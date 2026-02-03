Prvoligaška deveterica, Domžale so neslavno propadle in dvignile roke od tekmovanja, nadaljuje z zgoščenim tekmovalnim urnikom. V uvodnem dejanju 20. kroga bo Koper v primorskem spopadu gostil Ajdovce. Dvoboj s človekoljubno noto lahko kanarčke približa vodilnemu Celju na "zgolj" sedem točk razlike, Muro, žrtev nedavnih sodniških napak, pa čaka danes še drugo gostovanje v Stožicah v nekaj dneh. Tokrat proti ranjenemu Bravu. V sredo bodo Celjani odprli novo poglavje. Prvič bo grofe vodil Ivan Mayeuski in stopil v čevlje nekdanjega šefa Alberta Riere. Na drugi strani bodo Radomljani, tako da bo to zelo čustvena tekma zlasti za nekdanjega mlinarja Ivana Ćalušića. V četrtek se bosta za točke udarila še Aluminij in Olimpija, Maribor pa v tem krogu zaradi odstopa Domžal počiva.

Prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila v Kopru. Varovanci Zorana Zeljkovića so v spomladanski del vstopili brutalno. Proti Bravu so na Bonifiki vodili že s 6:0, nato je stratega kanarčkov v malce slabšo voljo spravil zaključek (6:2), navijači Kopra pa so lahko vseeno navdušeni, saj so njihovi ljubljenci nakazali, da bi lahko v tej sezoni prišli še zelo visoko. Na lestvici gledajo v hrbet le vodilnemu Celju, pri katerem se po odhodu Alberta Riere postavlja vprašaj, ali so zmožni še naprej osvajati točke tako suvereno, kot so to počeli pod taktirko Španca. Kanarčki se jim lahko z današnjo zmago na primorskem derbiju približajo na zgolj sedem točk zaostanka, kar bi grofe pred sredino tekmo proti Radomljam spravilo v manjši pritisk.

Če bi se Koper z današnjo zmago proti Primorju približal Celju na sedem točk, bi bila to najnižja prednost grofov pred najbližjim zasledovalcem v 1. SNL po dobrih treh mesecih. Ob koncu oktobra je Bravo po 13. krogu za Celjani zaostajal za osem točk. V tistem krogu je Celje pod vodstvom Riere doživelo edini poraz v tej sezoni, z 1:2 je izgubilo v Fazaneriji.

Strateg Primorja Milan Anđelković bo danes vodil izbrance na prvi letošnji tekmi 1. SNL. Prejšnji konec tedna je namreč dvoboj z Domžalami odpadel. Foto: Aleš Fevžer

Čeprav v Kopru ne manjka kakovostnih tujcev, sta proti Bravu najbolj blestela mlada Slovenca Andraž Ruedl in Leo Rimac, za nameček pa se je izkazal tudi izkušeni velikan slovenskega nogometa Josip Iličić, ki je nedavno dopolnil 38 let. Ajdovci prihajajo na Obalo brez kaznovanega Eliana Demirovića, to pa bo njihova prva letošnja tekma v 1. SNL, saj so v prejšnjem krogu zaradi odstopa Domžal prisilno počivali. Izbranci Milana Anđelkovića tako vstopajo v naporno bitko za obstanek. Za zdaj so z Muro največji kandidati za zadnje deveto mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL, kjer bi se potegovali za naslov drugoligaškega podprvaka. Če bi se tekmovanje končalo zdaj, bi bilo to Brinje Grosuplje.

Današnji dvoboj na Boniki bo imel dobrodelno noto. Koprčani bodo celoten izkupiček od prodaje vstopnic namenili zdravljenju triletnega Aleksa. Deček iz Kranja se spopada z napredujočo hudo in redko genetsko boleznijo Spastično paraplegijo 56, društvo Viljem Julijan pa mu z zbiranjem denarja pomaga na poti do zdravljenja z gensko terapijo, ki jo je razvila fundacija iz Avstralije in stane kar 600 tisoč evrov.

Stožice kot zaklete za Muro

Nogometni torek se bo zvečer nadaljeval v Stožicah. Največji nogometni objekt v Sloveniji bo še drugič v nekaj dneh gostil Muro. Črno-beli so v soboto namučili Olimpijo, zmaji pa so zmagali z 1:0 tako s pomočjo izjemnih posredovanj povratnika Matevža Vidovška kot tudi sodnikov, ki so spregledali očiten prekršek Agustina Doffoja v akciji, po kateri se je zatresla mreža Sobočanov.

Mura je v soboto izgubila v Stožicah proti Olimpiji, čeprav si je priigrala bistveno več zrelih priložnosti. Foto: Aleš Fevžer

Mura ni še nikoli zmagala v Stožicah, to ji ni uspelo niti proti Bravu. Danes ima priložnost, da tako prekine negativen niz, a bo imela opravka z zelo motiviranim tekmecem. Šiškarji so si nepričakovano privoščili debakel na Bonifiki, zaostajali že z 0:6, zdaj pa želijo dokazati, da je bil to le slab dan in da so zmožni pokazati bistveno več. Bravo potrebuje točke za Evropo, Mura, za katero ne bo mogel igrati kaznovani Faad Sana, pa za obstanek. Trener Darjan Slavic čuti pritisk, saj Mura kljub nič kaj slabim predstavam niza poraze. Trdno verjame, da se bo rezultatska krivulja obrnila na bolje.

Celjani prvič po odhodu Alberta Riere

Celjani v sredo odpirajo novo poglavje v klubski zgodovini. Albert Riera, ki je postavil grofe na evropski zemljevid in v tej sezoni prepričljivo postal jesenski prvak, obenem pa omogočil napredek številnim nogometašem, ki so s svojimi odhodi napolnili celjsko blagajno (zlasti Franko Kovačević in Danijel Šturm), se je poslovil. Zdaj bo celjsko ekipo, ki je po mnenju Riere odlično osvojila mehanizme njegove trenerske filozofije in je zmožna nadaljevati v podobnem slogu, vodil njegov donedavni pomočnik Ivan Mayeuski. Belorus bo ognjeni krst na vročem stolčku Celja doživel proti Radomljanom, na dvoboju pa ne bo Špancev, saj bo poleg Riere in njegovih rojakov, stalnih asistentov, manjkal tudi kaznovani Juanjo Nieto.

Celjani bodo skušali zadržati izjemen niz proti Radomljanom na domači zelenici. Mlinarje so v knežjem mestu gostili 13-krat. Desetkrat so zmagali, trikrat remizirali, nikoli pa niso izgubili. Gol razlika je veličastna (32:8). Foto: Jure Banfi

To bo prva domača tekma povratnika Svita Sešlarja v svojem mestu, podobno velja za Litovca Armandasa Kučysa, ki že trese mreže. Mlinarji bodo pogrešali Amadeja Mariniča in suspendiranega Dejana Vokića, Makedonec Jugoslav Trenčovski, ki je Radomljane popeljal na varno sredino lestvice, kjer je celo bližje Evropi kot boju za obstanek, pa nima ničesar za izgubiti.

Festival sinov velikanov slovenskega nogometa

Zaključno dejanje 20. kroga bo v Kidričevem, kjer se je Olimpija v preteklosti že večkrat opekla. Porazi so zmaje zelo boleli, po nekaterih so zeleno-beli ostali celo brez trenerja. Federico Bessone je glede tega lahko miren. Uživa veliko zaupanje vodstva zmajev, ki za petek napovedujejo predstavitev pomembne novosti v klubu. Ta za zdaj ostaja skrivnost, bodo pa skušali Ljubljančani narediti vse, da bi petkova slovesnost minila v dobrem razpoloženju, ki bi ga ustvaril pozitiven rezultat na Štajerskem. Prvi cilj Olimpije je osvojitev pokala, zmage pa želi nizati tudi v prvenstvu. Proti Muri (1:0) ji je uspelo, čeprav z igro ni navdušila, najboljši posameznik srečanja pa je bil vratar Matevž Vidovšek.

18-letni Lukas Čeh je v petek na gostovanju pri Radomljanih debitiral v 1. SNL. Foto: Aleš Fevžer

Koroška hobotnica bo zdaj na zahtevnem delu v Kidričevem, kjer pri gostiteljih ne bo kaznovanega Marka Simoniča, bi pa lahko znova prejela priložnost sinova nekdanjih velikanov slovenskega nogometa. To sta Lukas Čeh, sin Nastje Čeha in prvi strelec mladinskega prvenstva (EON Next Gen liga) s 16 zadetki, ki je prejšnji petek debitiral med člani v 1. SNL, ter Nal Lan Koren, sin Roberta Korena in starejši brat Tiana Naija Korena, ki je v soboto dosegel prvi zadetek v članski konkurenci v belgijski drugi ligi. Festival sinov nekdanjih nogometnih asov bo pri Olimpiji dopolnil Mateo Ačimović, sin Milenka Ačimovića, ki je na zadnji tekmi proti Muri grel klop.

