Nora tekma in neverjeten preobrat v Celju!

Po oktobrskem reprezentančnem premoru so se slovenski prvoligaški klubi vrnili na zelenice. Pri vrhu je zaznati izjemno gnečo. Že uvod je postregel s poslastico, kjer je prvak Celje po zaostanku z 0:2 na koncu s 4:3 premagal Muro in skočil na vrh. Vodilna Olimpija bo po 12 letih gostovala v 1. SNL v Lendavi, v dresu Kopra bi lahko na primorskem obračunu proti Primorju debitiral Damjan Bohar, vrhunec 12. kroga pa se obeta v nedeljo, ko čaka Boštjana Cesarja ognjeni krst na trenerskem stolčku Maribora v Šiški proti Bravu. Krog bo sklenil občinski derbi v Domžalah.

Nora tekma v Celju

Celjska ekipa je, čeprav je zelo visela prvo uro dvoboja, na koncu le upravičila vlogo favorita. Državni prvaki so s štirimi goli v 17 minutah drugega polčasa kot prvi v ligi prišli do sedme zmage in vsaj začasno tudi do prvega mesta. Mura pa pri petih zmagah ostaja na šestem mestu. Domači strateg Albert Riera je zavoljo poškodb in bližajoče se tekme konferenčne lige z Istanbulom Basaksehirjem tekmo z Muro začel v kar spremenjeni postavi, ki je sicer imela v prvih 45 minutah žogo neprimerno več v svoji posesti (73 odstotkov), a si privoščila nekaj kapitalnih napak, ki so botrovale k vodstvu gostov.

Za dve veliki napaki je poskrbel Klemen Nemanič, prva je bila usodna. Žogo mu je v kazenskem prostoru v osmi minuti odvzel Amadej Maroša, Dario Vizinger pa je nato od vratnice zadel za 1:0. Celjani so nato skušali s pritiskom proti vratom Mure, a neuspešno, Sobočani pa so na začetku drugega polčasa povedli z 2:0, potem ko so po desni strani izigrali celjsko obrambo, po podaji Mata Miloša je iz bližine znova zadel Vizinger.

Dario Vizinger je dvakrat zadel za Muro, a na koncu ostal praznih rok. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Celjani so nadaljevali igro z večjo posestjo žoge, toda brez pravih idej, v 63. minuti pa so vendarle prebili Murin zid, ko je po nekaj blokiranih strelih na levi strani prišel Mario Kvesić in ukanil Rozmana za 1:2. To je dalo zalet domači ekipi. Kvesić je lepo streljal tudi v 69. minuti, vendar je Raduha preprečil izenačenje. A le nekaj sekund pozneje je bilo 2:2, potem ko je Raduha izpustil žogo po podaji pred vrata, na pravem mestu pa je bil Armandas Kučys, ki je zdaj z Vizingerjem prvi strelec lige, oba sta pri šestih zadetkih.

V 75. so Celjani prišli do popolnega preobrata, po Sešlarjevi podaji iz kota z desne strani je z glavo zadel Damjan Vuklišević. Čeprav so Celjani v 77. minuti ostali brez izključenega Davida Zeca, pa so domači v 80. minuti dosegli še četrti gol, po novi Sešlarjevi podaji je z desne strani kazenskega prostora zadel Aljoša Matko. V 85. minuti pa je Nemanič zakrivil še najstrožjo kazen, Maroša je streljal z bele pike v 86. in žogo poslal pod prečko za 3:4. Tri minute pozneje je Kučys spet zadel, a je bil pred tem Matko v prepovedanem položaju, kljub pritisku Mure pa je nato Celje ohranilo prednost za zmago.

Olimpija v Lendavi po sušnih 12 letih

Nogometaši Olimpije so v sezono 2024/25 pod vodstvom trenerja Victorja Sancheza krenili impresivno. Njegov niz nepremagljivosti je trajal rekordno dolgo, kar 17 tekem. Zmaji so zasedli vodilni položaj v 1. SNL in si zagotovili dolgo evropsko jesen. A vsakega niza je enkrat konec. Ko so zeleno-beli po viteškem boju ostali brez točk na evropskem gostovanju v Nemčiji pri Heidenheimu (1:2), so nato le nekaj dni pozneje prvič podpisali predajo še v 1. SNL. V Stožicah jim je zadal boleč udarec Koper (1:0). Zmaji so tako vknjižili dva zaporedna poraza, negativen niz pa bodo poskušali prekiniti na gostovanju pri predzadnjeuvrščeni Nafti. Na pot v Lendavo, kjer so se nazadnje za prvoligaške točke potegovali pred 12 leti, so se odpravili v vlogi absolutnih favoritov. Pred štirimi leti so v pokalu po drami, ki jo je v podaljšku odločil Andres Vombergar, le strli odpor Nafte, ta pa se je pozneje tudi s pomočjo madžarskega kapitala prebila med slovensko elito. Če je v gosteh neprepoznavna in je kot edina izgubila vse tekme (šest porazov ob gol razliki 1:13), pa je na domačih tleh bolj neugoden tekmec.

Ko so zmaji nazadnje gostovali v Lendavi za prvoligaške točke, so se znesli nad nebogljeno Nafto kar s 6:0. Bilo je 3. marca 2012, Olimpijo je vodil še Bojan Prašnikar. Tri zadetke je prispeval Dejan Djermanović, dva Dare Vršič, enega pa Nikola Nikezić, igra Prekmurcev pa se je povsem sesula po zgodnji izključitvi Saše Levačića. Foto: Vid Ponikvar

Olimpija je med reprezentančnim premorom spočila nekatere izmed najboljših igralcev, številni pa so imeli reprezentančne obveznosti. Mladi slovenski reprezentanti, zmaji jih imajo kar štiri, so pomagali Ačimovićevi četi do zgodovinskega preboja prek kvalifikacij na evropsko prvenstvo, v slačilnici ne manjka pozitivne energije, Ljubljančanom pa bi dober rezultat v Lendavi prišel še kako prav, saj že v četrtek sledi domači evropski spektakel, kjer v Stožice prihaja avstrijski LASK Linz. Pred tem bodo poskušali nogometaši Olimpije pokvariti še načrte nekdanjemu soigralcu, mlademu vratarju Nafte Žanu Mauriciu. Dvoboj se bo začel ob 17.30.

Bohar začenja novo poglavje

Današnji prvoligaški spored bo sklenil večerni primorski spopad pod žarometi na Bonifiki, v katerega vstopa Koper kot velik favorit. Nogometaši Primorja so na zadnjih petih srečanjih osvojili le tri točke, na omenjenih tekmah pa dosegli le dva zadetka. Tokrat bodo naleteli na najbolj jekleno obrambo tekmovanja. Koprčani so v tej sezoni prejeli zgolj štiri zadetke, zadnja zmaga, ko so v Stožicah presenetili Olimpijo, pa jim je še okrepila samozavest. Da je dobra volja pri kanarčkih po skoku na tretje mesto na lestvici še večja, je poskrbel prihod občasnega slovenskega reprezentanta Damjana Boharja. Ta bi lahko, če se bo vrnil v formo, s katero je pred leti navduševal tudi v dresu reprezentance, predstavljal pomembno dodano vrednost v ekipi Oliverja Bogatinova, ki po prihodu Denisa Popovića kopiči izkušene slovenske nogometaše. Bohar je sicer nazadnje v 1. SNL zaigral 2. maja 2018, ko je Mariboru pomagal do zmage v Velenju s 3:1.

Zanimivo je, da je Primorje, povratnik v prvoligaško družbo po dobrem desetletju, ostal edini udeleženec 1. SNL, ki v tej sezoni sploh še ni remiziral. Bo niz nadaljeval tudi po primorskem obračunu na Bonifiki? Foto: Aleš Fevžer

Varovanci Milana Anđelkovića med reprezentančnim premorom niso mirovali, ampak odigrali zaostalo domačo tekmo z Radomljami. V sodnikovem podaljšku so ostali brez točk (0:1), tako da se je prednost rdeče-črnih pred zasledovalci v spodnji polovici prvenstvene razpredelnice še stopila. Klub, ki ga pestijo finančne težave, je tako izpustil lepo priložnost, da bi se zasidral na sredini lestvice.

Debi Cesarja proti neugodnemu Bravu

Težko pričakovan vrhunec 12. kroga bo sledil v nedeljo popoldan na stadionu ŽAK v Spodnji Šiški, kjer lahko Bravo, čeprav je bilo na začetku sezone odločeno drugače, v obdobju, ko bo v Stožicah tako velika težava z načetostjo igralne površine, znova gosti tekmece. Bravo bo tako na najmanjši prvoligaški zelenici gostil zelo zvenečega tekmeca, ki prihaja v Ljubljano odločno po zmago, hkrati pa mu ne manjka motivacije in razlogov za dokazovanje, saj ga bo prvič vodil Boštjan Cesar. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance in pomočnik Matjaža Keka je postal novi trener Maribora, kjer je nasledil Anteja Šimundžo in s svojo potezo pri nekaterih navijačih Olimpije izzval ogromno gneva, po katerem so sledila celo vandalska dejanja na "Cesarjevi" športni dvorani Baza v Štepanjskem naselju. V zadnjih dneh se je zadeva bistveno umirila, 42-letni Ljubljančan se bliža ognjenemu krstu.

Navijači Maribora bodo prvič spremljali na delu Boštjana Cesarja na gostovanju v Šiški. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Želim ekipo, ki bo kompaktna in vseh 90 minut dovolj agresivna. Želimo doseči raznovrstnost v napadu, poskušali bomo doseči čim več zadetkov. Moramo pa izhajati iz zanesljivosti, trdnosti v obrambi. Vemo, da je izhodišče postavljanja temeljev obramba, ki pa se začenja od napadalcev. Želim, da bo čim manj prostorov med linijami in bomo kot moštvo delovali usklajeno," je razkril Cesar, ki bo tako prvoligaški krst kot trener v Sloveniji doživel v svojem rojstnem mestu. Med tednom je za zaprtimi vrati že vodil prvo tekmo, Maribor je hrvaškega drugoligaša Jarun iz Zagreba, mesta, ki je zelo vpeto v življenje novega trenerja vijolic, premagal s 4:0, zdaj pa bo v Ljubljani šlo zares.

Zaradi kazni bosta pri Mariborčanih, ki so v reprezentančnem premoru zaradi obveznosti v državnem dresu pogrešali kar deset igralcev, manjkala brata Jan (na fotografiji) in Žiga Repas, bi se pa lahko po dolgem času vrnil v ekipo izkušeni Alžirec Hilal Soudani. Foto: Jure Banfi

Tekma bo štela za točke, Bravo, eno izmed največjih pozitivnih presenečenj sezone, pa je v tej sezoni že pokvaril načrte Mariborčanom, saj je v začetku avgusta osvojil točko v Ljudskem vrtu (1:1). Cesarju bo kot član strokovnega vodstva Šiškarjev poskušal pokvariti ognjeni krst tudi njegov dolgoletni reprezentančni soigralec Andraž Kirm, ki pomaga Alešu Arnolu. Ta bo imel opravka z nalogo, kako razorožiti najučinkovitejši napad v 1. SNL. Maribor je namreč v tej sezoni dosegel največ zadetkov izmed vseh (23), v povprečju več kot dva na tekmo, Bravo pa je po drugi strani edini gostitelj, ki v tej sezoni še ni izgubil. Na petih domačih srečanjih, večino je odigral v Stožicah, je osvojil 13 točk. Kako bo tokrat, ko bo dvoboj potekal na dan, ko bodo ljubljanske ulice preplavili ljubitelji maratona?

Radomlje trn v peti Domžalam

Dvanajsti krog 1. SNL bo sklenil lokalni derbi v Domžalah. Na najbolj zasedenem objektu v 1. SNL, stadionu ob Kamniški Bistrici, kjer igrata domače tekme že dolgo dva prvoligaša, se bosta udarila soseda iz Domžal in Radomelj. Gostitelji so vstopili v sezono katastrofalno, a jim je zadnja tekma, ko so z 1:0 premagali Muro in vendarle dočakali tako potrebno prvo zmago, v slačilnico le vnesla malce miru in optimizma. Varovanci Dejana Dončića kot edini v 1. SNL pogrešajo domačo zmago. Ta proti Radomljanom bi bila vredna zlata, saj bi se Domžalčani po ponesrečenem začetku sezone približali sosedom na lestvici, ki zasedajo varnejša mesta.

Radomljani so v zadnjem obdobju pravcati strup za Domžalčane. Na zadnjih sosedskih spopadih so se veselili kar petih zmag, dvakratni slovenski prvaki pa so zmagali le enkrat. V tej sezoni so mlinarji, ki jih vodi Darjan Slavic, v 3. krogu zmagali z 1:0, strelec edinega zadetka na tekmi je bil Nino Kukovec. Foto: www.alesfevzer.com

Naloga bo vse prej kot preprosta, saj so mlinarji v zadnjem obdobju hud trn v peti za Domžale. Mlinarji so pod taktirko Darjana Slavica tudi začeli osvajati dragocene točke na tekmah proti neposrednim tekmecem v boju za obstanek. Tako so tik pred oktobrskim reprezentančnim premorom premagali Nafto, med njim pa v gosteh še Primorje. Če bi se tako sezona končala že zdaj, bi uresničili osnovni cilj, saj bi si zagotovili obstanek. Spektakel sezone čaka Radomljane konec meseca, ko bodo lahko pokalno tekmo proti Olimpiji odigrali na svojem stadionu Športni park Radomlje.

Nedelja, 20. oktober:

