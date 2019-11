Dallas napovedal, kako bo Dončić ''uničil'' kralja Jamesa

Tako Dallas kot Los Angeles Lakers so v novo sezono vstopili z visokimi željami. Telički se želijo dokopati nastopa v končnici, Jezerniki, ki so v prejšnji sezoni doživeli veliko razočaranje in kljub prihodu LeBrona Jamesa ostali brez napredovanja v izločilni del, pa še kaj več. Po štirih nastopih imata razmerje zmag in porazov 3:1, v noči na soboto pa se bosta pomerila v Teksasu.

Evropski zvezdniški dvojec proti ameriškemu

LeBron James in Anthony Davis imata v tej sezoni z Lakers velike načrte. Foto: Reuters Telički komaj čakajo enega izmed vrhuncev prvega dela sezone. Dvorana American Airlines Center v Dallasu bo pokala po šivih, saj prihaja zvezdniška zasedba z velikim dvojcem, ki ga sestavljata LeBron James in Anthony Davis. Obrambam tekmecem povzročata obilico težav. Davis, ki se je poleti preselil v Kalifornijo iz New Orleansa, je denimo na zadnji tekmi proti Memphisu prispeval kar 40 točk in 20 skokov. Na tekmi je zadel kar 26 od 27 prostih metov, kar je klubski rekord Jezernikov v ligi NBA, raznovrstni James pa z izjemno statistiko dokazuje, da je še vedno ''kralj'' lige NBA.

Obeta se mogočen spopad dveh dvojcev, ki igrata pomembne vloge v ligi. Evropskega (Slovenec Luka Dončić in Latvijec Kristaps Porzingis), ki krasi igro Dallasa, proti ameriškemu (LeBron James in Anthony Davis), na katerega prisegajo navijači Los Angeles Lakers.

Če bi omenjeni štirje košarkarski asi dosegli toliko točk, kolikor znaša njihovo povprečje v tej sezoni, bi skupaj dali skoraj okroglih 100 točk! Dončić, ki ne skriva, da je James njegov košarkarski vzornik, je na štirih tekmah v tej sezoni v povprečju prispeval 25 točk, 8,8 skokov in 6,8 asistenc na tekmo, njegov soigralec Porzingis, s katerim je vedno bolje uigran, pa 22,3 točk, 7,8 skokov in 2,5 blokade. Če jima ne steče, jima lahko na pomoč priskočijo soigralci.

Dallas izenačil klubski rekord

Na zadnji tekmi je kar devet košarkarjev Dallas doseglo vsaj deset točk. Foto: Reuters Tako je bilo tudi na zadnji tekmi v Denverju, kjer je Dallas prekrižal v gosteh prekrižal načrte favoritu (109:106), telički pa so v Koloradu izenačili tudi klubski rekord, saj je dvomestno število košev doseglo kar devet igralcev. Čeprav sta Dončić in Porzingis na tej tekmi skupaj dosegla le 22 točk, iz igre pa zadela le 7 od 26 metov, so se Mavericks veselili sladke zmage. Zdaj se bodo pomerili z zvezdniškim dvojcem, v katerem ima James povprečje 23,3 točk, 6,3 skokov in 9,5 asistenc, Davis pa 28,8 točk, 12,5 skokov in 3 blokade. Za nameček bo prvič v tej sezoni pri gostih kandidiral za nastop Kyle Kuzma.

Dvoboj se bo začel ob 2.30 po slovenskem času v Dallasu, gostitelji pa že dalj časa prek socialnega omrežja napovedujejo, kako bo 20-letni Slovenec na tem dvoboju nadigral vzornika Jamesa. To so poudarili v kratkem prispevku, ki spominja na video igrico, v njej pa Dončić z učinkovitimi meti za tri točke, piko na i predstavlja tista, ki jo doseže s toliko opevanim korakom nazaj (step back).

Kako bo Dončić "uničil" Jamesa:

Po tej strelski ''eksploziji'' se James znajde na tleh, Dallas pa se veseli zmage. Takšne so pač želje Mavericks, prikazane v živahnem video prispevku. Kako pa se bo dvoboj razpletel v resnici, bo jasno šele v poznih jutranjih urah …

