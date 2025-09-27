Celje melje naprej, zabili so že 33 golov, nov šov Kovačevića

Igra se 10. krog prve slovenske nogometne lige, začela se je torej druga četrtina sezone. Pri vodilnemu Celju je na štajerskem derbiju gostoval Maribor, ki je sredi tedna ostal brez trenerja Radomirja Đalovića. Ekipo je vodil Radovan Karanović, tekmo pa zaznamoval Franko Kovačević, ki je dosegel deveti in 10. gol sezone. Celjani so zmagali s 3:0 in imajo pred Mariborčani že 11 točk prednosti. Pred tem so zadnjeuvrščene Domžale dosegle prvo zmago, po avtogolu so z 1:0 premagale Primorje. Prva tekma je bila v petek popoldne, Aluminij je Radomlje premagal z 2:1. Bravo bo v Stožicah v nedeljo pričakal Koprčane, v Fazaneriji pa se bosta pomerila Mura in Olimpija.

1. SNL, 10. krog:

Sobota, 27. september:

Maribor s Karanovićem, gostja na tekmi Tina Šutej

NK Celje je na derbiju gostilo odlično atletinjo Tino Šutej. Foto: Jure Banfi V zgodovini 1. SNL le dva kluba neprekinjeno nastopata na najvišjem rangu od začetka državne samostojnosti. To sta Maribor in Celje. To je bil že 121. štajerski derbi v prvi ligi. Na večni lestvici je Maribor (59 zmag) bolj uspešen kot Celje (29. zmaga). A v uvodni četrtini letošnje sezone so bili boljši grofje, ki so osvojili kar 25 od mogočih 27 točk. Če bi zadržali tak ritem, bi sezono končali z neverjetnimi stotimi točkami. Trener Celja Albert Riera ne skriva želje, da bi končali brez poraza. Celjani so Mariborčane v tej sezoni že nadigrali. V Ljudskem vrtu so po preobratu slavili z 2:1 in dali misliti takratnemu strategu Maribora Tugberku Tanrivermisu. Turškega stratega že nekaj časa ni več na klopi Maribora, niti njegovega naslednika, Črnogorca Radomirja Đalovića, ki je "pobegnil" sredi tega tedna. Kot vršilec dolžnosti je ekipo vodil Radovan Karanović.

Kovačević že v 11. minuti načel mrežo Maribora

Franko Kovačević je pri 10 golih. Foto: Jure Banfi Celje je od prve minute odločno krenilo po vodilni zadetek. In ga doseglo v 11. minuti. Zadel je kdo drug kot Franko Kovačević. Hrvat je v vseh tekmovanjih na 15. tekmi tako dosegel že 16. gol, ozirom deveti v prvi ligi. Njegov najbližji zasledovalec na lestvici strelcev je Ganec Benjamin Tetteh, član Maribora (sedem golov). Pet minut pozneje je Kovačević še enkrat streljal znotraj okvira vrat, a je bil Ažbe Jug na pravem mestu. Gostje so v prvem polčasu resneje zapretili v 28. minuti, a se je žoga po močnem strelu Sheyia Oja odbila od bloka. Pred koncem polčasa je po samostojni akciji, po lepem preigravanju, Kovačević zabil še drugič na tekmi. A veselje je bilo kratko, saj je bil zadetek po posredovanju sistema VAR razveljavljen. Pred strelom je igral z roko. Ob polčasu je tako bilo 1:0.

Mario Kvesić je znova delil lepe predložke. Foto: Jure Banfi Prvi nevarnejšo priložnost drugega dela igre je imel Maribor. Podal je mladi up iz Udineseja David Pejičić, ki je prvič začel od prve minute za vijoličaste, Hillal Soudani pa je z glavo iz neposredne bližine le za las streljal desno od celjskega gola (49. minuta). Pet minut pozneje je povišanje prednosti Celja še enkrat preprečil Jug. Po predložku iz kota je streljal Kovačević. Ta je svoj deseti ligaški gol sezone vendarle dosegel v 64. minuti. Z roba kazenskega prostora je streljal rezervist Milot Avdyli, nakar je Kovačević pred Jugom preusmeril pot žoge. Vratar se je vrgel v desno, žoga pa se je levo od njega skotalila v mrežo. Piko na i zmagi na derbiju je v zadnji minuti rednega dela tekme postavil rezervist Matej Poplatnik (3:0). To je bil na 10. tekmi sezone že 33. gol Celja.

Maribor je po desetih tekmah že 11 točk za vodilnim Celjem. Foto: Jure Banfi

Prva zmaga Domžal, Petek drugič zapored dosegel avtogol

Domžale so dosegle prvo zmago. Foto: Aleš Fevžer Domžalam po slabi uvodni četrtini, v kateri so kljub nekaterim spodbudnim predstavam osvojili le točko, teče voda v grlo. Nejasnosti, težave in spremembe glede vodenja kluba, menjave trenerjev in pozni prihodi zadnjih novincev jim niso voda na mlin. Anton Žlogar se je vrnil na vroči stolček in jih bo poskušal drugič zapored rešiti pred izpadom v drugo ligo. Ajdovci so prišli v Domžale po točke, ki so jih zapravili na zadnji domači tekmi, ko so proti Celjanom vodili z 2:0, a v zaključku popustiti in ostali brez vsega (2:3).

A so izbrani Milana Anđelkovića dosegli nov neuspeh. Nesrečno je lastnega vratarja premagal Gašper Petek, ki je avtogol dosegel že na prejšnji tekmi, in Domžale so zmagale z 1:0. V drugem polčasu se je na stadionu ob Kamniški Bistrici dvakrat zatresel okvir vrat. V 48. minuti se je Rene Rantuša Lampreht odločil za strel s približno 25 metrov in zadel prečko, v 77. minuti pa je domači rezervist Felipe Felicio zadel vratnico. Ekipi na lestvici zdaj ločijo samo še štiri točke.

Aluminij v 90. minuti do treh točk

Prva tekma kroga se je igrala v Kidričevem, z golom v 90. minuti jo je odločil Emir Saitoski. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Uvodna tekma 10. kroga se je končala s peto zmago Aluminija. V Kidričevem so prvi zagrozili Radomljani v 11. minuti, po pravem "fliperju" v domačem kazenskem prostoru pa je strel Jaše Martinčiča z desetih metrov ubranil 38-letni vratar Matjaž Rozman. Šest minut pozneje so si prvo resno priložnost priigrali tudi gostitelji, po natančno izvedenem prostem strelu Vida Kodermana z 20 metrov pa se je izkazal gostujoči čuvaj mreže Samo Pridgar. V 30. minuti je Behar Feta z desne strani lepo podal do Adriana Bloudka, njegov strel z glavo pa je bil slab in žoga je končala ob desni vratnici. Sedem minut pozneje pa so gostitelji izkoristili napako Ognjena Gnjatića na sredini igrišča, v (pol)protinapadu pa je po podaji Bloudka vodilni gol dosegel Feta.

Kidričani so drugo polovico tekme začeli z zadetkom Wisdoma Suleja iz nasprotnega napada, a je bil razveljavljen zaradi njegovega prepovedanega položaja. Naslednje minute so pripadle Radomljanom, v 64. so tudi izenačili. Večino dela je opravil Amadej Marinič, ki je lepo prodrl po levi strani, njegov strel je Rozman najprej ubranil, odbitek pa je po strelu z glavo v mrežo pospravil Nikola Jojić. V 84. minuti je zabil nigerijski napadalec Sule, a je bil tudi ta gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. V končnici tekme pa so gosti le dosegli zmagoviti gol, po timski akciji je Feta z leve strani podal v kazenski prostor, kjer se je na pravem mestu znašel rezervist Emir Saitoski in v 90. minuti dosegel zmagoviti gol.

Bravo kralj prvih polčasov v 1. SNL

Nedeljski spored se bo začel ob 15. uri v Stožicah. Bravo, ki je imel med tednom nepričakovano veliko težav z drugoligašem Slovanom na deževnem Kodeljevem v pokalnem tekmovanju (2:1), bo gostil Koper. Kanarčki so v nasprotju z mladim ljubljanskim klubom že izpadli iz pokala. V tekmovanju, v katerem so se v prejšnji sezoni uvrstili v finale in tam ravno v Stožicah izkusili neverjetno nemoč proti razigranim Celjanom (0:4), so ekspresno končali pot. Usoden je bil poraz na gostovanju po izvajanju 11-metrovk proti zelo neugodnemu drugoligašu Taboru, ki ima v tej sezoni izjemno trdno obrambo.

Na zadnjih petih medsebojnih srečanjih med Bravom in Koprom je zmaga vselej ostala doma. Trikrat se je tako zgodilo na Bonifiki, dvakrat pa v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer

Izbranci Aleša Arnola so v tej sezoni izjemni zlasti v prvih polčasih. Če bi se na tekmah upošteval le rezultat po uvodnih 45 minutah, bi Bravo v tem trenutku premočno vodil na lestvici. Imel bi 22 točk (sedem zmag, en remi in en poraz), pet točk bi zaostajala Olimpija in Maribor, trenutno vodilni Celjani pa bi bili šele četrti, saj so po prvem polčasu kar štirikrat zaostajali. Tako bo zanimivo videti, ali bodo varovanci Slaviše Stojanovića znali ustaviti nalet gostiteljev, pri katerih je pred tedni strelsko izstopal Afričan Venuste Baboula, sicer pa blesti kapetan Martin Pečar. Primorec je v tej sezoni dosegel pet zadetkov, zadnja dva za zmago nad Olimpijo, prispeval pa tudi štiri asistence. Koprčani še iščejo pravega naslednika Denija Jurića, ki je bil v tej sezoni najboljši strelec kanarčkov.

Črno-beli Slavic proti debitantu Bessoneju

Sklepno dejanje 10. kroga prve slovenske nogometne lige bo v Fazaneriji. To bo srečanje, na katerem ne bo manjkalo novosti. Črno-bele je med tednom prevzel Darjan Slavic. Povratnik v Muro, ki je še v prejšnji sezoni dokaj uspešno vodil Radomlje, ne skriva ponosa in sreče, da so mu v domačem klubu zaupali tako odgovorno nalogo. Predsednik kluba Robert Kuzmič je poudaril, da želijo v klubu povečati vpliv domačega prekmurskega DNK. Zaradi tega so pripeljali tudi domačega trenerja, ki Fazanerijo doživlja kot dom.

Mura v 1. SNL Olimpije ni premagala že devet tekem zapored. Nazadnje je zmaje ugnala 19. marca 2023, ko je doma zmagala z 2:1. Od takratne zasedbe zeleno-belih med udarno enajsterico vztraja le še Agustin Doffo, Matevž Vidovšek pa je že dolgo odsoten zaradi zdravstvenih težav. Takrat je Muro vodil Dejan Grabić, Olimpijo pa Albert Riera. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pri Olimpiji že dalj časa razmišljajo drugače. Domača trenerska stroka športnemu direktorju Goranu Boromisi ne ponuja primernih kandidatov za novega trenerja. Tako so zmaji po turbulentnem obdobju rezultatskih neuspehov Erwina van de Looija poiskali naslednika kar v Andori, kjer je uspešno deloval Argentinec Federico Bessone. Ta je na vročem stolčku debitiral v sredo v pokalu proti Domžalam (1:0), kjer je zmaje novih muk s sanjsko vrnitvijo rešil Brazilec Pedro Lucas. Zadel je le sedem minut po vstopu v igro, vrnil pa se po 11-mesečni odsotnosti zaradi hude poškodbe kolena.

Elsner: Če kaj pomaga, imam tudi francoski potni list

Luka Elsner je vodil Olimpijo pred slabim desetletjem, nato pa se odpravil na dolgo pot v tujino, kjer se dokazuje še danes. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Direktor zmajev Igor Barišić je po novih menjavah pri Olimpiji med tednom v pogovoru za 24ur.com dal vedeti, da je med slovenskimi trenerji trenutno le eden, ki bi lahko po mnenju vodstva zeleno-belih treniral Olimpijo. "Luka Elsner je slovenski trener, ki je odličen in dokazan na evropski ravni. Takšnih trenerjev trenutno v Sloveniji ni, večina jih je v tujini,'' je glavni operativec v zmajevem gnezdu izpostavil Luko Elsnerja, ki mu gre v tej sezoni odlično na Poljskem, kjer je s Cracovio na visokem drugem mestu.

Ko smo Elsnerja prejšnji mesec gostili v Sobotnem intervjuju, je o tem, da se vodstvo Olimpije veliko raje ozira po tujih kot pa domačih slovenskih trenerjih, šaljivo dejal: "Imam tudi francoski potni list, če kaj pomaga (smeh, op. p.). Vsak klub se pač odloča v skladu z zastavljeno strategijo. Tujim investitorjem ne moreš ničesar očitati, držijo se svoje strategije."

Elsner je takrat dal vedeti, da bi ga v prihodnosti zanimala vrnitev v domovino. "Verjamem, da se bom vrnil v Slovenijo. Upam, da tudi delovno (smeh, op. p.). Kdaj bo to, pa res ne vem. Če me bo kakšen klub pripravljen sprejeti, bi to naredil z veseljem. Vendarle so korenine doma. To je Slovenija," je dejal 43-letni slovenski trener, ki mu gre v tujini odlično. Pri tem ni osamljen. Dušan Kosić, še en nekdanji trener Olimpije, je z Lokomotivom iz Plovdiva v Bolgariji na visokem petem mestu.

1. SNL, 10. krog:

Petek, 26. september:

Sobota, 27. september:

Nedelja, 28. september:

Lestvica: