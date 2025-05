Najpogostejši slovenski sosedski spori: vse, kar morate vedeti o sosedski pravdi in svojih pravicah

Dober sosed je zlata vreden, slab pa lahko hitro postane vaša nočna mora. V Sloveniji so sosedski spori vsakdanja realnost tako na podeželju kot v urbanih strnjenih naseljih. Lahko se začnejo že z neprijetnim pogledom čez ograjo, končajo pa na sodišču – z dolgimi postopki, visokimi stroški in zastrupljenimi odnosi.

Ta neprijetnost je lahko močno omiljena, če imate sklenjeno zavarovanje pravne zaščite. V članku boste izvedeli, kateri so najpogostejši sosedski spori pri nas, kako poteka pravda med sosedi in zakaj je pravno zavarovanje, kot ga ponuja ARAG, pametna odločitev.

Tipični slovenski sosedski spori

Uživate mirno nedeljsko dopoldne na vrtu, ko vaš mir ponovno zmoti sosed, ki meni nič, tebi nič pripelje čez vaše dvorišče do svoje hiše, čeprav ima dostop urejen z druge strani. Da vas to moti in uničuje vaše dvorišče, ste mu že večkrat jasno povedali in naleteli na gluha ušesa, razvil pa se je celo prepir. Rešitev ste neuspešno iskali s pomočjo mediacije. Mera je polna in odločite se za tožbo. Zveni znano?

Sodna praksa kaže, da se v Sloveniji pogosto tožarimo zaradi povsem vsakdanjih stvari. Navajamo najpogostejše razloge. ● Mejne težave Je kdo postavil ograjo čez mejo? Ali živa meja sega na sosedovo parcelo? V praksi so prav ti primeri najpogostejši. Ena od znanih tožb se je začela zato, ker je sosed pomaknil svojo ograjo za 20 centimetrov čez parcelno mejo. ● Dostopne poti in služnost Veliko parcel ima dostop le prek sosedovega zemljišča. Ko se odnosi skrhajo, sosed lahko zapre pot, čeprav ste jo uporabljali desetletja. Če služnost ni vpisana v zemljiško knjigo, se lahko znajdete v neprijetnem pravnem položaju. ● Hrup Prepiri zaradi pasjega laježa, kosilnic ob nedeljah ali glasne glasbe v večernih urah so zelo pogosti. V urbanih okoljih gre največkrat za hrupne stanovalce, v ruralnih pa za delo na zemlji pozno v noč. ● Nedovoljena gradnja Če sosed zgradi prizidek, balkon ali lopo brez ustreznih dovoljenj ali brez soglasja sosedov, se lahko sproži pravni spor. Pritožbe na gradbeno dovoljenje so običajen začetek sosedske vojne. ● Onesnaževanje in odvzem svetlobe Dim iz peči, smrad iz greznice ali nova visoka ograja, ki vam jemlje sonce – vse to so lahko razlogi za tožbo.

Kako ukrepati, ko pride do spora Najboljši prvi korak je pogovor. A če to ne zaleže, je priporočljivo naslednje: Zabeležite vse dogovore – tudi ustne sporazume zapišite in pošljite po e-pošti.

– tudi ustne sporazume zapišite in pošljite po e-pošti. Fotografirajte sporno stanje – poškodbe, zapore, postavitve.

– poškodbe, zapore, postavitve. Pogovorite se s tretjo osebo – občina, mediator ali odvetnik lahko pomaga razelektriti situacijo.

Ko pogovor ne zaleže

Kje točno poteka meja med parcelama? Kdo je lastnik drevesa, ki stoji na meji, in komu pripadajo plodovi, ki padajo na obe strani ograje? Zakaj je sosed tik pred teraso, s katere je bil prej odprt razgled, postavil betonski zid? Takšni primeri so vsakdanji v sodnih dvoranah in povzročajo ne le stres, ampak tudi visoke stroške. Pravni postopki so dragi, zato se mnogi raje umaknejo in popustijo, tudi če imajo prav.

A ni treba, da končate v tem položaju. Če imate opravka z zahtevnim sosedom ali najemodajalcem, ki krši vaše pravice, razmislite o pravnem zavarovanju za nepremičnine.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila: odvetniške stroške,

stroške od sodišča imenovanih izvedencev,

stroške prič in tolmačev,

dodatne materialne stroške (fotokopiranje ...),

sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,

polog varščine do sto tisoč evrov,

potne stroške za sojenje v tujini,

stroške zunajsodnih poravnav, mediacij in

s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani.

Kdaj se izplača?

Že ob nakupu nepremičnine,

ob načrtovanju gradnje,

če živite v bližini konfliktnega soseda,

če ste že v sporu ali sumite, da do njega lahko pride.

Pravna pomoč tudi na različnih področjih življenja in vsakdana

Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje, zato si lahko izberete tako zavarovanje, ki vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost lahko dodate naslednja področja:

Služba: Vključuje pravno zaščito na področju delovnega prava ter tudi splošno odškodninsko in kazenskopravno zaščito na poklicnem področju.

Družina: Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine: Lahko se zgodi, da se boste sprli s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet: Pomislite na položaje, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, se sprli z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

Praviloma si sosedov ne izbiramo – lahko pa izberemo, kako bomo reševali spore z njimi. Ko pogovor ni več mogoč, je ključno, da poznate svoje pravice in možnosti. Pravno zavarovanje, kot ga ponuja ARAG, ni le finančna zaščita – je mir v hiši ter vaša osebna varovalka pred dolgotrajnimi in stresnimi postopki.