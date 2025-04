Danes se bosta v zaostali tekmi 25. kroga 1. SNL spopadla Koper in Celje. Zmagovalec tega srečanja bo ostal v simbolični igri za naslov, če pa se bo dvoboj na Bonifiki končal z remijem, bosta vsaj do sobote v igri za prvo mesto ostala le še vodilna Olimpija in najbližji zasledovalec Maribor. Kanarčki pod vodstvom Slaviše Stojanovića še niso izgubili, odlično gre tudi grofom, ki jih vodi Albert Riera. Na današnji tekmi bi lahko videli tudi nekaj skrivalnic, saj se bosta omenjena kluba 14. maja v Stožicah pomerila v finalu pokalnega tekmovanja.

1. SNL, 25. krog (zaostala tekma):

Sreda, 30. april:

Danes se obeta vse prej kot dolgočasen dvoboj v Kopru. Pomerila se bosta kluba, ki se potegujeta za Evropo. Čez dva tedna se bosta udarila v finalu pokala, pred tem pa se dvakrat srečala še v prvenstvu. Zmagovalec pokala bo prejel posebno nagrado, saj bo lahko zaigral v kvalifikacijah za ligo Europa, tako da bo v primeru izpada deležen popravnega izpita v konferenčni ligi. To je velik kapital, zato bi lahko danes trenerja posegla po številnih rotacijah.

Koprčani želijo na lestvici zadržati tretje mesto. Z novo zmago bi prednost pred petouvrščenim Bravom povišali na 11 točk in si že skoraj priigrali evropsko vozovnico. Foto: Aleš Fevžer

Pri gostiteljih, ki pod vodstvom Slaviše Stojanovića sploh še niso izgubili, na lestvici pa se utrdili na tretjem mestu, bo zaradi kazni manjkal Omar El Manssouri. "Dobro se moramo spočiti, opraviti nekaj rotacij in dati priložnost igralcem, ki so dokaj sveži," razlaga trener Kopra, ki noče razmišljati o finalu pokala, ampak le o vsaki posamezni tekmi. Njegovi varovanci so na zadnji tekmi nadigrali Nafto kar s 5:1, danes pa bo imel poseben motiv za dokazovanje izkušeni Denis Popović. Kapetan šampionskega Celja (2023/24) je namreč sezono začel v knežjem mestu, nato pa se je po posvetu s trenerjem Albertom Riero, ki je ocenil, da potrebuje igralce drugačnega kova, preselil na Primorsko.

Denis Popović je nekdanji kapetan Celja. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Pri gostih, ki jih do konca sezone čaka še največ tekem izmed vseh slovenskih prvoligašev, kar šest v prvenstvu in še pokalni finale, bo zaradi kazni manjkal Jegor Prucev. Celjani so v zadnjem nastopu v nedeljo v všečni predstavi remizirali z vodilno Olimpijo (3:3), Aljoša Matko pa je znova zadel v polno in nadaljeval vročo formo, ki jo je pogrešal večji del sezone. Trener Albert Riera je vselej zelo motiviran proti Koprčanom, pri katerih je pred leti sklenil igralno kariero.

Zanimivo je, da je statistika zaveznica Celjanov. Na zadnjih desetih prvenstvenih tekmah namreč sploh niso izgubili proti Kopru. Sedemkrat so zmagali, trikrat pa remizirali.

Lestvica: