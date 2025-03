V živo: šok za Maribor! Koper izkoristil ogromno napako vijolic.

Nogometaši vodilne Olimpije so z zmago v Domžalah nad Radomljami (3:0) v 26. krogu storili pomemben korak v boju za naslov. Prednost pred Mariborom, ki se pravkar v derbiju kroga meri s Koprom, so povišali na devet točk razlike. Kanarčki bi lahko v kratkem dobili novega trenerja, kot največji kandidat se omenja Slaviša Stojanović. Mura je na krilih trikratnega strelca Daria Vizingerja ugnala Primorje (3:1). Nedelja se je začela v Šiški, kjer sta se Bravo in zadnjeuvrščene Domžale razšla brez zmagovalca (3:3), zvečer pa se bo dogajanje preselilo v "evropsko" Celje, kjer se bodo izbranci Alberta Riere predstavili prvič po podvigu v Švici in skušali upravičiti vlogo favorita proti Nafti.

Vijolice ta teden že razočarale proti Primorcem

Derbi 25. kroga poteka v Ljudskem vrtu, kjer Maribor gosti Koper. Vijolice so pozitivno energijo, ki jih je spremljala po zmagi nad Olimpijo (1:0), hitro zapravile v prestolnici burje, kjer so še drugič v tej sezoni ostale brez točk proti Primorju (1:2). Zaostanek za vodilno Olimpijo se je povečal, za nameček pa imajo tik pred reprezentančnim premorom opravka z zelo motiviranim tekmecem, ki mu pod vodstvom začasnega trenerja Ivice Guberca (prihodnji teden naj bi Koper sporočil ime novega stalnega trenerja, kot največji kandidat pa se omenja nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović) sploh ne gre slabo. Koper se želi prebiti v Evropo, v Ljudski vrt pa je prišel z jasnim ciljem. Želi presenetiti vijolice.

Dvoboj se je začel bolje za goste. Koprčani so v 7. minuti izkoristil napako domačega vratarja Ažbeta Juga, ki je podal žogo naravnost v noge občasnemu reprezentantu Kosova Toniju Domgjoniju. Nogometašu Kopra ni bilo težko zatresti mreže vijolic. Primorci so v 7. minuti povedli z 1:0!

To je 99. tekma Maribora in Kopra v prvi ligi. Tako bosta kluba, ki sta skupaj osvojila 17 državnih naslovov (Maribor 16, Koper pa enega), v tej sezoni odigrala tudi jubilejno stoto tekmo. To se bo zgodilo na Bonifiki 17. maja, ko bodo igrali tekme predzadnjega kroga. Foto: Aleš Fevžer

Poplatnik in Šturm zadela že desetič

Nedeljski spored se je začel v času poznega nedeljskega kosila na stadionu ŽAK v Spodnji Šiški. Bravo je skušal po nizu skromnejših rezultatov, na zadnjih treh tekmah je namreč osvojil le točko, znova izkusiti sladkost zmage. Pomeril se je z zadnjeuvrščenimi Domžalčani, po imenitnem začetku dvoboja, ko je že po 20 minutah vodil z 2:0, v polno sta zadela Matej Poplatnik, ki je dosegel jubilejni deseti zadetek v tej sezoni (že osmi v spomladanskem delu prvenstva) in Martin Pečar, pa je kazalo, da bodo Šiškarji zlahka uresničili cilj. Poplatnik je pred tem zatresel tudi okvir vrat, tako da bi bilo lahko vodstvo ljubljanskega kluba še višje.

Matej Poplatnik je popeljal Bravo v vodstvo in dosegel jubilejni deseti gol v tej sezoni. Foto: Aleš Fevžer

Domžalčani pa se niso predali. Ekspresno so se vrnili v igro, prvenec v 1. SNL je dosegel mladi napadalec Luka Mlakar, nato pa je že desetič v tej sezoni v polno meril Danijel Šturm. Do konca prvega dela je Mlakar zapravil še nekaj zrelih priložnostih, pri katerih se je izkazal domači vratar Matija Orbanić. Kluba sta tako na počitek odšla z neodločenim rezultatom (2:2), a se je že kmalu po začetku drugega dela smejalo gostom. Mark Španring je v 50. minuti prestregel nevarno podajo proti Šturmu, a žogo preusmeril v lastna vrata, iz katerih je pred tem proti žogi stekel tudi Orbanić. Varovancem Dejana Dončića, ki so pred tem dve tekmi zapored v 1. SNL izgubili z 2:3, se je nasmihala zlata vredna zmaga.

Čeprav so Domžalčani v Šiški po 20 minutah zaostajali z 0:2, se niso predali, ampak na začetku drugega polčasa prišli do popolnega preobrata. Foto: Aleš Fevžer

Šiškarji se vseeno niso predali.Najprej so nekajkrat ogrozili Lovra Štubljarja, nato pa je v 82. minuti vratarja Domžal premagal Nigerijec Victor Gidado, ki je z 20 metrov zadel za končnih 3:3. Bravo tako na lestvici, čeprav ni zmagal že štiri tekme zapored, še vedno zaseda izvrstno tretje mesto, ki zagotavlja evropsko vozovnico, Domžale pa se je približal devetouvrščeni Nafti na dve točki zaostanka.

Junaki Alberta Riere prvič po podvigu v Švici

Celjani so v četrtek poskrbeli za zgodovinski uspeh. Preboj v četrtfinale konferenčne lige odmeva ne le v Sloveniji, ampak tudi Evropi. Vstopnice za četrtfinalni spektakel, ko bo 10. aprila v knežjem mestu gostovala Fiorentina, so bolj ali manj že pošle, ljubitelji nogometa pa upajo, da bi se lahko na največjem evropskem srečanju v zgodovini Celja odprla tudi zahodna tribuna. Izbranci Alberta Riere tako v tej sezoni navdušujejo v Evropi, ko vzporedno nastopajo v 1. SNL, pa niso tako prepričljivi. Še več, za zdaj so osvojili zgolj toliko točk, da na lestvici zasedajo šele peto mesto.

Ko sta se Celje in Nafta nazadnje pomerila v 1. SNL, se je dvoboj končal brez zadetkov. Celjani so v tej sezoni trikrat remizirali z 0:0, vselej na gostovanjih. Tako se jim je godilo v Lendavi, Murski Soboti in Kopru. Foto: Jure Banfi

Zaostanek za vodilno Olimpijo je ogromen, tako da lahko ubranijo naslov prvaka le še ob neverjetnem čudežu, dokaj velik pa je tudi zaostanek za tretjim mestom (osem točk ob tekmi manj), ki zagotavlja Evropo. Evropsko računico za Celjane predstavlja tudi pokal, kjer pa grofe v četrtfinalu čaka zelo zahteven spopad z Mariborom. Zato si Celjani v nedeljo, ko bodo zvečer gostili Nafto iz Lendave, ne smejo privoščiti spodrsljaja. Ker pa vzporedno igranje v Evropi in 1. SNL zahteva svoj davek, na drugi strani pa bo zelo motivirana zasedba Nafte, ki je med tednom v derbiju začelja premagala Domžale (3:2) in spravila navijače v dobro voljo, velja na stadionu Z'dežele spremljati vse prej kot dolgočasno srečanje.

Olimpija spet ujela zmagoviti ritem

Zeleno-beli so med tednom doma premagali Muro (2:1) in se razveselili še kako potrebne zmage, s katero so si povrnili načeto samozavest, hkrati pa zaradi spodrsljaja Maribora v Ajdovščini še hitreje pozabili na boleč poraz v večnem derbiju v Ljudskem vrtu. Četa Victorja Sancheza pa si je še večjo prednost zagotovila v soboto. V gosteh je premagala Radomljane, njeno stalno stranko, s katero ima imenitno razmerje medsebojnih tekem. Zmaji so zmagali s 3:0. Tako so ujeli zmagoviti ritem in se utrdili na vodilnem položaju 1. SNL.

Marko Ristić je kot prvi zatresel mrežo Radomljanov na gostovanju v Domžalah. Mladi branilec Olimpije je dosegel strelski prvenec v 1. SNL. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija se je pri Radomljanih v Domžalah za prvoligaške točke potegovala 12-krat in se razveselila jubilejne desete zmage. Izgubila je le enkrat, razlika v zadetkih pa po novem znaša imenitnih in zgovornih 28:6 za Ljubljančane. Tokrat pa se na seznamu strelcev pri Olimpiji nista znašla novopečeni avstrijski reprezentant Raul Florucz, z 12 zadetki prvi strelec 1. SNL oziroma Estonec Alex Tamm, junak zadnje zmage proti Muri. Olimpija je odpor mlinarjev, ki jih čaka boj za obstanek, strla v zadnjih 25 minutah. V polno so zadeli Marko Ristić, Peter Agba in Marko Brest.

Olimpija je imela pobudo že v prvem polčasu, najbližje zadetku je bil prvi golgeter lige Raul Florucz, ki je v 43. minuti z volejem s sedmih metrov zadel stičišče prečke in vratnice.

Zmaji so po Muri premagali še Radomlje in povečali prednost pred zasledovalci. Foto: Aleš Fevžer Zmaji so boljšo igro kronali s tremi zadetki v zadnjih 25 minutah. V 67. minuti je Florucz poslal žogo s prostega strela v kazenski prostor, Gaber Dobrovoljc jo je skušal odbiti z glavo, a jo ob tem usmeril proti drugi vratnici, kjer je bil Marko Ristić, ta pa je nato zadel iz bližine.

Florucz je v 81. minuti prišel sam pred Pridgarja, a je slednji spet dobil dvoboj z njim, žoga pa se je odbila do Petra Agbe, ta pa jo je poslal v mrežo za 2:0. Zmagovalec je bil tako odločen, piko na i pa je v 94. minuti postavil Marko Brest, potem ko je zadel s 13 metrov.

Vizinger drugič v tej sezoni do hat-tricka proti Primorju!

Prvoligaško dogajanje se je v soboto začelo v Prekmurju. Mura in Primorje sta se udarila v neposrednem srečanju za šesto mesto, točke pa so ostale doma (3:1). Čeprav je domači strateg Matjaž Kek mlajši pogrešal kaznovanega Kaija Cipota, so črno-beli na krilih trikratnega strelca Daria Vizingerja strli odpor Ajdovcev, ki so v prejšnjem krogu ugnali Maribor. Hrvat Vizinger je v tej sezoni v Fazaneriji še kako vroč proti Primorju, saj se je podpisal že pod drugi hat-trick. Skupno z 11 zadetki na lestvici najboljših strelcev tekmovanja zaostaja le za nogometašem Olimpije Raulom Floruczom.

Ko so Ajdovci gostovali v Fazaneriji 14. septembra 2024, so doživeli hud poraz (0:4). V napadu Mure je s tremi zadetki blestel Hrvat Dario Vizinger. Nekdanji napadalec Celja je trikrat zatresel mrežo Primorja tudi tokrat! Foto: Jure Banfi

Vizinger je prvič zadel po strelu z glavo v 7. minuti, ko je nanj pozabila ajdovska obramba. Nekdanji napadalec Celja je podvojil prednost v 70. minuti. Iz bližine je zatresel mrežo Ajdovcev, čeprav ni najbolje zadel žoge. Pri tem je veliko napako naredil Gašper Petek, saj mu je Matic Vrbanec na robu kazenskega prostora odvzel žogo.

V Murski Soboti sta se v trenerskih vlogah merila Milan Anđelković in Matjaž Kek mlajši. Slednji je bil lahko po tekmi veliko boljše volje. Foto: Jure Banfi

V 75. minuti so Ajdovci zmanjšali zaostanek, ko je Edvin Suljanović sprožil z desne strani, žoga je ob tem zadela Klemna Pucka ter v visokem loku preletela tudi vratarja Florijana Raduho. Le pet minut pozneje pa se je Vizinger po samostojnem prodoru znova vpisal med strelce.

