Vroči Dončić z Dallasom pričakuje Orlando

V noči na četrtek bo v ligi NBA znova na delu Luka Dončić, ki bo z Dallasom gostil pri Orlandu. Mavericks so na šestih tekmah vknjižili štiri zmage, Magic so zbrali le dve. Slovenski košarkar v tej sezoni naravnost blesti, na zadnji tekmi proti Clevelandu je dosegel kar 29 točk, 14 skokov in 15 asistenc. Trojni dvojček, že 11. v karieri in drugi zaporedni v tej sezoni, je dosegel že slabe štiri minute pred koncem tretje četrtine. Postal je prvi košarkar v ligi NBA v zadnjih 35 letih, ki je na dveh zaporednih tekmah dosegel vsaj 25 točk, 15 asistenc in 10 skokov.