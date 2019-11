Philadelphia pri razigranih Suns, bo doživela prvi poraz v sezoni?

V košarkarski ligi NBA klubi slovenskih igralcev v noči na torek ne igrajo, zato pa bo zanimivo videti, če bodo Philadelphia 76ers nadaljevali niz neporaženosti. Po petih tekmah sezone 2019/20 imajo sto odstoten izkupiček, ponoči pa gostujejo v Arizoni pri Phoenix Suns, ki so letos razigrani, v šestih tekmah so zabeležili štiri zmage in dva poraza ter so v zahodni konferenci izenačeni z Dallasom Luke Dončića ter Denverjem Vlatka Čančarja.