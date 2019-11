Neverjetna zgodba o psički, ki je osvojila svet (in obiskala Ljubljano) #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dion Leonard in njegova Gobi

Nekdaj potepuška psička, danes zvezda. Kdo je psička Gobi in zakaj je njena zgodba tako posebna?

Nekdaj potepuška psička, danes zvezda. Kdo je psička Gobi in zakaj je njena zgodba tako posebna? Foto: Ana Kovač

Pred natanko tednom dni je na Volkswagen 24. Ljubljanskem maratonu na 10-kilometrski trasi tekla tudi psička, ki je zaradi neobičajne, za mnoge zelo navdihujoče zgodbe, prepoznavna širom Zemljine oble. Mešanka z velikimi rjavimi očmi se je srečala s številnimi zvezdniki iz sveta filma in glasbe, gostovala pri vseh večjih medijskih hišah, njeno zgodbo lahko spoznavamo v knjižni uspešnici, obeta pa se tudi film. Kdo je torej Gobi in zakaj je njena zgodba tako zelo posebna?

Zgodba je zanimiva predvsem zavoljo ozadja velikega prijateljstva z njenim lastnikom, 44-letnim avstralskim ultramaratoncem Dionom Leonardom, ki se je povsem po naključju začelo v največji azijski puščavi Gobi (od tod tudi psičkino ime).

Leonard se je junija 2016 na Kitajskem udeleževal šestdnevnega ultramaratonskega izziva Gobi March, temelječega na samooskrbi, tam pa srečal potepuškega psa, ki mu je v oči najprej padel zato, ker ga je zanimalo, kako se je sploh znašel v tem, za živa bitja, ki ne spadajo v ta življenjski prostor, zelo neprijaznem delu sveta.

V Gobi je videl sebe, nezaželenega otroka

Pa še nekaj je bilo v ozadju, kar je Diona tako vleklo k malemu na videz nebogljenemu kužku. Kot je povedal v intervjuju za revijo OnaPlus, je v Gobiju videl sebe, nezaželenega otroka.

"Ob Gobi sem se pogosteje spomnil na težko otroštvo, občutek zapuščenosti se je v meni vzbudil vsakič, ko sem jo videl tako zanemarjeno," je priznal v čustvenem pogovoru.

Pravi, da še danes ne ve, zakaj si je Gobi izbrala prav njega, zakaj se je na štartu druge etape ultramaratonske preizkušnje Gobi March začela ukvarjati prav z njegovimi vezalkami in še bolj pritegnila njegovo pozornost kot dan prej, ko jo je opazil, ko je v šotoru, kjer so se zbirali tekmovalci, oprezala za priboljški in se prepuščala čohljanju.

Foto: Instagram

"Takrat sem si mislil, kakšen ljubek pes, in ta isti pes se je sredi druge etape znašel med mojimi nogami. Gledala me je z velikimi rjavimi očmi, takoj se mi je zdela nekaj posebnega. Celo drugo etapo je tekla z menoj. Še sam ne vem, zakaj, saj je nikoli nisem vabil s seboj. Takrat mi ni padlo niti na pamet, da bi se med tekmo, na katero sem s epripravljal tri leta, ukvarjal s psom," nam je pripovedoval v cilju ljubljanskega maratona.

Vprašanje za milijon dolarjev

"Zakaj je izbrala prav mene, ne ve nihče. To je vprašanje za milijon dolarjev," se je ob našem vprašanju namuznil Leonard, ki se danes ukvarja predvsem z motivacijskimi govori, ki temeljijo na osnovi zgodbe o prijateljstvu z Gobi, pred tem pa je bil del vodstvenega kadra v podjetju William Grant & Sons, ki se je ukvarjalo s proizvodnjo viskija.

Foto: Ana Kovač

"Najino prijateljstvo traja tri leta in moje življenje se je v tem času povsem spremenilo. Gobi je res izjemen pes in od Kitajske, kjer sva se prvič srečala, do Ljubljane, je res dolga pot," se mu je smejalo, medtem ko je svoji štirinožni prijateljici okrog vratu natikal spominsko kolajno.

"Tukaj v Ljubljani je krasno. Navijači so glasni, vreme je čudovito, enako velja za samo traso. Zagotovo se bomo še vrnili," je napovedal Leonard, ki je v Ljubljani predstavljal svojo knjigo, svetovno uspešnico z naslovom Kje si, Gobi?, Majhen pes z velikim srcem, ki je zdaj na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Na vprašanje, ali mu je že uspelo ugotoviti, kaj je takšen majhen pes, povsem neprilagojen življenju v puščavi, počel na Kitajskem, Leonard odgovarja, da to ve le Gobi.

"Ne vem, kako ji je uspelo preživeti"

"Tudi sam nisem mogel verjeti, ko sem jo videl v puščavi, sam tam drugih živali nisem srečal. Ne vem, kako ji je uspelo preživeti. Enostavno se mi je pridružila in začela sva skupaj teči. Z nami je pretekla 125 kilometrov, kar je zagotovo velik zalogaj. To je bil začetek najine skupne poti."

Foto: Ana Kovač

Dolga in ovinkasta pot od Kitajske do Škotske

A ni zanimiva samo zgodba o njunem nenavadnem prijateljstvu - Leonard pravi, da je tako posebna, da si je ne bi mogel izmisliti - pač pa tudi o poti, ki sta jo morala prehoditi, da danes lahko živita skupaj. Trenutno je to v Chamonixu v Franciji.

"Ker se na ultramaratonu, kjer sem se potem bolj kot z lastnim tekom in željo po rezultatu, ki mi je bil včasih tako zelo pomemben, ukvarjal z njo, sem se dokaj hitro odločil, da bom Gobi pripeljal na Škotsko, kjer sva z ženo Lucjo, ki je bila sploh prvi krivec za to, da sem se malo pred 30 letom starosti začel ukvarjati s tekom (pozneje pa še stava s prijateljem, da ga bo premagal na polmaratonu v Manchestru), takrat živela.

Želel sem si, da bi Gobi postala del naše družine. Z ženo namreč nimava otrok."

Izginotje, množično financiranje in iskalna akcija

A se je zapletlo. Če je želel psa pripeljati na Škotsko, je ta moral najprej v karanteno, strošek za vse potrebne preglede in dokumente pa je nanesel na kar 10 tisoč funtov.

Ker Leonard in žena tega denarja nista imela, sta se odločila, da ga poskušata zbrati prek platforme za množično financiranje (Bring Gobi Home fundraising site). Na koncu se je na računu zbralo še precej več, 38 tisoč funtov oziroma 44 tisoč evrov.

A tudi tu še ni konec zapletov. Leonard je odpotoval na Škotsko, da bi tam uredil vso potrebno papirologijo, Gobi pa pustil pri enem od organizatorjev ultramaratona. Tik preden bi morala v karanteno, je psička izginila.

V mestu Urumqi so zaradi Gobi sprožili veliko iskalno akcijo

Foto: instagram/3ce_official "Ni mi preostalo drugega, kot da sem iz Edinburga odletel nazaj na Kitajsko. Izginila je v mestu Urumqi na severovzhodu Kitajske s tremi milijoni ljudi in težko sem si predstavljal, da jo bomo našli. Organiziral sem veliko iskalno akcijo, razdelil ogromno letakov …

Zdelo se mi je, da iščemo šivanko v senu, in skoraj sem že obupal, nakar me je poklical lastnik ene od restavracij, češ da je njegov sin v parku našel psa, ki ustreza opisu na letalih. Nisem mogel verjeti! Ko sem vstopil v sobo, kjer je bila Gobi, me je takoj prepoznala," se spominja Leonard.

"To, da sem jo našel, je bila ena najtežji stvari v mojem življenju, to, da je ona našla mene, pa je bila najboljša stvar v mojem življenju," danes pravi Leonard.

Preden je psičko - veterinarji ocenjujejo, da gre za mešanico med mopsom, čivavo in šicujem - pripeljal na Škotsko, je z njo odletel še v Peking, na operacijo kolka, ki si ga je poškodovala med begom. Leonard predvideva, da jo je zbil avtobus, saj do teh vozil čuti velik strah.

Stroške operacije je pokril z denarjem, zbranim na platformi za množično financiranje, ostanek denarja pa sta z ženo donirala dobrodelnim organizacijam, ki se ukvarjajo s skrbjo za potepuške pse. Leonard tiste, ki razmišljajo o nakupu psa, poziva, naj raje, kot da bi psa naročili prek spleta, žival posvojijo iz zavetišča.

V Zagrebu so ob obisku Gobi organizirali dobrodelni 5-kilometrski tek s kužki, zbrana sredstva pa namenili zavetiščem:

Leonard je po srečanju z Gobi povsem spremenil svoj odnos do teka. "Začel sem se spraševati, ali res moramo nenehno tekmovati, in si odgovoril, da ne," je povedal v intervjuju za OnaPlus. "Moje ravnovesje je postajalo vse bolj naravno, kot da je prav Gobi prinesla v moje življenje pravo mero. Danes ne tekmujem več ne z drugimi ne sam s sabo. Zadovoljen sem s tem, kar sem dosegel, ter srečen, ker me veliko ljudi pozna kot kakovostnega tekača, ki se mu ni treba več dokazovati."

Leonard je na 45 ultramaratonih pretekel več kot 7.500 kilometrov.

Po knjigi še film

O nenavadnem prijateljstvu je napisal uspešnico z naslovom Kje si, Gobi? Majhen pes z velikim srcem. Pred kratkim je izšla tudi v Sloveniji, po resnični zgodbi pa bodo pri filmski družbi Twentieth Century Fox posneli film. V igri za glavno moško vlogo se omenjajo igralski prvokategorniki, kot so Ryan ­Gosling, Mark Wahlberg in Hugh Jackman. Leonard je najbolj nadušen nad slednjim, tudi zaradi njegovega avstralskega izvora. Za vlogo Gobi, ki ima tudi svoj zapis na wikipedii, naj bi angažirali kar okoli 20 psov.

