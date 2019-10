Luka Dončić dal misliti velikemu zvezdniku lige NBA

Ameriški košarkarski as Kevin Durant je izrazil željo, da bi zadnjo sezono v karieri odigral v dresu Barcelone. Katalonci ne skrivajo navdušenja, da bi bil eden od najboljših igralcev na svetu pripravljen zaigrati v Evropi. Trenutno poškodovanemu zvezdniku Brooklyna so pripravili poseben dres, v debato pa se je prek družbenih omrežij vključil tudi Luka Dončić. Prepričan je, da bi se moral Durant odločiti drugače in namesto Barcelone raje izbrati ''njegov'' Real Madrid.

Košarkarski klub Barcelona v teh dneh žari od ponosa. Ko je Kevin Durant nekdanjemu soigralcu iz Oklahoma City Thunder Sergu Ibaki zaupal, da si želi končati kariero v dresu Barcelone, je Katalonce preplavil val navdušenja.

Pešić ni presenečen

Svetislav Pešić je trener Barcelone. Foto: Vid Ponikvar ''To bi bila uresničitev norih sanj,'' je prepričan Nikola Mirotić, Španec črnogorskih korenin, ki se je poleti iz Milwaukeeja po petletnem igranju v ligi NBA vrnil v Evropo in izbral Barcelono.

Njegov trener Svetislav Pešić se je pred dnevi pošalil, da bi Duranta čakalo mesto v ekipi, ampak ne v tej sezoni. ''Nisem presenečen. Durant pozna dobro evropsko košarko. To je dokaz, da so se nekatere stvari v zadnjih petih do desetih letih spremenile. Pred tem takšni igralci niso vedeli, da obstaja poleg lige NBA še drugačna vrsta košarke. Zdaj to vedo, saj je košarka globalni šport,'' je zaupal sloviti 70-letni srbski strateg za katalonski športni dnevnik Mundo Deportivo.

Katalonci so že pripravili dres

Barcelona je nad željo Duranta, da pobližje spozna evropsko klubsko košarko, tako navdušena, da je zanj že pripravila dres s številko 35. Durant prisega na dres z omenjeno številko zaradi svojega nekdanjega trenerja Charlesa Craiga, ki ga je vodil pri njegovem prvem moštvu v karieri Amateur Athletic Union in izgubil življenje pri 35 letih.

Hi @KDTrey5 , here’s a @fcbbasket jersey in case your crazy dream becomes a crazy reality 🤪🤪 pic.twitter.com/Y3yfDkfXRi — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2019

Raje Real kot Barcelona?

Luka Dončić bi veliko raje videl, če bi Kevin Durant okrepil madridski Real, s katerim je Slovenec pred odhodom v ZDA dosegal velike uspehe. Foto: Reuters Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić, ki v novi sezoni lige NBA dosega kar 25 točk na tekmo, razmišlja drugače. Kot dolgoletni košarkar madridskega Reala, velikega rivala Barcelone, bi si raje želel, če bi Durant izpolnil željo po spoznavanju evropske košarke s selitvijo v špansko prestolnico.

Na družbenem omrežju Twitter je tako 31-letnemu zvezdniku zastavil neposredno vprašanje. ''Mislim, da bi se bolje ujel v ekipi madridskega Reala. Kaj meniš,'' je dal mladi Slovenec misliti zvezdniku lige NBA, ali se ni nemara prenaglil z izborom evropskega kluba.

Da je bilo vendarle vse skupaj izrečeno v šali oziroma navalu navijaške pripadnosti madridskemu klubu, dokazuje emoji, rumeni simbol za izražanje čustev, saj je izbral ravno tistega, na katerem je izražen smeh do solza.

@KDTrey5 i think you would fit better in Real Madrid ... what you think? 😂💪 — Luka Doncic (@luka7doncic) October 31, 2019

Durant, desetkratni udeleženec zvezdniškega srečanja All-Star, MVP lige leta 2014, štirikratni najboljši strelec in dvakratni prvak lige NBA (2017, 2018), je trenutno na seznamu poškodovanih igralcev.

Luka Dončić zelo spoštuje Kevina Duranta. Foto: Reuters

Zaradi poškodbe ahilove tetive, ki jo je staknil na peti tekmi finala lige prvakov med Golden State Warriors in Toronto Raptors, ga čaka dolgo okrevanje. V tej sezoni, če ne bo zdravstvenega čudeža, še ne bo mogel pomagati Brookylnu. Dvoboje moštva iz New Yorka, pri katerem v začetku sezone močno izstopa glavni strelec Kyrie Irving, spremlja kot gledalec.

Dončić ga spominja na Maravicha

Michael Malone je primerjal Dončića z legendarnim zvezdnikom lige NBA. Foto: Reuters Dončić je sicer po zadnji tekmi v ligi NBA, ko je pomagal Teličkom do zmage nad Denverjem v gosteh, doživel novo pohvalo. Trener Denverja Michael Malone ga je zaradi atraktivnosti in nepredvidljivosti v igri primerjal z legendo lige NBA Petom Maravichem.

"Ta fant zna zadevati. Tekmece preigrava s takšno lahkoto, kot je to počel Pistol Pete (vzdevek Peta Maravicha). Je takšen tip igralca, za katerega z veseljem plačaš vstopnico, saj ti njegova predstava omogoča zabavo in užitek,'' je strateg Nuggets primerjal 20-letnega Ljubljančana z nepozabnim branilcem in strelcem Atlante, New Orleansa/Utaha in Bostona, ki mu je srce nepričakovano odpovedalo že pri 40 letih. Umrl je leta 1988.

Dončića čaka nov izziv v ligi NBA v noči na soboto, ko bo v Dallasu gostil zvezdniški klub Los Angeles Lakers na čelu z LeBronom Jamesom in Anthonyjem Davisom.