10 idej za obisk gora, kjer se ne boste spotikali ob druge planince

Pred nami je podaljšan konec tedna, ki ga bo marsikdo izkoristil tudi za obisk gora. Ponujamo deset idej za planinske ture, kjer se boste izognili gneči in našli svoj košček oaze in miru.

"Množičnost še nikoli ni prinesla ničesar dobrega in te množičnosti ne smemo spodbujati," je v nedavnem intervjuju za Sportal na temo bizarnih razmer, povezanih z varnostjo v slovenskih gorah, izjavil strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in gorski reševalec ter inštruktor Matjaž Šerkezi in s tem opozoril na problematiko vse večjega obiska slovenskih gora oziroma koncentracijo planincev na istih lokacijah.

Zakaj bi se vsi drenjali na istih vrhovih?

Po podatkih Planinske zveze Slovenije slovenske gore letno obišče 1,7 milijona obiskovalcev. Glede na to, da je obisk iz leta v leto večji, to s seboj prinaša številne izzive. Na PZS opažajo, da se povečuje tudi delež obiskovalcev gora, ki se na višje ležeča izhodišča pripeljejo z avtomobili, kar ima negativne vplive na naravo in tam živeče prebivalce. Poleg tega so se pohodnikom na planinskih poteh in gorskih cestah v zadnjih letih pridružili tudi (gorski) kolesarji, z električnimi kolesi pa se vse dlje in višje v hribe odpravijo tudi manj izkušeni in telesno slabše pripravljeni posamezniki, kar prav tako pomeni izziv za varnost in sožitje različnih obiskovalcev gora, lokalnega prebivalstva in živali.

Ideja o Zeleni transverzali

Da bi se izognili gneči na parkiriščih pri izhodiščih, na planinskih poteh in v planinskih kočah, so se na Avto-moto zvezi Slovenije, Planinski zvezi Slovenije in Zavarovalnici Triglav domislili ideje o Zeleni transverzali, s katero vabijo v gore in hribe, kjer ni (takšne) gneče kot na najbolj obljudenih gorskih ciljih, kjer z obiskom ne ranimo okolja in kjer še vedno lahko najdemo svoj mir.

Sprehodite se po 10 točkah Zelene transverzale

Izhodišče: Jevše, zaselek pri Stopniku

Višinska razlika: 473 metrov

Čas hoje: 1 h 30 min

Planinska koča na poti: Planinski dom na Čreti (876 m nadmorske višine), odprt ob sobotah, nedeljah in praznikih

Zanimivosti v bližini: Stopniški grad, Žovneško jezero in Žovneški grad, romarska cerkev sv. Matere Božje, cerkev sv. Katarine Aleksandrijske na Čreti

Vojkova pot v sklopu Zelene transverzale, kjer se boste do Črete povzpeli iz Jevš. Foto: AMZS

2. Dolina Lomščice, Dom pod Storžičem

Foto: Visit Tržič Izhodišče: Grahovše (800 m)

Višinska razlika: 323 m

Čas hoje: 1 h 15 min

Planinska koča: Dom pod Storžičem (1123m) - od 1. junija do 30. septembra je koča odprta vse dni v tednu, izven sezone pa med vikendi in prazniki.



Dom pod Storžičem (1123m) leži v zatrepu lomske doline, v bližini mogočne severne stene Storžiča.



Številne planinske poti vodijo mimo doma tudi na Javornik, Tolsti vrh in Košuto.



Mimo poteka tudi vijolični del poti Via Alpina, je zapisano na spletni strani visit-trzic.com.

3. Benečija, izlet na Kolovrat

4. Moravško, Limbarska gora

5. Šentjur z okolico, izlet na Resevno

6. Kambreško, izlet na Korado

7. Obsotelje, izlet na Silavec nad Podčetrtkom

8. Krvavec, izlet na Zvoh

Foto: RTC Krvavec

9. Ivančna Gorica, Lavričeva pot

10. Mojstrana, izlet na Grančišče

Izhodišče: Mojstrana (675 m)

Višinska razlika: 169 m

Čas hoje: 25 minut po južni poti ali pol ure po severni poti, ki je delno zahtevna in neoznačena.

Grančišče je manjša prepadna vzpetina, ki se dviga zahodno do jugozahodno od Mojstrane. Z vrha, na katerem sta klop in miza, se odpira lep pogled na Dovje, Mojstrano, Dovško Babo, Stol, pobočja Jerebikovca, Luknjo in ostenja ter vrhove nad dolino Vrata. Vrh je možno doseči tudi po ferati, kjer je obvezna čelada in samovarovalni komplet.