To, kar uspeva Dončiću, je že na meji verjetnega

Če verjamete ali ne, Luka Dončić potrebuje v naslednjih treh srečanjih le še sedem asistenc, pa se bo znašel v elitnem klubu, na katerega je lahko Slovenija še kako ponosna.

Le Oscar Robertson in Magic Johnson

Oscar Robertson je največje uspehe v ligi NBA dosegal v dresu Cincinnati Royals, predhodniku današnjega kluba Sacramento Kings. Foto: Reuters Vrli statistiki v ZDA, ki skrbno beležijo dogajanje v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, so namreč opozorili na imeniten učinek ljubljenca navijačev Dallasa. Lahko postane šele tretji Zemljan v zgodovini tekmovanja, ki bi na uvodnih 82 tekmah presegel mejo 1.500 točk, 500 skokov in 500 asistenc, kar je še eden v nizu imenitnih dosežkov, s katerimi se tako radi ukvarjajo statistični guruji v Severni Ameriki.

S tem se lahko za zdaj pohvalita le Oscar Robertson, nepozabni kralj ''trojnih dvojčkov'', in Earvin Magic Johnson. Prvi je to dosegel med letoma 1961 in 1962, drugi pa v obdobju od leta 1980 do 1981. Nato ga skoraj 40 let ni bilo junaka, ki bi ponovil njun dosežek. Vse do prihoda Dončića, ki v tej sezoni, svoji drugi v ligi NBA, navdušuje še z bolj dovršenimi predstavami, tako da spada med najboljše, kar lahko ponudi liga.

Luka Doncic needs 7 assists in his next 3 games to become the third player in our database with 1,500 points, 500 assists, and 500 boards in his first 82 games pic.twitter.com/ZilFN6lQk1 — Basketball Reference (@bball_ref) November 7, 2019

Če bo nekdanji biser madridskega Reala ohranil povprečje tudi na prihodnjih treh tekmah, bo brez težav izpolnil statistični kriterij in postal šele tretji košarkar, ki se je po uvodnih 82 tekmah v ligi včlanil v klub 1.500, 500 in 500.

Najprej z New Yorkom, nato Memphisom in Bostonom

Dončić se bo v noči na soboto pomeril z New Yorkom. Foto: Getty Images Zakaj 82? Tolikšno je število tekem, ki jih igrajo vsako leto v rednem delu sezone lige NBA. Dončić v krstni sezoni ni odigral vseh tekem. Zaradi zdravstvenih težav je manjkal na desetih (odigral jih je 72), v tej sezoni pa še ni izpustil nobene. Na parket je stopil sedemkrat.

Potrebuje še tri nastope (Dallas bo v noči na soboto gostil New York, dan pozneje bo gostoval pri Memphisu, v noči na torek pa pri Bostonu), nato pa se bo lahko na posebni lestvici, na kateri pride do izraza vsestranskost košarkarjev, pridružil resničnima legendama. Do danes je namreč v ligi NBA na 79 tekmah zbral 1.713 točk (21,7 na tekmo), 632 skokov (osem na tekmo) in 493 asistenc (6,2 na tekmo).

Kaj bo šele, ko bo še bolj izkušen ...

Ker je omenjene številke dosegel že na začetku kariere v ligi NBA, je vrednost učinka še toliko večja, ljubitelji košarke pa si lahko le predstavljajo, kakšno bo šele nadaljevanje nadarjenega Slovenca, ko bo pridobil še večjo kilometrino na severnoameriških parketih in si bo pomagal z bogatimi izkušnjami. Pravega odgovora ni, saj je Dončić na košarkarski poti poln presenečenj.

Mladi Slovenec šele drugo sezono igra v ligi NBA, pa že spada med najbolj priljubljene igralce tekmovanja. Foto: Reuters

Nasmejani fant s številko 77 na dresu je v novo sezono vstopil odlično in s pozitivnim razmerjem zmag in porazov Dallasa (5-2), najboljšem vstopu v sezono po devetih letih, dal tekmecem hitro vedeti, kako se želi Mavericks resno vmešati v boj za končnico.