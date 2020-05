Primež ukrepov popušča, kdaj bodo na vrsti fitnes centri?

Fitnes centri po Sloveniji so svoja vrata večinoma zaprli dan po razglasitvi epidemije, torej 13. marca, zaradi družbene odgovornosti so nekateri ta korak storili že prej. Kdaj bi se vadbe, ki so usmerjene tudi v preventivo in zdravje starejših, lahko nadaljevale? Na Fitnes zvezi Slovenije so na resorno ministrstvo naslovili že tri apele, v katerih so zbrali tudi smernice in priporočila v zvezi z delom v fitnes centrih v času pandemije, a še vedno ostajajo brez odgovorov. Medtem pa se osebni trenerji že spopadajo s finančnimi težavami, tako zaradi prisilne prekinite njihovih storitev kot tudi zaradi plačevanja najemnin in odplačevanja kreditov za nakup vadbenih rekvizitov.

Večina fitnes centrov v Sloveniji je že dva meseca zaprtih, nekateri celo dlje. V naši soseščini se ukrepi rahljajo tudi na tem področju. Na Hrvaškem denimo vadbene centre (tudi) zaradi pritiska medijev in javnosti odpirajo ravno danes.

Je vlada pozabila na področje športne rekreacije?

Na Fitnes zvezi Slovenije so sprva pričakovali, da bodo tudi sami kmalu med tistimi, ki bodo lahko odprli svoja vrata, in so v ta namen pripravili tudi nabor smernic in priporočil, ki bi jih osebni trenerji med delom v centrih upoštevali, a tudi po tretjem apelu, naslovljenem na ministrstvo za gospodarstvo in vlado, ostajajo brez odgovorov in fiksne časovnice, nam je povedala Nataša Teran, predsednica slovenske krovne fitnes zveze.

Je vlada pozabila na področje športne rekreacije, se sprašujejo na Fitnes zvezi Slovenije. Foto: Getty Images

Zdi se ji, da je vlada pri rahljanju ukrepov povsem spregledala področje športne rekreacije, kamor sodi ves športni segment, ki ni tekmovalno usmerjen, temveč sloni na preventivi in zagotavljanju zdravja ter velja za najbolj razširjeno panogo v Sloveniji.

"Ministrstvo smo prosili vsaj za nek okviren datum odprtja fitnes centrov in drugih športnih objektov, da se lahko nanj ustrezno pripravimo, a so nam odgovorili, da o časovnici konkretno še ne morejo govoriti, saj je ta odvisna od epidemiološke slike v državi. To pomeni, da smo še vedno brez vsakršnih oprijemljivih podatkov," je poudarila Teranova. So pa na zvezi neuradno izvedeli, da se jih obravnava v istem paketu kot velnes centre.

Na zvezi že pripravili smernice za varno vračanje v vadbene centre Smernice za varno vadbo so že dlje časa pripravljene. Foto: Getty Images Na Fitnes zvezi Slovenije (FZS) so medtem že pripravili predlog priporočil, ki bi jih spoštovali ob vnovičnem odprtju fitnes centrov in so v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, namenjenih kategoriziranim športnikom. Od razkuževanja fitnes naprav in ohranjanja primerne razdalje v vadbenem centru do priporočila, da stranke že v center prihajajo oblečene za vadbo in se tako izognejo obisku garderob, kjer bi načeloma težje zagotavljali razdaljo med ljudmi, kar velja tudi za uporabo prh. Glede uporabe zaščitnih mask med vadbo so zadržani. "Zagotovo tega ne bi zahtevali od vadečih, od trenerjev pa le, če bi to sami želeli, saj je vedno dovolj prostora, da med seboj in vadečim ohranjajo zadostno razdaljo," je razložila Teranova.

Fitnes centri niso samo poligoni za bodybuilding

Poudarila je še, da nekateri fitnese zmotno povezujejo zgolj z bodybuilderji.

"Fitnes centre, ki so pri nas v zadnjih letih v porastu, obiskujejo predvsem ljudje, ki se zavedajo pomena zdravega načina življenja. Med njimi je tudi vedno več starejše populacije, so tudi rizične skupine, ki s pomočjo naprav izvajajo vaje za moč, izvajajo rehabilitacijsko vadbo, preventivno dejavnost ….

V preteklosti je veljalo, da za doseganje "dobre starosti" zadostujeta sprehod in plavanje, danes pa vemo, da so zelo pomembne vaje za moč in gibljivost," poudarja Teranova.

Med obiskovalci fitnes centrov je tudi vedno več starejše populacije, tudi rizičnih skupin, ki s pomočjo naprav izvajajo vaje za moč, rehabilitacijsko vadbo, preventivno dejavnost ... Foto: Getty Images

Osebni trenerji samo še praznijo denarnice

Medtem ko se zdi, da smo pozabili na vadbo za zdravje in preventivo pri bojevanju z različnimi virusi, pa se osebne stiske ljudi, ki delajo v fitnes centrih, stopnjujejo.

Zaradi zaprtja centrov in posledično neizvajanja storitev ostajajo brez prihodka, kljub temu pa jih čaka plačevanje najemnin.

Nekateri so se znašli tako, da s svojimi strankami vadbe izvajajo v naravi, kjer je to dovoljeno.

Teranova ocenjuje, da se za to odloča le okoli 20 odstotkov strank, saj se marsikdo, še posebej, če gre za starejše ljudi ali za vadbo po poškodbah, razumljivo ne želi izpostavljati na javnem prostoru. Prav tako ni dostopnih naprav ali rekvizitov, ki so za vadbo moči potrebni. Pomembno vlogo pri tem odigra tudi vreme.

Le peščica strank se je odločila, da s svojimi osebnimi trenerji začasno vadijo na prostem, pravijo na Fitnes zvezi Slovenije. Foto: Getty Images