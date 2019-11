Geste izjemnega Dragića ob veselju so bile spontane #video

Z zmago nad Phoenix Suns so pri Miami Heat prišli do šestega skalpa v sezoni. Pet ekip ima v NBA enako število zmag, le Boston Celtics in Los Angeles Lakers imajo od vseh najmanj porazov – enega.

Dragićevi so pri dveh porazih in so med najbolj vročimi ekipami začetka sezone. Slovenski košarkar se je zadnjega uspeha veselil na nekdanjem igrišču, na katerem je igral šest sezon. Kot smo se navadili, je na parket stopil s klopi in bil ključni mož Miamija pri pohodu do zmage.

Poglejte si izjemen večer Gorana Dragića

V prvem polčasu je blestel Jimmy Butler, ki je dosegel 30 od skupno 34 točk. "Jimmy je bil neverjeten. Vprašal sem ga, kaj je jedel pred tekmo. S svojo predstavo nam je dvignil samozavest za nadaljevanje," je o sotekmovalcu dejal Dragić, ki se je v prvem polčasu še nekoliko lovil: "Poskušal sem ujeti ritem. Prvi del je bil na majavih temeljih. Nisem se še počutil dobro, a sem poskušal ostati agresiven."

V drugem polčasu je eksplodiral in v tretji četrtini v dveh minutah dosegel kar deset točk. Blestel je pri metu za tri točke. Zadel je pet trojk iz sedmih poskusov. Posebna je bila predvsem tista ob koncu tretje četrtine, ko je s konkretne razdalje za las prehitel zvok sirene.

V oči so padle tudi nekatere njegove geste, ko se je veselil po zadetih metih – iztegnjen jezik in streljanje s prstii, kot bi v roki držal pištolo. Dragić se je po koncu dvoboja, ko ga je novinar vprašal o tem, nasmehnil in odgovoril: "V tistem trenutku nisem vedel, kaj delam. Reagiral sem, kot sem. Vedno je dodatna motivacija, ko igraš proti nekdanji ekipi."

Naslednji preizkus bo že ponoči, ko bo Miami gostoval pri letos vročih Los Angeles Lakers, ki imajo v svojih vrstah razpoloženega LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa. "Ni izgovorov. Gremo k najboljši ekipi. Čvrsto bomo morali igrati in poskušati zmagati. Vedno je zabavno igrati proti najboljšim, zato smo tukaj," je pred odhodom v Kalifornijo dejal kapetan zlate slovenske reprezentance z EuroBasketa 2017.