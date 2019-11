Čarovnik Luka čara tudi ob slovenski glasbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Uživam v košarki. Tako pač igram," je po novi vrhunski predstavi in zmagi nad Clevelandom (131:111), h kateri je prispeval novega trojnega dvojčka (29 točk, 14 skokov in 15 asistenc), v svojem slogu z rameni skomignil Luka Dončić. Bolj zgovorni so bili njegovi soigralci in tekmeci, ki ne skrivajo očaranosti nad dvigom kakovostne ravni 20-letnega Ljubljančana.

Ko se je po petkovem porazu znašel v objemu LeBrona Jamesa, ni mogel skriti iskrenega nasmeška navdušenja. Kot tudi po 77 tekmah v ligi NBA ne bi mogel verjeti, da se druži z junaki, ki jih je še pred leti opazoval iz svoje otroške bežigrajske sobe, zdaj pa ga trepljajo in v toleriranih vulgarnih izjavah celo hvalijo. A že kmalu po teh trenutkih se je Luka Dončić spustil na realna tla in znova udaril. Tudi po nedeljskih tekmah se je "družil" z Jamesom, a tokrat na nekoliko drugačen način. Ameriški mediji so namreč izpostavili, da sta oba zvezdnika ponovila podvig in se podpisala pod trojna dvojčka. Jamesov je zadostoval za zmago nad SA Spurs, Luka pa je na kolena spravil Cleveland.

Iz Clevelanda s slovenskimi pozdravi in novo zmago. Foto: Reuters

Nova tekma, novi mejniki

29 točk, 14 skokov in 15 asistenc. Drugi zaporedni trojni dvojček Luke Dončića. Tretji v sezoni na zgolj šestih tekmah in obenem enajsti v karieri. S statistiko prežeti ameriški mediji znova poročajo o mejnikih. Luka je postal prvi igralec v zgodovini lige, ki je na dveh zaporednih tekmah dosegel vsaj 29 točk, 15 asistenc in 13 skokov. Je tudi najmlajši v zgodovini, ki je ob dveh zaporednih trojnih dvojčkih vknjižil vsaj 25 točk. Obenem pa je še okrepil položaj mladeniča, ki je pred 21. letom vknjižil največ trojnih dvojčkov. Zdaj je pri številki 11. Legendarni Magic Johnson se je pred ameriško polnoletnostjo ustavil pri sedmih.

On pač uživa

"Uživam v košarki. Zabavam se. Na takšen način želim igrati," je po novi vrhunski predstavi in četrti zmagi Dallas Mavericks na šestih tekmah dejal Dončić. Prislužil si je tudi pohvale glavnega trenerja. "Dobro je igral. Na vseh področjih. O tem ni nobenega dvoma," je dejal Rick Carlisle, zadovoljen, da je Dallas prvič po devetih letih nanizal tri gostujoče zmage. Ob Dončiću so za zadnjo najbolj zaslužni še Kristaps Porzingis (18 točk, 9 skokov), Jalen Brunson (14 točk, 6 asistenc), Seth Curry (24 točk) ter Tim Hardaway in Boban Marjanović (oba 12 točk). Prav širši nabor igralcev je ob še boljšem Ljubljančanu glavni steber močnejšega Dallasa.

Povprečje sezone 2019/20: 26,7 točke, 10,3 skoka in 9,5 asistence v 35,5 minute. Foto: Reuters

Slovenska dobrodošlica

Za Dončića je bila tekma v Clevelandu nekaj posebnega tudi zaradi večjega števila Slovencev na tribunah. Nekaj trenutkov jim je namenil že pred tekmo, po njej pa je novinarjem pojasnjeval, da ob domačih zvokih ni ostal povsem hladen. "Spominjam se, da me je v Clevelandu že lani pričakala slovenska pesem. Cenim takšne poteze in seveda tudi podporo številnih Slovencev na tribunah. Tudi tokrat je bilo podobno. Res sem hvaležen gostiteljem. Sicer pa želim na vsaki tekmi pokazati največ. Želim zmagovati. Začetek sezone je dober. Treba je nadaljevati v tem slogu," je dejal eden najbolj vročih košarkarjev v ligi NBA.

Balkanska naveza

Luka se je v napadu znova izkazal z meti za tri točke, prodori in vključevanjem soigralcev. Pri tem se ne omejuje le na strelce z razdalje, ki ob njegovih prodorih čakajo na zunanjo žogo, temveč uživa še v globinski igri. Porzingis je že na prvi tekmi postal njegov partner. Zdaj je do pravih igralnih minut prišel tudi srbski reprezentant Boban Marjanović. Dončić ga je takoj začutil. "Balkanska navezava. Nekdanja Jugoslavija," je ob pomežiku odvrnil LD77. Nasmehnil se je tudi trener Carlisle. "Imata neko povezavo," je dejal. "On je žival. Le poglejte statistiko," pa je učinkovito sodelovanje komentiral Bobi.

Rick Carlisle ne pušča dvomov o tem, kdo je prvo ime Dallasa. Foto: Reuters

Love: Čarovnik Luka

Po tekmi z LA Lakres je vročega Slovenca hvalil LeBrobn Janes. V Clevelandu ga je dopolnil njegov nekdanji soigralec iz šampionske zasedbe 2016 Kevin Love. "On je čarovnik s košarkarsko žogo. Težko bi našel besede, da bi ga prehvalil. Neverjeten je. Že lani je bil impresiven. Letos pa je svojo igro dvignil še na višjo raven," je dejal 31-letni krilni center Clevelanda. Tudi njega bolj kot strelski zaključki navdušuje način, na katerega Dallasov zvezdnik v igro vključuje soigralce. Na to opozarja tudi njegov soigralec Tim Hardaway. "Ko ima on žogo, soigralci vemo, da mu moramo olajšati delo. Preprosto vemo, da bo naredil pravo potezo," je pristavil.

Ni lenaril: hitrejši, racionalnejši, boljši

Po zgolj sedmih odstotkih sezone je seveda še prezgodaj za zaključke, a več kot očitno je, da Dončić poleti ni lenaril. Ob jasnih klubskih usmeritvah je nadgradil svojo igro. Poleg boljše telesne pripravljenosti in izpiljenega meta je očitna igralna prilagoditev. Zmanjšal je število metov s polrazdalje. Deloma na račun odličnejših prodorov, med katerimi išče priložnost za zaključek, podajo ali izsiljeni prekršek, deloma pa na račun tega, da se zanj značilni korak nazaj konča za črto, ki označuje met za tri točke. Njegove številke so zato še žlahtnejše.