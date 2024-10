V Ljubljani so jo vendarle dočakali

Natanko 608 dni oziroma leto in osem mesecev so Stožice čakale na domačo evropsko zmago Cedevite Olimpije in jo naposled po zares dolgem obdobju v torek vendarle dočakale. "V primerjavi z lani so igralci veliko bolj lačni ter željni uspeha in dokazovanja na treningih in tekmah," je bil po zmagi nad Venezio v drugem krogu Eurocupa zadovoljen kapetan Jaka Blažič, ki je prikazal daleč najboljšo predstavo v začetku sezone.

Že po dveh krogih nove sezone v evropskem pokalu ima Cedevita Olimpija ob svojem imenu več zmag kot v lanski celotni sezoni, ko je na osemnajstih tekmah zmagala le enkrat. Tokrat so slovenski prvaki v evropsko sezono krenili z dvema zmagama, po Cluju-Napoci so v torek v Stožicah zaustavili še Venezio (87:82), ki je bila sicer tudi zadnji tekmec, ki jo je Olimpija premagala na domačem parketu v evropskih tekmovanjih. Na novo domačo zmago v Eurocupu so morali tako ljubljanski navijači čakati vse od 1. februarja 2023, ko je v Stožicah padel ravno italijanski nasprotnik.

Olimpija je na ta način nadela tudi manjši obliž na prva dva poraza v ligi ABA, še posebej razglašeni so bili zmaji v nedeljo, ko so bili povsem nemočni proti Dubaju, ki se je sprehodil do zmage. "Po tisti res slabi tekmi z Dubajem smo se osredotočili predvsem nase, na svoji agresivnost in čvrstost, ki sta nas krasili v pripravah na novo sezono. Pokazali smo karakter in zmagali na zahtevni tekmi, kar veseli, pa je tudi to, da v primerjavi z lansko sezono dobivamo tudi srečanja z izenačenimi končnicami," je bil po tekmi zadovoljen kapetan Jaka Blažič.

Jaka Blažič je ob zmagi dosegel 17 točk. Foto: Aleš Fevžer

"Prebujenje" ekipe in Blažiča

Ob drugi zmagi močno veseli tudi dejstvo, da je odlično partijo pokazal prav izkušeni slovenski košarkar, ki je bil s 17 točkami ob Devinu Robinsonu najboljši strelec domače zasedbe, še posebej se je prebudil v drugem polčasu in bil ob še enem Slovencu Roku Radoviću eden izmed najboljših in najopaznejših akterjev pri gradnji torkove zmage. "V prvem polčasu preprosto nisem bil na primerni ravni ne v obrambi ne v napadu, tako da sem se v garderobi kar malce zamislil. Poškodoval se je Lemar, zato smo morali preostali prevzeti pobudo, in mislim, da smo se v drugem polčasu dobro odzvali. Tudi Rok Radović in drugi so imeli dobro tekmo, vsak je prispeval svoj delež in na koncu je bila to lepa ekipna zmaga," je po koncu še dejal Blažič.

Slovenski prvak tako pred nadaljevanjem sezone lažje diha, led zmage, ki so jo lani čakali tako dolgo, je prebit, tako da bo tudi v nadaljevanju sezone nekoliko lažje. "Ti dve zmagi sta zelo pomembni, sicer imamo v ligi ABA izkupiček 0:2, a tudi to bomo popravili. Zagotovo je lepše začeti z zmagama, s tem tudi pade breme z ramen, da si lahko osredotočen samo na svojo igro, ne pa da iščeš in iščeš pot do zmage. Mislim, da smo zdaj prišli v dober ritem, to je dobra popotnica za naprej, je pa brez dvoma v naši igri še ogromno napak, ki jih moramo popraviti. Zagotovo je ena izmed stvari, ki jih moramo popraviti, kroženje žoge v naši igri, ob tem pa tudi razumevanje in izvedba akcij v naši igri," je prepričan Blažič, ki verjame, da bo ekipa še napredovala.

Zmaje zdaj čaka pot v Bar, v soboto pa proti Mornarju boj za prvo zmago v ligi ABA v novi sezoni. Foto: Aleš Fevžer

"V primerjavi z lani so igralci veliko bolj lačni ter željni uspeha in dokazovanja na treningih in tekmah. Mislim, da v tem trenutku boljše treniramo, kot igramo, a smo vsi željni napredka in zmag in mislim, da je to edini ključ za neki napredek," je še dodal 34-letni Slovenec.

Poškodba Lemarja

Nekoliko je drugo evropsko zmago skazila le poškodba Bryntona Lemarja, ki zaradi težav s stopalom v drugem polčasu ni stopil na parket, za zdaj pa še ni znano, kako huda je njegova poškodba. S težavami pa se je na torkovi tekmi spopadal tudi trener Olimpije Zvezdan Mitrović, ki je zaradi hudih bolečin v hrbtu skozi celotno tekmo na koncu tudi izpustil novinarsko konferenco po srečanju, kjer ga je nadomestila njegova desna roka Đorđe Adžić.

Strokovni štab Cedevite Olimpije je bil na koncu lahko zadovoljen. Foto: Aleš Fevžer

"Po porazu v ligi ABA je bilo pomembno, da smo se na vse skupaj odzvali kot ekipa, uspelo nam je z ekipno predstavo. Mislim, da je bila ta predstava pred domačo publiko zelo dobra, zahvaljujem se navijačem, ki so prišli, in upam, da jih bo v prihodnje še več. Nikakor košarkarjev ne delimo na domače in tuje, a vsi se zavedamo, kaj ekipi prinese domači košarkar pred domačo publiko, zato smo veseli, da je Radović odigral tako, kot je," je bil zadovoljen Adžić.

"Od tekme z Dubajem smo imeli le en trening, tako da nismo imeli veliko časa za delo, a naredili smo analizo, vedeli smo, da moramo biti osredotočeni le nase, hkrati pa smo kot ekipa vedeli, kaj moramo storiti drugače. Osredotočenost je bila na visoki ravni, še posebej smo bili osredotočeni na njihov napadalni skok in zapiranje pod obročema, kar proti taki ekipi, kot je Venezia, ni preprosto, a je bilo na koncu dovolj za zmago," je še sklenil pomočnik glavnega trenerja v zasedbi Cedevite Olimpije.

