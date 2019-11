Senzacionalna predstava Luke Dončića, ki je čaral kot še nikoli #video

Slovenska košarkarska asa Luka Dončić in Goran Dragić sta v noči na ponedeljek v ligi NBA zažarela v izjemni luči. Prvi je Dallasu do visoke zmage v Clevelandu (131:111) pomagal z veličastnim trojnim dvojčkom (29 točk, 14 skokov in 15 asistenc) in s tem dokazal, da je v tem trenutku eden najbolj razigranih in raznovrstnih košarkarjev v ligi, drugi pa je z Miamijem doma nadigral zvezdniški Houston (129:100) in kot rezervist prispeval 15 točk.