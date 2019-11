Curryja operirali, brez košarke do februarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stephenu Curryju, zvezdniku severnoameriške profesionalne ekipe Golden State Warriors, so danes operirali zapestje leve roke, z igrišč pa naj bi bil odsoten tri mesece. Vrnil naj bi se do februarja prihodnje leto, ko bo v Chicagu na sporedu tekma zvezd.

Enaintridesetletni Stephen Curry si je zlomil zapestje na tekmi proti Phoenixu, ko mu je na roko padel center Aron Baynes.

Golden State od lanskega finala pestijo poškodbe zvezdnikov, v zdravniško oskrbo sta poleg Curyja morala tudi Kevin Durant, ki je poleti prestopil v Brooklyn, in Klay Thompson. Lanski finalisti so v prvih štirih tekmah lige trikrat izgubili in le enkrat zmagali.