Vroči Dragić si je privoščil Phoenix in prehitel zvok sirene #video

Slovenski košarkarski as Goran Dragić je v noči na petek z Miami Heat v gosteh premagal Phoenix Suns (124:108) in vknjižil že šesto zmago v tej sezoni, s katero se je v vzhodni konferenci povzpel na visoko drugo mesto. Ljubljančan je blestel pri nekdanjem klubu. Dosegel je kar 25 točk, blestel v metu za tri točke in poskrbel za nekaj nepozabnih potez.

Učinek Gorana Dragića: 25 točk, met za tri 5/7, met za dve 4/9, prosti meti 2/3, 6 skokov, 4 asistence, 2 izgubljeni žogi v 31 minutah in sekundi

Vrhunci Gorana Dragića na tekmi v Phoenixu:

Vročica iz Miamija je v noči na petek ''ogrela'' Sonca. Moštvo iz Floride, pri katerem Goran Dragić v tej sezoni vstopa v igro s klopi in je z izjemnim učinkom eden izmed resnejših kandidatov za (naj)boljšega šestega igralca lige NBA, je zmagalo v Phoenixu. Miami je premagal Suns s 124:108, odločilno prednost pa si ustvaril v drugem polčasu, ko se je razigral tudi Dragić. Izkušeni Slovenec se je znesel nad nekdanjim klubom, pri katerem je preživel šest let.

Butler kralj prvega, Dragić pa drugega polčasa

V prvem delu srečanja je izstopal Jimmy Butler. V uvodni četrtini je dosegel 18, do konca prvega polčasa pa kar 30 točk! Skupno jih je dal 34 in bil najboljši strelec dvoboja. Miami je na premor odšel s prednostjo +7 (64:57), v nadaljevanju pa jo je s pomočjo razigranega Dragića povišal na končnih +16 (124:106). Nepozabni kapetan aktualnih evropskih prvakov v košarki je v drugem polčasu dosegel kar 20 od skupno 25 točk, s katerimi je bil drugi strelec svoje ekipe.

Za potezo srečanja je poskrbel ob koncu tretje četrtine, ko je prehitel zvok sirene in prispeval eno od kar petih trojk. Izza velike črte je bil zelo natančen, saj je zadel kar pet od sedmih poizkusov za tri točke.

Kako je Dragić prehitel zvok sirene:

🚨BUZZER BEATER ALERT🚨



The Dragon dropping it from Tucson pic.twitter.com/32ZVTOVk2Q — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 8, 2019

Vrhunci dvoboja v Phoenixu:

Miami je zmagal že šestič v tej sezoni, z razmerjem zmag in porazov (6-2) pa je v vzhodni konferenci na visokem drugem mestu. Zaostaja le za Bostonom, ki je zlahka v gosteh ugnal Charlotte (108:87).

Phoenix, za katerega je največ točk dosegel nekdanji zmaj Aron Baynes (23 toč), je prekinil niz treh zaporednih zmag. Pri gostiteljih sta izstopala še Devin Booker (22), najboljši igralec letošnjega svetovnega prvenstva na Kitajskem Ricky Rubio pa je prispeval 11 točk in 11 skokov.

Stoječe ovacije za ''povratnika'' Walkerja

Zvezdniški branilec Bostona Kemba Walker, ki je vrsto let navduševal v dresu Charlotta, se je prvič pomeril proti nekdanjemu klubu in bil deležen čustvenega sprejema. Nekdanjega Sršena so v Charlottu pozdravili s stoječimi ovacijami. Tekmo je končal pri 14 točkah. Največ točk sta pri zmagovalcih dosegla Jayson Tatum (23) in Gordon Hayward (20), ki je k razkošni statistiki dodal še 10 skokov in 6 asistenc.

Kaj so pripravili Walkerju v Charlottu:

A tribute video and standing ovation for Kemba Walker in Charlotte 👏 pic.twitter.com/FhaNnE1rET — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) November 8, 2019

Pri gostiteljih sta iz povprečja izstopala Miles Bridges (18 točk in 10 skokov) ter ''rezervist'' Devonte Graham (15 točk in 9 asistenc). Boston je s prepričljivo zmago v gosteh potrdil vodilni položaj na vzhodu. Poleg Los Angeles Lakers je edini klub v ligi, ki je v tej sezoni izgubil le enkrat.

Jubilej Riversa, Leonardu skandirali MVP V zadnji tekmi večera so košarkarji Los Angeles Clippers s 107:101 premagali Portland in razveselili trenerja Doca Riversa, ki je dočakal jubilejno 900. zmago v ligi NBA in postal šele 13. strateg v zgodovini tekmovanja z omenjenim dosežkom. Junak srečanja je bil Kawhi Leonard, ki je kar 18 od skupno 27 točk dosegel v zadnji četrtini. Vrhunci dvoboja v Los Angelesu: Tekmo je končal s štirimi zaporednimi zadetimi prostimi meti, občinstvo pa mu je vzklikalo ''MVP'', saj je v očeh navijačev Clippers prvi kandidat za naslov najboljšega igralca lige NBA. Leonard, ki je v prejšnji sezoni pomagal Torontu do zgodovinskega uspeha, z odsotnostjo na zadnji tekmi proti Milwaukeeju pa zaradi (ne)upravičenih zdravstvenih razlogov dvignil veliko prahu, je prispeval še 13 skokov, a tudi šest izgubljenih žog. Leonard je bil prvi strelec tekme, s 26 točkami pa se je izkazal tudi Lou Williams. Pri gostiteljih sta bila najbolj razigrana Damian Lillard in CJ McCollum (oba 22 točk), a le do zadnje četrtine, ko so se Clippers izkazali z odlično igro v obrambi.

Aldridge strelski junak večera

San Antonio je bil s 121:112 boljši od Oklahoma Cityja, strelski junak večera pa je postal LaMarcus Aldridge. Dosegel je 39 točk in se izkazal z izjemno natančnim metom iz igre (19/23). Njegov soigralec Dejounte Murray se je spogledoval s trojnim dvojčkom, na koncu pa prispeval 17 točk, 10 asistenc in 8 skokov. Pri gostih je bil zelo natančen Italijan Danilo Gallinari. Trojke je metal kar 5/6, dvoboj pa sklenil pri 27 točkah. Shai Gilgerous-Alexander jih je dodal 21.

Obeta se pester slovenski večer v ligi NBA Dallas Luke Dončića bo na delu v ligi NBA v noči na soboto, ko bo na domačem parketu pričakal v tej sezoni zelo skromni New York, Denver Vlatka Čančarja bo isti večer gostil Philadelphio, Miami Gorana Dragića pa čaka zelo zahtevno gostovanje pri Los Angeles Lakers. Skupno bo odigrano kar 12 tekem.

Liga NBA, 7. november

Lestvica

