Zvezdnika izgubila živce, zdaj ju čaka kazen #video

Joelu Embiidu in Karlu-Anthonyju Townsu so popustili živci. Foto: Getty Images

Razgrajača, ki sta fizično obračunavala v zaključku tretje četrtine tekme med gostujočo Minnesoto in Philadelphio, sta bila najprej izključena s tekme, ponoči pa je padla še odločitev, da bosta naslednji dve tekmi oba spremljala le s tribun. Ostala sta tudi brez plačila za prihodnji dve tekmi. Ali je kazen premila ali preostra, presodite sami.

Prvi zvezdnik Philadelphie 76ers Embiid, ki je prvi odrinil Townsa, ta pa mu je odgovoril s poskusom udarca, nakar sta se zapletla in padla po tleh, je sicer po tekmi dejal, da je do pretepa prišlo "kar od nikjer" in da si sam, glede na to, da Townsa ni poskusil udariti, suspenza ne zasluži.

Vročekrvneža bosta svojo kazen začela služiti v soboto, 2. novembra. Embiid bo izpustil gostovanje pri ekipi Trail Blazers v Portlandu, Towns pa bo izpustil obisk pri Washington Wizards.

Towns je pred pretepom za Philadelphio nanizal 13 točk, šest skokov in asistenco, Embiid pa je prispeval 19 točk, pet skokov in dve asistenci. Foto: Getty Images

Philadelphia 76ers je sicer tekmo proti Minnesoti dobila brez težav (117:95) in s štirimi zmagami ostaja edino neporaženo moštvo v ligi NBA.

