Olimpija le 48 ur po bolečem porazu spet na zmagovitih tirnicah

Košarkarji Cedevite Olimpije so v Stožicah v drugem krogu rednega dela EuroCupa premagali beneško Umano Reyer in v evropski sezoni ostajajo stoodstotni.

Cedevita Olimpija se je na zmagovalne tirnice po nedeljskem porazu proti Dubaju v drugem kolu rednega dela lige ABA vrnila na obračunu z beneško Umano Reyer. Z Benečani so se Zmaji pomerili le 48 ur po zaključku dvoboja z ekipo iz Združenih arabskih emiratov.

Ljubljančani so prišli še do druge zmage v sezoni - v prvem krogu EuroCupa so bili na gostovanju boljši od Clju-Napoce - , a ima trener Zvezdan Mitrović spet nekaj skrbi. V prvem polčasu se je namreč poškodoval Brynton Lemar (stopalo), ki je v slabih 12 minutah igre dosegel devet točk. Po poškodbi Žige Daneua, ki je grdo padel na hrbet na tekmi lige ABA proti FMP v Beogradu in bolezni Lovra Gnjidića, je tako ljubljanska zasedba izgubila še enega pomembnega moža.

Tudi brez pomoči Lemarja v drugem polčasu pa so zmaji v drugem polčasu obračuna z Benečani strnili vrste in se veselili zmage s 87:82. Jaka Blažič in Devin Robinson sta prispevala po 17 točk, 12 jih je dodal Aleksej Nikolić. V gostujoči vrsti Nevena Spahije je bil strelsko najbolj razpoložen Tyler Ennis, s 23 točkami prvi strelec tekme.

Blažič je v zadnji četrtini dosegel sedem točk, razpoložen pa je bil predvsem v trenutkih, ko je Cedevita Olimpija lovila Italijane. Z njegovimi točkami je povedla 73:66. Kapetan je trojke metal 3:6.

Kapetan Jaka Blažič je trojke metal 3:6. Foto: Aleš Fevžer

Robinson, ki je zbral devet skokov in trojke metal 3:6, je poskrbel za vodstvo 82:77 v zadnji minuti, Aleksej Nikolić (12 točk, pet podaj) pa je dokončal delo s črte prostih metov.

Po devet točk so dodali še DJ Stewart, Devante Jones in Lemar.

Za razliko od evropskega pokala gre Ljubljančanom precej slabše v regionalnem tekmovanju. Tam so izgubili prvi dve preizkušnji proti FMP in Dubaju.

Popravni izpit v ligi Aba bodo imeli to soboto v Baru proti Mornarju, v tretjem krogu evropskega pokala pa jih 8. oktobra čaka gostovanje pri Turk Telekomu v Ankari.

