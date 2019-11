Goran Dragić blesti v novi vlogi

Slovenske ljubitelje najmočnejše košarkarske lige na svetu je znova zajela lukamanija. Čeprav je bil že v sezoni novinca izjemen in je na novo postavil slovenska merila kakovosti v ligi NBA, pa je Luka Dončić s prilagoditvami v svoji igri na začetku svojega drugega dejanja v Dallasu še bolj učinkovit in ima še večji vpliv na ekipo. Tudi njegovo moštvo se nad izkupičkom na prvih šestih tekmah ne more pritoževati, saj ga ta uvršča med potnike v končnico.

Poleti ni prav dosti manjkalo, da bi na tej barki pristal tudi Goran Dragić. O njegovi selitvi v Dallas se je več kot šušljalo. A najbolj izkušeni slovenski legionar v ligi NBA, je vendarle ostal na Floridi. Tam je sprejel novo vlogo in v njej zablestel. Resda v senci mlajšega rojaka, ki trenutno spada med največje zvezde v ligi, a tudi Gogi je bil v prvih tekmah sezone 2019/20 zelo učinkovit.

Foto: Reuters Adut s klopi

To je njegova dvanajsta sezona v ligi. Do zdaj je tudi v prva, v kateri se na nobeni tekmi (resda jih je bilo le šest) še ni znašel v prvi peterki. Vlogo je stoično in veteransko sprejel. Že poleti je v svojih ljubljanskih razmišljanjih dal vedeti, da se zaveda novega obdobja, zaradi česar prilagaja svojo igro. Navsezadnje ni več zaletavi mladenič, ki bi stavil predvsem na igralsko energijo. To mu je sporočalo tudi telo.

Če lahko sklepamo po prvih šestih tekmah, se 33-letni Ljubljančan v novi vlogi počuti kot riba v vodi. Adut s klopi. Na njegovem položaju je v prvi peterki Miamija začel Kendrick Nunn, ki je kot svojevrstno odkritje sezone zaobšel nabor in pri 24 letih debitiral v ligi, za dirigentsko palico pa zna poprijeti tudi floridski staroselec Justise Winslow.

Spoelstra ve, koga ima

Poleti se je sicer ustvaril močan vtis, da se želi Miami znebiti Dragića oziroma ga, potem ko je uveljavil pogodbeno možnost za dodatno sezono, zamenjati. Prave finančne računice za kupčijo niso našli. Trener Erik Spoelstra pa zato zdaj s pridom izkorišča izkušnje in kakovost nekdanjega kapetana slovenske reprezentance.

Kljub vlogi rezervista je Gogi na prvih šestih tekmah v povprečju na parketu prebil dobrih 27 minut. V tem času v povprečju dosega 15,2 točke, 3,3 skoka in 4,2 asistence. S tem ohranja vlogo enega najpomembnejših mož moštva Miami Heat.

Foto: Getty Images

Prvi na Vzhodu

"Imamo odlično kemijo. Navdušen sem nad našimi novinci. Morda so novinci na papirju, v igri zanesljivo ne. Nadaljevati moramo po tej poti," po začetku sezone ugotavlja Dragić, po minutaži šesti igralec Miamija, a za Nunnom drugi strelec, četrti asistent in osmi skakalec.

A bolj kot pogled na individualno statistiko, kjer je svoje mesto našel tudi zvezdnik Jimmy Butler, navijače Miami Heat veseli lestvica. S petim zmagami in eni porazom namreč nekdanji prvaki zasedajo vrh lestvice vzhodne konference. Ta položaj bodo poskušali zdaj obdržati na zahtevni poti, ki med torkom in petkom vključuje gostujoče tekme pri Denverju, Miamiju in LA Lakers.

Pogodba za sto milijonov

Ob takšen nadaljevanju pa Dragić krepi tudi pogajalski položaj za poletje, ko se bo prvič po letu 2015 znašel na igralski tržnici. Obeta si lahko zadnjo večletno v ligi NBA. Z njo bo kot prvi v zgodovini presegel čarobno mejo sto milijonov ameriških dolarjev v karieri. Trenutno je pri znesku 96,9 milijona, od česar je seveda treba odšteti še visoke ameriške davke.

Za primerjavo, Rašo Nesterović je v 12-letni karieri zaslužil dobrih 51 milijonov dolarjev, Beno Udrih pa 45 milijonov. Luka Dončić, ki bo najbrž podrl vse rekorde, pa je še "ujetnik" pogodbe novinca, po kateri bo v prvih dveh sezonah zaslužil dobrih 14 milijonov dolarjev, o čemer so vsi preostali slovenski novinci lahko le sanjali.