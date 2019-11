"Luka Dončić? Ne vidim, da bi imel kdo takšen mednarodni potencial kot on." #video

"Luka Dončić ima v sebi nekaj, česar ne znaš opisati. In to dela razliko med tistimi, ki so zvezdniki, in tistimi, ki niso. Če gledam deset let naprej, ne vem, če ima kdo takšen mednarodni potencial kot Luka," je izpostavil strokovnjak za športni marketing Tomaž Ambrožič.

Tržne vrednosti posameznikov se od športa do športa razlikujejo. Nogometaše se po pravilu ocenjuje po njihovi vrednosti prestopa. V košarki, zlasti v NBA, tega ni. Odškodnine se pri menjavi igralcev onstran luže z redkimi izjemami ne plačuje. Nekoliko je drugače, ko pride košarkar iz Evrope ali drugega konca sveta in zanj klub iz lige NBA odšteje določeno vsoto denarja, če ga želi imeti v svojih vrstah pred iztekom pogodbe.

Spomnimo se, kako je takratna Union Olimpija za Arona Baynesa prejela 400 tisoč ameriških dolarjev odškodnine, potem ko je pred iztekom pogodbe odšel k San Antonio Spurs.

Pravilo je v košarki okvirno takšno, da si toliko tržno vreden, kolikor si plačan in kolikor denarja dobiš od opremljevalcev.

Če bi ocenjevali vrednost slovenskih športnikov po njihovi letni plači, potem je na vrhu Goran Dragić, ki bo v tej sezoni zaslužil 19 milijonov dolarjev, kar znaša 17 milijonov evrov (ob tem je treba odšteti še davek). Naslednji v vrsti je naš najboljši nogometni vratar Jan Oblak, čigar pogodba pri Atleticu Madridu je 10-milijonska.

"Luka ima stvari, ki so za širšo javnost zanimive"

Goran Dragić ima od slovenskih šprotnikov najvišjo plačo. Foto: Reuters Z naskokom pa ima daleč največji tržni in finančni potencial Luka Dončić – njegova plača za drugo sezono v NBA znaša 7,6 ameriških dolarjev (6,8 milijona neobdavčenih evrov). Ameriko je začel osvajati takoj po prihodu v ligo NBA. Prvo leto je povrhu vsega osvojil še nagrado za najboljšega novinca, v tej sezoni pa je naredil še bistven korak naprej.

Vendar niso le dosežki na parketu tisti, ki delajo posameznika tržno zanimivega, poudarja Tomaž Ambrožič, direktor Sport Medie Focusa: "Luka je bil denimo z reprezentanco evropski prvak in najboljši novinec v ligi NBA, a ima še druge vrline, ki so za širšo javnost zanimive. Mlad je, odprt, zanimiv na družabnih omrežjih. Če ga primerjamo z Dragićem, je videti, da želi biti bolj izpostavljen. Goranu se vidi, da nima interesa imeti pet milijonov sledilcev. Vsaj takšen občutek imam. Gogi je zadržana, a zelo kredibilna oseba. Na globalni ravni nima takšnega potenciala kot Luka. Slednji ima izjemen talent tudi za zunajkošarkarsko dogajanje. In nimajo vsi športniki takšnega. Poglejte denimo najboljša nogometaša Messija in Ronalda. O njima se vedno govori, kdo je boljši na zelenici. Če gledamo na to kot na 'brand', potem ga je Ronaldo naredil, Messi ne. To se vidi pri sponzorjih, sledilcih."

Število sledilcev, ki jih imajo znani športniki na Instagramu Cristiano Ronaldo 188 milijonov

Lionel Messi 135

Neymar 128

LeBron James 52,5

Luka Modrić 18

Lewis Hamilton 13,4

James Harden 10,7

Rafael Nadal 8,1

Roger Federer 6,9

Novak Đoković 6,3

…

Luka Dončić 2,9

Jan Oblak 1

Goran Dragić 324.000

Za resne globalne zgodbe se pod milijon dolarjev ne pogovarjajo

Tomaž Ambrožič poudarja, da ima Luka Dončić v sebi tisto, kar imajo svetovni zvezdniki. In to ga dela drugačnega. Foto: Vid Ponikvar Da je Luka iz dneva v dan vse večji magnet za morebitne pokrovitelje, je jasno kot beli dan. Ko je pred dnevi na ogrevanju obul superge proizvajalca Under Armor in ni imel na sebi superg znamke Nike, s katerim mu je potekla pogodba, so to vsi nemudoma opazili.

Govori se, da bi lahko prejel kar sto milijonov dolarjev vredno pogodbo, kar bi bilo z naskokom največ, kar je katerikoli Slovenec prejel: "Agenti mu verjetno povedo, kako naj se obnaša. Poglejmo, kako so se opremljevalci potegovali za letošnjega prvega na naboru Ziona Williamsona. In je zdaj poškodovan. Luka ima vsaj približno enako, če ne celo večjo vrednost. Ker ima svoje privržence še zunaj Amerike."

Ambrožič je govoril z Lukovim agentom, ki mu je predstavil sliko, da se ne želijo zaleteti in na hitro sprejeti odločitve pri morebitnih novih sponzorjih, ki trkajo na vrata. Časa za izbiro imajo dovolj: "Na dolgi rok si želijo s tem dvigovati ceno. Če prehitro skleneš preveč pogodb, na dolgi rok ni dobro. Na kratki rok je veliko denarja. Ali bo tako tudi čez sedem let … Rekel mi je, da se za resne globalne zgodbe pod milijon dolarjev ne pogovarjajo. Ni jim treba hiteti s podpisi pogodb. S Polijem je bila pogodba dogovorjena še pred odhodom v NBA. Pogovarjali smo se z Gorenjem – Hisense, ki se je želel povezati z Luko. Že lani je bila denimo njegova vrednost, kot je dejal agent, višja od Jamesa Hardna. Luki je pomembnejše, da ima čim manj stvari za delati zunaj parketa. Pomemben mu je prosti čas in se zato ne želijo spuščati v vsako zgodbo. Jasno je, da želijo tisti, ki vlagajo, imeti čim več koristi od športnika in to jim jemlje tudi čas."

Sicer pa je v svetu športa postalo vse pomembnejše, koliko sledilcev imajo športniki na družabnih omrežjih. Vendarle so ta postala medij in na podlagi tega se tudi njihova tržna vrednost dviguje. Če bi povedali po domače, so vredni toliko, kolikor se jih bere. "Dončić ima še vedno sorazmerno manjšo bazo v primerjavi z Ronaldom in Messijem. Da je 30-krat manj vreden, verjetno ni res. Ni si pa še naredil imena. Ima pa zagotovo ogromen potencial."

Dončić največja slovenska športna znamka

Foto: Getty Images Strokovnjak za športni marketing je izpostavil, da je Dončić tržno najzanimivejši slovenski športnik, ne glede na to, da je nogomet globalno gledano največji šport in spada Oblak med najboljše vratarje na svetu. "Lukove dosežke primerjamo s tistimi, ki so jih dosegli legende Magic Johnson, Michael Jordan, LeBron James ... Pri Oblaku tega ni več. Sodi v krog najboljših vratarjev, ni pa okoli njega takšnega vrveža. Ne glede na rezultate, ki jih dosega … Mogoče tudi zato, ker Atletico ni Real Madrid, Barcelona ali kakšen drug večji klub. V tem trenutku je Dončić zaradi vrveža največja slovenska športna znamka," poudarja Ambrožič.

Prav tako je izpostavil njegov "šmek", ki ga imajo tisti najbolj opevani športniki po svetu. To je tisto, kar zvezdnik na globalni ravni potrebuje. Odlično se je znašel v Španiji, zdaj v ZDA.

"Nekaj ima v sebi, česar ne znaš opisati"

Luka ima v Dallasu vso podporo trenerja Ricka Carlisleja, predsednika Marka Cubana ... Foto: Reuters "Vsi ga imajo radi. Res je simpatičen. Največji zvezdniki ga jemljejo kot sebi enakega. Da se z njim pogovarjajo na tekmah v takšnem tonu, je zanj kompliment. S tem povedo, da je na njihovi ravni. Luka ima talent in jih bo v kratkem sesul. Odskočil bo. Čez leto ali dve bo pravi šovman. Počasi se bodo začeli poslavljati od LeBrona, Hardna, Stepha Curryja, ki so že malce oddelali … Če gledam naprej za deset let, ne vem, če ima kdo takšen mednarodni potencial kot Luka. Nekaj ima v sebi, česar ne znaš opisati, in to dela razliko med tistimi, ki so zvezdniki, in tistimi, ki niso. Poglejte, kako si upa privoščiti lastnika kluba Marka Cubana, česar si drugi ne. Dirk Nowitzki si je morda to lahko privoščil, Luka pa že zdaj pri 20 letih. Verjamem, da bo Cuban kmalu obiskal tudi Slovenijo in videl, iz kakšne majhne države je prišel Luka v Dallas," je zaključil pogovor priznani strokovnjak.