Naj visokogorska koča je Češka koča na Spodnjih Ravneh

Čestital je tudi direktor Tsmedie Igor Gajster. Foto: Bojan Puhek V ponedeljek so se predstavniki Planinske zveze Slovenije in naše medijske hiše TSmedia, ki izdaja siol.net, odpravili na planinski izlet na Češko kočo na Spodnjih Ravneh. S posebnim razlogom smo naredili 560 višinskih metrov ter uro in pol dolg vzpon. Da oskrbnici, ki s pomočjo študentov skrbi za najstarejšo še ohranjeno planinsko kočo v Sloveniji, predamo plaketo za naj visokogorsko kočo 2024. Marsikomu je to najlepša planinska koča pri nas, zagotovo pa je ena najpristnejših. Karmen Klaura in Jakob Rihter, ki ji pomaga v predzadnjem tednu letošnje poletne planinske sezone, sta bila nad nagrado prijetno presenečena, saj pohodnikov na Češki koči niso pozivali, naj glasujejo.

Karmen Klaura o delu na Češki koči z mladimi pomočniki:

Češka koča na Spodnjih Ravneh Foto: Bojan Puhek "Koča je majhna, dela nas največ pet, dela pa je veliko. Res smo presenečeni," pravi oskrbnica Karmen Klaura, ki je v tej vlogi že deset let. Tudi izbor Naj planinska koča v sodelovanju med PZS in siol.net poteka že deset let. "Češka koča je sama po sebi posebna, je stara dama, kjer je vse ostalo po starem, vzdušje pa je mladostno, saj sem edina stara tečnoba v koči. Iskrena pohvala mladim v oskrbniški ekipi, saj so neobremenjeni in sproščeni ter me, tudi če imam slabe minute, spravijo v dobro voljo." Letos se je nad Jezerskim kalila že tretja generacija pomočnikov, za nagrado se bodo z oskrbnico odpravili na treking v Nepal.

Poglejte utrinke s podelitve plakete za naj visokogorsko kočo, Češko kočo (foto: Bojan Puhek):

Do Češke koče ima marsikdo poseben odnos

Karman vas na Češki koči pričakuje še do 5. oktobra. Foto: Bojan Puhek "Zelo sem vesel, da akcija Naj planinska koča že tako dolgo poteka in so jo koče lepo sprejele. Čeprav je bil kdaj v preteklosti morda izbor bolj pisan na kožo tistim, ki so se bolj angažirali, si Češka koča res zasluži naziv naj visokogorska planinska koča. Zanjo sem še posebej vesel, saj imam poseben odnos do te priljubljene koče ter lepe spomine na oskrbnika Andreja Karničarja in markacijske akcije, ki sem jih preživel na planinskih poteh nad Češko kočo, ob večerih pa v njej. Posebna je tudi zato, ker je ohranila prvobitni videz, in upravičeno ji rečejo najlepša planinska koča v Kamniško-Savinjskih Alpah, za marsikoga je celo najlepša v slovenskih gorah," je pod ostenjem Kočne, Grintovca, Dolgega hrbta in Skute dejal predsednik PZS Jože Rovan.

Tudi za oskrbnico Karmen ima Češka koča poseben pomen:

Andrej Karničar je za kočo skrbel 40 let in bil mentor zdajšnji oskrbnici Karmen Klaura. Foto: Bojan Puhek Češka koča ima za Slovenijo še poseben pomen, saj se je tu kalila alpinistična družina Karničar. Andrej Karničar je bil oskrbnik koče kar 40 let, nasledila sta ga Drejc Karničar, zdaj župan občine Jezersko, ter Tone Karničar. Tudi za Karmen Klaura je koča del življenja, čeprav se je, kot pravi sama, priženila v družino in se tudi že "odženila": "Že s koncem osemletke sem začela tu. Andrej je bil moj mentor. Velikokrat se najdem v njegovih odtenkih. Tudi on je rad veliko govoril, bil neposreden, večino časa nasmejan. Zelo dober mentor." Koča je odprta od začetka junija do oktobra. V prvih treh mesecih je letos naredila 1300 delovnih ur. Češka koča bo letos odprta še ta in naslednji teden, torej do 5. oktobra.

Naj planinska koča je koča na Žavcarjevem vrhu

Saša Popelar in Bobby Markoja Foto: Gaja Hanuna Že v petek smo obiskali kočo na Žavcarjevem vrhu in plaketo za naj planinsko kočo podelili najemnikoma Saši Popelar in Bobbyju Markoji, ki na Kozjaku planince gostita zadnja tri leta med petkom in soboto. "Izjemno vesel sem, da je postala naj planinska koča naša štajerska koča, ki ni v Julijcih in Kamniško-Savinjskih Alpah, ampak v sredogorju oziroma predgorju. Čestitke najemnikoma, da jima je uspelo najti to lokacijo in navdih, da to, kar delata, delata z veseljem in ljubeznijo, ter da so planinci to prepoznali in ju nagradili," je na podelitvi dejal podpredsednik Planinske zveze Slovenije Jožef Bobovnik.

Ne spreglejte utrinkov s podelitve za naj planinsko kočo, kočo na Žavcarjevem vrhu (foto: Gaja Hanuna):

Koča na Žavcarjevem vrhu Foto: Gaja Hanuna "Vedno poudarjamo, da je težko najti dobrega najemnika oziroma oskrbnika, težko pa je tudi najti planinsko društvo, ki te razume – da vsi razmišljamo v isto smer," je priznala Saša in hkrati poudarila, da je treba biti v odnosu s planinskim društvom tudi vztrajen in hkrati siten. Predvsem pa srčno predan oskrbniškemu delu, saj je Kozjak v senci Pohorja, zato se morata izjemno potruditi, da planinci obiščejo njuno planinsko kočo – in se tudi vrnejo. "Za naj planinsko kočo 2024 potrebuješ trmastega šefa, dobro kuharico, suha drva za kuhanje in krasne goste," sta zapisala na tablo v jedilnici, ta laskavi naziv pa je tudi najlepše darilo za skorajšnji 70. rojstni dan planinske postojanke, ki ga bodo praznovali 12. oktobra.

Zdaj prihaja sezona za kočo na Žavcarjevem vrhu, pravi Saša Popelar: