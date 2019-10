Panathinaikos s slepim navijačem

Obračun Panathinaikosa in Anadolu Efesa v 6. krogu evrolige si je v mogočni in še zdaleč ne polni dvorani OAKA ogledalo približno 8500 navijačev. Videli so zmago domače vrste (86:70), ki je tako s tretjim uspehom ostala v zgornjem delu lestvice.

Med navijači pa je bil tudi mož, ki zmage resda ni videl, a jo je občutil bolj kot kdorkoli drug. Atenski klub je namreč na tekmo povabil slepega navijača. Ta je tekmo spremljal na posebni košarkarski tabli z Braillovo pisavo, vzdušje pa je vsrkaval v prvih vrstah.

Novico o potezi Panathinaikosa, ki je zaokrožila po spletu, so že pozdravili številni košarkarski zvezdniki.