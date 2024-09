Golemac in Prepelič iz Stožic z veliko zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije so v drugem krogu lige ABA gostili novinca v regionalni druščini, Dubaj, ki ga vodi Jurica Golemac, kapetansko vlogo pa opravlja Klemen Prepelič, in v Stožicah klonili s 84:92. Slovenski reprezentant v dresu Dubaja je bil na koncu s 23 točkami tudi najboljši posameznik srečanja. Drugi slovenski predstavnik Krka bo v ponedeljek gostoval pri Borcu.

Tudi v drugi tekmi nove sezone jadranske lige košarkarji Cedevite Olimpije še niso našli zmagovite formule. Potem ko so po slabšem drugem polčasu prejšnji teden klonili proti FMP-ju v Železniku (62:75), so bili tokrat na prvi domači preizkušnji sezone vsaj za korak in pol boljši tekmec košarkarji novopečenega člana regionalne druščine, Dubaja. Cedevita Olimpija je v Stožicah nastopila brez Žige Daneua, ki se po prilagojenem programu po grdem padcu na tekmi v Srbiji počasi vrača na parket. Še vedno pa je zaradi bolezni s parketov odsoten Lovro Gnjidić, ki je v petek opravil dodatne preiskave, ki bodo dale jasnejšo sliko, koliko časa bo še odsoten.

Cedevita Olimpija v Ljubljani praktično od prvih minut ni bila dostojen tekmecu iz Dubaja, ki je tako zmagi nad Crveno zvezdo v prvem krogu dodal še prepričljiv uspeh proti Olimpiji in še enkrat več dokazal, da bo v tej sezoni resen konkurent za končni uspeh.

Dubaj že v prvi četrtini pokazal zobe

Slovenski prvaki so prvo domačo preizkušnjo v regionalni ligi začeli s peterko DJ Stewart, Jaka Blažič, Devante Jones, Bine Prepelič in Derek Ogbeide. Strelsko bero gostov je po dobri minuti tekme s košem odprl kapetan Dubaja Klemen Prepelič, ki je svojo zasedbo popeljal v vodstvo z 2:0, a mu je na drugi strani takoj vrnil njegov bratranec Bine. Ob vodstvu s 7:5 so varovanci Jurice Golemca tudi na račun zgrešenih prostih metov domače ekipe prišli do delnega izida 12:0 (19:5). Ljubljančani so imeli ogromno težav v igri v obrambi, Dubaj je prvih deset minut dobil z 29:17.

Tako kot v prvem delu tudi v drugi četrtini domači niso našli odgovora na igro razpoloženih gostov, ki so ves čas brez težav držali dvomestno prednost, ta pa je tik pred koncem prvega polčasa narasla na +20, Dubaj se je na glavni odmor podal s prednostjo 63:42. Dubaj je v prvem polčasu zbral kar trinajst skokov več od Olimpije (21:8), gostje so zadeli kar devet trojk, domači le dve. Nate Mason je v prvem polčasu dosegel 18 točk, pri zmajih je bil z enajstimi točkami dvomesten le Aleksej Nikolić.

Preblisk v zaključku premalo

Tudi drugi polčas je postregel z igro mačke z mišjo, saj je Dubaj brez večjih naporov nadziral potek srečanja in ves čas držal prednost okoli petnajstih oziroma 20 točk. Ko je že delovalo, da se bo srečanje brez večjih pretresov končalo z zmago gostov, pa se je Olimpija po trojki in nato še košu Jonesa dobre tri minute pred koncem približala le na deset točk zaostanka (80:90). Zmaji so na koncu lahko le omilili poraz, Dubaj pa je na koncu slavil z 92:84.

Pri Cedeviti Olimpiji je bil na koncu s 15 točkami najučinkovitejši Stewart, točko manj je dodal Robinson. Pri gostih je bil najbolj razpoložen kapetan Prepelič s 23 točkami (4/9 za 3), petimi skoki in štirimi asistencami. Dubaj je bil na koncu prepričljivo boljši v skoku (39:26).

