Vrhunska pohodniška oprema za otroke

Družinsko pohodništvo je izjemno prijetna, zabavna in zdrava aktivnost, a ni nujno, da so naši mladi zakladi navdušeni nad hribolazenjem. Nekaj je gotovo - če začnete z otroki že zelo zgodaj hoditi v gozd, hribe, gore in naravo, jim boste naredili celo vrsto uslug. Že zgodaj se bodo navadili ceniti bivanje v naravi in na svežem zraku. Če jim boste zaupali še kakšno skrivnost preživetja na prostem, še toliko bolje. Septembrski dnevi imajo svoje čare, zato izkoristite lepe dneve in pojdite pogledat, kaj vse nam ponuja narava.

Tudi pri planincih velja, da "iz malega zraste veliko", zato morajo biti mladi planinci vedno deležni prav posebnega odnosa in pozornosti. Kot vsaka stvar tudi pohodništvo z otroki na začetku ni najbolj enostavno. Treba je imeti nekaj potrpljenja in razumevanja. Z otroki nikakor ne boste dosegali hitrostnih rekordov. Za turo, ki bi jo sami opravili v eni uri, boste z otroki potrebovali vsaj poldrugo uro.

Otroci pač hodijo počasneje, saj imajo ne nazadnje precej krajši korak. Poleg tega se prej utrudijo in posledično potrebujejo več počitka. Predvsem pa imajo drugačne interese. Naravo opazujejo drugače, za njih je tam več novosti, ki jim seveda posvečajo več pozornosti.

Preden se z otroki odpravite v hribe, posvetite čas tudi izboru pohodniške opreme, saj boste le tako lahko skupaj z njimi uživali v raziskovanju narave in lepih razgledih.

Izobraževalna in razvedrilna funkcija

Nekateri otroci za pot v hribe potrebujejo več motivacije, medtem ko se za druge zdi, kot da jim je ljubezen do hribolazenja v zibelko položena in jih kar samo od sebe, brez nagrad na vmesnih stopnjah, žene proti vrhu.

Dobro je, da starši, pedagogi in vodniki, ki vodijo otroke na izlete, poznajo mo­tive otrok za hojo v gore. Le tako bodo lahko pripravili izlet, na katerega bodo otroci odšli z veseljem, uživali na njem, se kaj novega naučili, se sprostili v prijetni družbi, pozitivno vplivali na svoje motorične in psihične razsežnosti ter naredili nekaj za svoje zdravje.

Upoštevajte, da se otroci na vsebinsko in doživljajsko zanimivem izletu ne bodo dolgočasili in se bodo z veseljem vračali v naravo in gore. Načinov, kako jih motivirati, je kar nekaj, v ospredju pa naj bo predvsem razvedrilna in izobraževalna funkcija.

Denimo, povejte jim, da je na vrhu razgled, ki je v dolini le malokrat viden. Spoznavajte rastline, drevesa, gobe, živali ob poti … Štejete lahko tudi markacije - tisti, ki jo vidi prvi, si prišteje točko. Podobno lahko naredite tudi z debelimi bukvami, križišči poti ... Morda obstaja zanimiva anekdota ali zgodovinsko dejstvo, ki ga lahko otrokom pripovedujete kot napeto zgodbo in med tem sploh ne bodo vedeli, kdaj so premagali pot.

Že res, da je mnogokrat bolj kot cilj pomembna pot, a vsaka pohodniška ekspedicija naj ima za cilj tudi primerno nagrado, to je velikokrat lahko tudi slastno okrepčilo na planinskih kočah ali sladki priboljški med potjo.

15 nasvetov

Čeprav otroci hitro rastejo in jim čevlje včasih kupimo le za nekaj mesecev, je pri izletu v hribe udobna oprema odločilna. Preverite seznam priporočene pohodniške opreme za otroke in nekaj splošnih priporočil, ko se boste z njimi odpravili v hribe.

Starši največkrat naredimo napako, ko otrokom kupimo prevelike čevlje. Kupiti je treba planinske čevlje, ki so ravno prave velikosti. Kupite čevlje, ki so številko večji od vaše običajne velikosti, da se boste udobno spuščali po hribu navzdol in preprečili tiščanje prstov ob konico čevlja. Ključni so kakovostni materiali, kakovostna membrana, podplat in vodoodpornost. Srednje visok zgornji del zagotavlja oporo, ki omogoča samozavestno hojo po nezahtevnih poteh.

Če želite otrokom prihraniti žulje, skrbno izberite tudi nogavice. Novejši materiali hitreje odvajajo vlago, zato so žulji redkejši. Če otroku obujemo priporočljivo kombinacijo kakovostnih pohodniških čevljev in kakovostnih pohodniških nogavic, potem do žuljev načeloma ne pride.

Pri oblačilih je ključnega pomena, da otroke oblečemo podobno kot sebe. Oblačila naj bodo primerna letnemu času in možnim vremenskim spremembam. Prav tako naj bodo lahka in zračna, otroka pa morajo učinkovito ščititi pred vetrom in vlago. Tudi otroci naj se oblačijo po sistemu čebule (torej v več slojih). Prvi sloj je navadno majica, ki se hitro posuši, sledi toplotni sloj in na koncu nekaj vetro- ali vodo- odbojnega. Nikakor ne smete pozabiti na jakno s kapuco, ki vas bo zaščitila pred dežjem. Pri dojenčkih upoštevamo, da so večinoma bolj ali manj na izletu pri miru, kar pomeni, da jih je dobro toplo obleči, hkrati pa stalno preverjati, da jim morda ni prevroče.

Ne glede na letni čas je zelo pomembno, da imamo s seboj komplet rezervnih toplih oblačil in rokavice. Saj veste, "nesreče" v naravi sploh niso tako redke, še posebej, če je kje v bližini kakšna luža. V primeru, da se otrok močno znoji, priporočamo, da s sabo vedno vzamete rezervno majico iz materiala iz umetnih vlaken, ki se hitro sušijo.

Otroci so praviloma naravnani tako, da si želijo biti kot odrasli. Na pohodih to pomeni, da želijo imeti svoj nahrbtnik. To željo jim seveda uresničite. Hkrati pa pazite, da jim boste namenili otroški nahrbtnik, v katerem bo res le nekaj najnujnejših stvari. Otroški nahrbtnik mora biti čim lažji. Manjši planinski nahrbtnik, ki se dobro prilega hrbtu, ne tišči in ni prevelik, mora biti prilagojen velikosti otroka.

Nahrbtniki bodo rasli skupaj z otrokom, ki bo vsako leto kos zahtevnejšim turam, zanje pa bo sčasoma potreboval tudi vedno več opreme. V nahrbtniku se bo poleg rezervnih oblačil, malice in pijače slej ko prej znašlo veliko različnih kosov opreme, kot so kapa, rokavice, vetrovka, sončna očala, zaščitna sredstva (sonce, insekti), torbica prve pomoči, dereze, kompas, zemljevid, daljnogled, pohodne palice, komplet za samovarovanje, vrv, čelada in tako naprej.

Na pohod gredo lahko tudi dojenčki, ki jih nosite v posebej prirejenih hrbtnih nosilih. Načeloma velja pravilo, da na ta način lahko nosite otroka, starega od šest mesecev do poldrugega leta. Posebna nosila so podobna nahrbtniku in so posebej prirejena za nošenje otrok. Izbira kakovostnega nosilca je ključnega pomena. Nošenje otroka na hrbtu je namreč precej naporno in predstavlja kar precejšno obremenitev za hrbtenico. Zato morate imeti nosilec z ergonomsko zasnovanim ogrodjem, katerega naramnice so dobro oblazinjene in katerega hrbtišče se dobro prilega hrbtu, hkrati pa je opremljeno s prezračevalnimi kanali. Udobno mora biti tudi vašemu otroku.

Ogrodje ne sme tiščati ne vas ne njega. Otrok mora biti nameščen varno in udobno, na vseh pomembnih točkah pa mora biti dobro oblazinjen. Marsikdo se odloči tudi za uporabo t. i. kengurujčka. Glede na to, da je otrok nameščen na sprednjem delu, je primeren za krajše sprehode, pri daljših pa se boste precej hitro utrudili.

Otrok naj sam nosi svojo plastenko vode, da se nauči nadzorovati svoje pitje in hkrati predvidevati razporeditev količine skozi ves izlet.

Čeprav nas narava razvaja s svojo lepoto, moramo vseeno upoštevati tudi njene manj prijetne zakonitosti. Vroče poletno sonce nas v hribih še hitreje opeče, še posebej občutljivo otroško kožo. Zato poskrbite za ustrezno zaščito, obvezno pa otrokom nadenite tudi pokrivala, da preprečite pregrevanje občutljivih otroških glavic.

8. MALICA

Poskrbite, da bodo otroci na poti dovolj pili in tudi nekaj pojedli, da jim ne bo zmanjkalo energije. Majhni otroci lahko hitreje dehidrirajo v toplem poletnem vremenu in pogosto se zgodi, da pozabijo na žejo, zato jih je dobro občasno opomniti. Vmes se večkrat ustavite na kratkem pikniku, se okrepite in medtem opazujte naravo in živali.

Upoštevajte, da kar otrok rad jé doma, bo tudi v hribih. Gore običajno niso primeren prostor za preizkušanje prehrambnih novitet, res pa je, da bo otrok sredi ničesar precej raje pojedel tudi kaj takega, kar mu v bližini hladilnika ne bi ravno teknilo. Sendvič je lahko uravnotežen obrok za na pot, če ga le pripravite po pameti. S količino sendvičev za na pot ni dobro pretiravati, saj pozabljamo, da so želodčki otrok majhni in moramo z majhno količino poskrbeti za kar se da hranilno bogat obrok.

9. IZBIRA TURE

Zelo pomembno je, da za pohode z otroki izbirate primerne ture. To velja tako za zahtevnost kot tudi za višino in dolžino. Začnite s krajšimi pohodi, in če bodo otroci uživali, postopoma prehajajte na nekoliko zahtevnejše in daljše pohode.

10. PRILAGODITEV TURE

Prve pol ure hodite počasi, da se telo počasi ogreje. Hitrost hoje prilagodite najšibkejšemu v skupini, še posebej, če so to otroci.

11. OBČUTEK, DA SO VODNIKI

Otroci izjemno uživajo v vlogi vodnika. Če jim boste zaupali, da vodijo vašo družinsko četico, bodo navdušeni in ponosni. Ko vam bodo sporočali, kaj je za naslednjim ovinkom, bodo imeli občutek, da oni vodijo vas. In vse to povečuje njihovo motivacijo. Predvsem pa zmanjšuje občutek utrujenosti.

12. POGOSTI POSTANKI

Otroci se seveda utrudijo nekoliko hitreje. Zato turo načrtujte tako, da vključite čim več krajših postankov. Otrokom sprosti sporočajte, kje se boste naslednjič ustavili in koliko poti jih še loči od vrha.

13. VARNOST

V vsakem primeru imejte v mislih varnost. Odpravite se na ture, na katerih otroci ne bodo izpostavljeni nevarnosti. Seveda pred turo preverite vremensko napoved. Če boste v nosilcu nosili dojenčka, se vseskozi zavedajte, da ste manj stabilni, zato naj bo vaše gibanje temu primerno previdno in premišljeno.

14. PRVA POMOČ

Ne pozabite na manjši zaboj za prvo pomoč, da se otrok navadi, da je to ključni del obvezne opreme.

15. BONTON

Mlade planince je treba že od prvega dne naprej učiti pravil obnašanja, primernega odnosa do drugih planincev ter spoštovanja narave in gora, poleg razlaganja pravil in učenja pa je za lepo vzgojene bodoče planince najpomembnejši dober zgled starejših planincev, še posebej staršev. Sem spadajo pozdravljanje drugih planincev, skrb za naravo (odnašanje smeti v dolino), spoštovanje miru v gorah (plašenje živali, povzročanje hrupa in podobno odpade), upoštevanje pravil v planinskih domovih, na poteh, v narodnih parkih in na zavarovanih področjih, pa tudi skrb za svoje planinsko znanje in dobro telesno pripravljenost.

