popolno ujema z navedenimi strategijami.

Pozitivne lastnosti konzerve je mogoče prikazati s tremi ključnimi sporočili: Konzerva je embalaža, ki se lahko stoodstotno reciklira. Konzerva je embalaža, ki se lahko znova uporabi. Hrana v konzervi ne vsebuje konzervansov.

Tukaj posebej izstopa tretja točka. Hrani v konzervi ni treba dodati konzervansov, ker je toplotno obdelana pri visokih temperaturah. Tako je zagotovljen dolg rok trajanja izdelka in to brez spremembe hranilnih vrednosti.

V koraku z globalnimi trendi

Eden od glavnih ciljev Strategije trajnostnega poslovanja Skupine Podravka do leta 2030 je tudi prizadevanje za to, da bi bilo sto odstotkov embalaže povratne ali primerne za kompostiranje za vse živilske izdelke ali pa takšne, da bi jo bilo mogoče reciklirati.

Globalni trendi kažejo, da smo na dobri poti. Trg konzervirane hrane beleži rast, kot glavni prednosti pa se omenjata daljši rok trajanja in enostavna dostopnost. Prav tako napovedi kažejo, da bodo spremembe življenjskega sloga, razširjeni distribucijski kanali in vse večje povpraševanje po pripravljenih prehranskih izdelkih dodatno razširili uporabo te vrste embalaže.1



Podravka je že od nekdaj pionirka v ustvarjanju živilskih izdelkov. Želimo, da je hrana, ki jo jemo, praktična in se hitro pripravi, hkrati pa tudi okusna in s svojimi hranljivimi sestavinami prava izbira, ki sledi našemu hitremu življenjskemu slogu. Svojim potrošnikom želimo zagotoviti hrano, ki poskrbi za vse navedeno, ohraniti pa želimo tudi prepoznaven okus, h kateremu se vsi vedno z veseljem vračajo.

V konzervah so na voljo nekateri od najbolj priljubljenih izdelkov podjetja Podravka, stoodstotna možnost reciklaže pa je samo ena od številnih prednosti, ki jih takšna embalaža prinaša.

