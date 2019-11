Rekordi in presežki zgodovinskega obračuna, ki ga bo Luka Dončić težko pozabil #video

Zgodovinske statistične kolone se po obračunu med veteranom LeBronom Jamesom in čudežnim dečkom košarkarske srenje Luko Dončićem polnijo kar same od sebe. Kakšni rekordi so se sinoči pisali v dvorani American Airlines Center v Teksasu, kjer so Los Angeles Lakers v podaljšku s 119:110 porazili gostitelje Dallas Mavericks?

Luka Dončić si bo tekmo proti Jezernikom zapomnil ne samo po igranju proti svojemu vzorniku LeBronu Jamesu, polnemu pohval na račun 14 let mlajšega zvezdnika, ki je še lani pred garderobo čakal na njegov dres, ampak tudi po lažji poškodbi glave.

Zakaj se je poškodoval Luka Dončić?

Dve minuti pred koncem rednega dela (pri vodstvu Dallasa 99:98) je namreč pri skoku trčil v brado nasprotnega igralca Dwighta Howarda, v bolečinah obležal na parketu, nato pa se umaknil na klop, kjer so ga oskrbeli. Nekateri novinarji so na Twitterju zapisali, da je zaradi raztrganine dobil celo nekaj šivov.

Sodniki po bližnjem srečanju košarkarjev niso ustavili igre, niti niso dosodili osebne napake. Glavni trener Dallasa Rick Carlislie je na novinarski konferenci potrdil, da je Dončić po trku močno krvavel. "Večkrat je z glavo zadel ob tla," je dejal. Ob tem je izrazil upanje, da se bo že jutri bolje počutil, okrcal pa je tudi delo sodnikov.

O krivici in poškodbi Dončića se je na novinarski konferenci razgovoril tudi glavni trener Dallasa Rick Carlislie:

Je bil po poškodbi Dončića spoštovan zdravstveni protokol za pretres možganov?

Obračun med ekipo Los Angeles Lakers in gostitelji Dallas Mavericks, ki se je končal z zmago Jezernikov v podaljšku (119:110), je minil v znamenju številnih statističnih presežkov. Nekaj jih bomo nanizali v nadaljevanju.

Trojni dvojček s posebno vrednostjo



Ameriški veteran LeBron James je ob metu iz igre 13/23 sinoči dosegel 39 točk, največ v tej sezoni, od tega je bil v devetih poskusih štirikrat uspešen pri metu za tri točke, prispeval je 12 skokov in 16 asistenc ter zadel devet od 11 prostih metov. To je bil njegov 82. trojni dvojček v karieri in 30., pri katerem je dosegel najmanj 30 točk. Slovenski dragulj Luka Dončić je v statistične kolone ob metu iz igre 10/23 vpisal 31 točk, 13 skokov in 15 asistenc, kar je največ v njegovi karieri. To je njegov 10. trojni dvojček v karieri ter prvi trojček z najmanj 30 točkami, 10 skoki in 15 asistencami po Jasonu Kiddu, ki je bil za Dallas tako učinkovit leta 1996. Dončić je zadel sedem od osmih prostih metov in bil tako kot James v devetih poskusih štirikrat uspešen ob metu za tri točke.



Dončić in James sta skupaj dosegla 70 točk, 31 asistenc in 25 skokov. Oba sta v devetih poskusih zadela štiri trojke.

Prvič v zgodovini NBA se je sinoči zgodilo, da sta košarkarja na isti tekmi dosegla trojni dvojček z najmanj 15 asistencami.

Dončić je s 15 asistencami postavil osebni rekord v ligi NBA. Pred sinočnjim obračunom nikoli ni zbral več kot 12 asistenc.

20-letni Ljubljančan je postal šele 15. igralec v zgodovini najmočnejše košarkarske lige, ki je na eni tekmi zbral 15 ali več asistenc pred 21. rojstnim dnem.

Dončić je postal tudi najmlajši košarkar z najmanj 15 podajami in 30 točkami na eni tekmi in najmlajši košarkar v zgodovini, ki je proti Los Angeles Lakers dosegel trojni dvojček.

Dončić je na lestvici trojnih dvojčkov do dopolnjenega 21. leta z desetim tovrstnim dosežkom na lestvici še povišal prednost pred Magicom Johnsonom, ki jih je imel na svojem statističnem računu sedem. James je na tej lestvici s petimi trojnimi dvojčki na 3. mestu.

Košarkarski superzvezdnik James je postal prvi igralec Jezernikov, ki je po letu 1990 presegel rekord Magica Johnsona. Ta je na eni tekmi dosegel 30 točk, 10 skokov in 15 asistenc.

Objem dveh velikanov svetovne košarke:

Dončić je na lestvici košarkarjev, ki so najhitreje dosegli deset trojnih dvojčkov v ligi NBA, trenutno na 3. mestu. To mu je uspelo že po 77 odigranih tekmah v ligi, pred njim sta na lestvici najboljših samo Oscar Robertson, ki je do "desetke" prišel po 32 tekmah, in Ben Simmons, ki mu je to uspelo po 71 obračunih.

Luka Dončić recorded his 10th career triple-double in his 77th career game.



— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 2, 2019

James in Dončić sta se v zgodovino vpisala tudi kot košarkarja z največjo starostno razliko, ki sta trojni dvojček dosegla na isti tekmi. Slovenec je kar 14 let in 60 dni mlajši od svojega vzornika.

James o tem, kako ponosen je na to, da je navdihnil "fanta, ki sploh ni Američan":

