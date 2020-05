Od ponedeljka pomembne novosti v planinskih kočah, ki bodo razveselile ljubitelje gora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc je na današnji novinarski konferenci, kjer je predstavil sproščanje ukrepov na področju trgovinske in turistične panoge, sporočil tudi novico, ki bo razveselila predvsem ljubitelje gora. Napovedal je namreč, da v ponedeljek, 18. maja, planinske koče spet lahko začnejo sprejemati planince, ki bi želeli prenočiti. Prihodnji teden vam bodo lahko postregli tudi v notranjih prostorih in ne samo na terasi.