Dončića sta v Clevelandu čakala prekmurska gibanica in štajersko vino #foto

Gostilna Rajh - Leon in Damir danes kuhata slovensko kosilo na tekmi v Clevelandu - Dallas Mavericks : Cavaliers 🏀 VIP gostje se bodo posladkali tudi s prekmursko gibanico. @lukadoncic gibanica je ready😀 #ifeelslovenia #gostilnarajh

