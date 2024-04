Kar 48 planinskih koč bo dobilo novo podobo

Slovenske gore vabijo na rekreacijo in razglede na osupljivo naravo, pa tudi s planinskimi kočami z dobro jedačo in družbo. Dobra novica tako prihaja iz Planinske zveze Slovenije in podjetja Helios TBLUS. To je podprlo trajnostno obnovo 48 planinskih koč po vsej Sloveniji, ki bodo že v naslednjih mesecih dobile novo podobo.

Za še več udobja in varnosti se planinske koče, domovi in zavetišča po Sloveniji (po uradnih podatkih jih je 177) stalno obnavljajo. To pa precej stane in lastniki ter upravljalci si to le stežka privoščijo. Zato je vsaka pomoč dobrodošla, tako je podjetje Helios TBLUS Planinski zvezi Slovenije podarilo lazure in pokrivne premaze za trajnostno obnovo 48 planinskih koč. Z njimi bodo zunanjim lesenim in kovinskim delom planinskih koč povrnili svežino, jih zaščitili in podaljšali njihovo življenjsko dobo. "Verjamemo v moč ponovne uporabe naravnih materialov, ki zaščiteni z našimi premaznimi rešitvami pripomorejo k ohranjanju naravnih virov za prihodnje generacije," je poudaril izvršni direktor podjetja Helios Marko Podjed.

Koča na Golici Foto: Matej Podgoršek Iz Heliosa sporočajo, da je sodelovanje z lokalno skupnostjo zanje zelo pomembno. S Planinsko zvezo Slovenije to traja že več kot 20 let. V letu 2002 so podprli akcijo markiranja slovenske planinske poti, 11 let pozneje pa omogočili obnovo markacij na tej poti. Planinska zveza je ena največjih nevladnih organizacij v Sloveniji. "V Planinski zvezi Slovenije se zavzemamo za ohranitev in promocijo planinske kulture, varstvo narave ter varno in kakovostno izkušnjo na slovenskih planinskih poteh. Predanost naših članov in podpora naših partnerjev, kot je podjetje Helios TBLUS, nam omogočata, da vzdržujemo in ohranjamo bogato dediščino naših gora," je izpostavil predsednik zveze Jože Rovan.

Slovenske gore vsako leto obišče okoli 1,7 milijona ljudi. "Pomemben del planinske infrastrukture so planinske koče, ki planincem nudijo prostor za počitek, okrepčilo, druženje in celovito doživetje gora. Planinske koče tako predstavljajo simbol gostoljubja in občutka varnosti," je še dodal Rovan. Tiste nižje ležeče so ob koncih tedna v aprilu že odprte, višje v gorah jih običajno odpirajo junija, ko bo večina po Sloveniji odprta vse dni v tednu. Seznam vseh planinskih domov, koč in zavetišč najdete na spletni strani Planinske zveze Slovenije.

Seznam planinskih koč, ki jih bodo letos obnovili s premazi:



Iztokova koča pod Golaki

Koča Antona Bavčarja na Čavnu

Planinska koča Velikonočnica

Koča na Bohorju

Planinska koča na Poreznu

Planinski dom v Gorah

Domžalski dom na Mali planini

Aljažev dom v Vratih

Šlajmarjev dom v Vratih

Planinski dom Košenjak

Zavetišče gorske straže na Jelencih

Planinska koča na Grmadi

Mengeška koča na Gobavici

Pirnatova koča na Javorniku

Dom Valentina Staniča pod Triglavom

Prešernova koča na Stolu

Erjavčeva koča

Koča na Golici

Tičarjev dom na Vršiču

Koča na planini Kuhinja

Koča pri Jelenovem studencu

Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih

Slavkov dom na Golem brdu

Dom pri Krnskih jezerih

Mihelčičev dom na Govejku

Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti

Planinska koča na Kozleku

Planinski dom na Gori Oljki

Planinski dom pod Reško planino

Planinska koča na sv. Jakobu

Zavetišče v Hudičevem borštu

Dom na Uršlji gori

PUS Bavšica

Koča Rašiške čete na Rašici

Koča na Kopitniku

Rudijev planinski dom pod Donačko goro

Koča pod Kremžarjevim vrhom

Planinska koča na Ermanovcu

Zajčeva koča

Koča na Dobrči

Koča na Tomažu

Dom dr. Franca Goloba na Čemšenški planini

Planinski dom na Zasavski sveti gori

Kamniška koča na Kamniškem sedlu

Cojzova koča na Kokrskem sedlu

Kosijev dom na Vogarju

Mengeška koča na Gobavici

Planinski dom na Uštah-Žerenku