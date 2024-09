Zvezdan Mitrović si je nalil čistega vina

"Bilo me je sram tudi pred navijači, ki so nas prišli podpirat," se je po porazu z Dubajem v drugem krogu lige Aba s pepelom posipal strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović. Zasedba Jurice Golemca je v Stožicah slavila z 92:84.

A končni rezultat dogajanja nikakor ne oriše dogajanja na parketu v slovenski prestolnici. Dubaj je bil vsaj 35 minut srečanja z naskokom boljši tekmec od zmajev, ki so tokrat namesto ognja bruhali le dim. Košarkarji novopečenega kluba v jadranski sredini so že v prvem polčasu v Stožicah nasuli kar 63 točk in bili izrazito boljši v skoku. Ob tem so košarkarji ljubljanskega kluba delali osnovne napake v obrambi, ki so na koncu z veliko premočjo tehtnico nagnile na stran kluba iz Dubaja.

Brez dlake na jeziku je bil po srečanju strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović, ki je z ekipo izgubil drugo tekmo lige Aba. "Tekmo bi lahko razdelil na dva dela. Če sem iskren, ne vem, ali je kdaj katera izmed ekip, ki sem jih treniral, v prvem polčasu prejela 63 točk. Bilo me je sram tudi pred navijači, ki so nas prišli podpirat," je v uvodu dejal Mitrović.

Cedevita Olimpija je bila v jadranski ligi še drugič poražena. Foto: www.alesfevzer.com

"Lahko razumem, da je Dubaj boljša in kakovostnejša ekipa ter ima večji proračun, a ne razumem, da v enem polčasu prejmeš toliko točk. Raje bi videl, da jih damo mi še manj, če bi bili boljši v obrambi. Toliko je bilo neumnih prekrškov, brez zapiranja, ob tem so bili tekmeci suvereni v skoku, mislim, da so imeli v prvem polčasu deset napadalnih skokov. To so težave, ki se pojavljajo na položajih, kjer imamo igralce, ki ne morejo odgovoriti takšnim zahtevam. To se potem lahko spremeni z novimi okrepitvami ali s trdim in dolgotrajnim delom, ker je vse še tako novo," je prepričan strateg slovenskih prvakov.

Kapetan Dubaja Klemen Prepelič je bil s 23 točkami prvi strelec tekme. Foto: www.alesfevzer.com

V drugem polčasu, predvsem v zaključku tekme, je Cedevita Olimpija nato le še stopila zaostanek, ki je večino drugega polčasa znašal okoli 20 točk.

"Vem, da se morajo igralci prilagoditi. V drugem polčasu je Dubaj nadzoroval dogajanje na parketu, mi smo se malce zbudili, mogoče bi bilo celo boljše, da bi izgubili s 50 točkami razlike, da bi dobili svojo 'porcijo', ker nočem, da kdo misli, da lahko z borbenostjo nadomestimo take stvari. To nikakor ni niti ideja niti način, na katerega si želim, da igramo. Padec v igri se je videl tudi v Železniku, čaka nas še veliko dela. Res mi je žal, ker sem prej že povedal, da ekipa dobro trenira. Fantom sem rekel, da če bi na tej tekmi igrali s 50 odstotki energije s treningov, bi bilo vse videti drugače. Nihče v klubu ni nad njimi izvajal pritiska, verjetno so si tudi sami naložili preveliko breme. To je bil grd poraz, ostaja mi grenkoba zaradi prvega polčasa, v drugem smo bili energijsko malce boljši, a to ni produkt sistema, ki si ga želimo," je še dodal Mitrović.

Ljubljansko zasedbo po nedeljski tekmi že v torek zvečer v Stožicah čaka še prva domača evropska preizkušnja v novi sezoni, ko se bo v Ljubljani mudila Venezia. "Ni pomembna priprava na tekmeca, pomembno je, da smo pozorni in pripravljeni na osnovne stvari. Osredotočeni moramo biti nase. Nimam težav s tem, da smo izgubili, če bi izgubili z 20 točkami razlike na drugačen način, bi se s tem sprijaznil. Najprej je pomembno, da se vsak ozre k sebi, da individualno vidimo, kjer smo storili napake, potem bomo gledali nasprotnike, sploh če ekipa dela res takšne osnovne napake, kot jih košarkarji v mlajših selekcijah. To je individualna odgovornost mene kot trenerja in odgovornost vseh košarkarjev," je še sklenil Mitrović.

Preberite še: