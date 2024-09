Dolina Krma znova zaprta, prav tako pešpoti na Peco

Sneg in močan veter, ki je minuli konec tedna v slovensko visokogorje prinesel zimo in vsaj za kakšen teden prekinil pohodniško sezono, sta poskrbela tudi za zaprtje nekaj priljubljenih pešpoti oziroma dostopov do izhodišč – do doma na Peci in v Krmi.

Zaradi snega, zametov, močnega vetra, poledenelih tal in žledu obisk slovenskega visokogorja (nad 1.500 metrov) že od minulega petka na Planinski zvezi Slovenije in Gorski reševalni službi odsvetujejo. Konec tedna sicer prihaja otoplitev in nekaj sonca, tako se nadejamo, da bo sneg vendarle skopnel in bomo deležni jeseni v gorah in nadaljevanja pohodniške sezone.

A vsaj nekatere lokacije še nekaj časa ne bodo dostopne. Planinsko društvo Mežica je sporočilo, da so zaradi vetroloma zaprte pešpoti, ki iz doline vodijo do doma na Peci: iz Tople na Malo Peco, s parkirišča Jakobe do doma na Peci in iz Karavle do omenjene planinske koče, ki je zaprta. Tudi cesta do Jakob za zdaj ni prevozna.

Krma je bila dostopna samo mesec in pol. Foto: Matej Podgoršek Ponovno je zaprta tudi cesta v dolino Krma, ki je bila po lanskem vetrolomu zaprta skoraj leto dni (do 1. avgusta). Zdaj je veter znova podrl nekaj dreves prek te makadamske ceste. Tako je najbolj priljubljeno izhodišče za pot do Kredarice in Planike znova nedostopno.

Kako močan je bil veter, priča še novica s Pokljuke, ko je nekaj visokih smrek padlo tudi prek glavne ceste do Rudnega polja in so bile minuli konec tedna odpovedane tekme poletnega biatlona.