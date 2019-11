Dončić s prstom pokazal na veterana #video

Luka Dončić in Dallas so prišli do pete zmage v sezoni.

Dallas je prišel do pete zmage v sezoni in je le z dvema porazoma pri vrhu zahodne konference. S 107:106 so padli košarkarji Orlando Magic. Pomemben delež k zmagi je prispeval osrednji zvezdnik moštva Luka Dončić, ki je bil s 27 točkami, sedmimi skoki in asistencami najboljši posameznik na parketu.

A so izjemno pomembno vlogo odigrali tudi košarkarji, ki so prihajali s klopi. Skupaj so prispevali kar 49 točk. Po daljši odsotnosti zaradi poškodbe, ki jo je staknil v pretekli sezoni, se je v pogon vrnil 35-letni J. J. Barea in takoj navdušil.

Vrhunci igre Luke Dončića

"Mladim pokazal, kako se stvarem streže"

V drugi četrtini je bil tisti, ki je bil najbolj vroč. Zadel je enajst zaporednih točk Dallasa, kar je bil tudi njegov celotni izkupiček. Luka je dirigentsko palico nato vzel v drugem polčasu, v katerem je dosegel 21 točk, od tega devet v zadnji četrtini.

"On je veteran naše ekipe, eden od vodij. Težko je delal, da se je vrnil. Lepo je videti, kako je igral. Mislim, da smo zaradi njega zmagali. V igro prinese dodatno energijo. Občinstvo je vpeljal v tekmo. Vodja je. Mladim je pokazal, kako se stvarem streže," je izkušenega soigralca pohvalil Dončić, medtem ko je o dobri igri košarkarjev s klopi dodal: "To vprašanje dobim vsako tekmo in povem enako. Imamo nadarjene košarkarje in izjemno ekipo."

J. J. Barea je v drugi četrtini dosegel enajst zaporednih točk Dallasa. Foto: Reuters

Dončić je bil vesel zmage pred domačim občinstvom, s katero so prišli na drugo mesto v zelo izenačeni zahodni konferenci. Med drugim in enajstim mestom je razlika le v dveh zmagah. In trener Rick Carlisle se zaveda, da bodo morali napredovati, če bodo želeli ostati v igri za končnico, ki je osrednji cilj zasedbe iz Teksasa.

"Bolj me skrbi obramba kot napad. Smo šele na 19. oziroma 20. mestu v ligi. To je moj fokus. Ko smo sestavljali ekipo, smo vedeli, da imamo kakovostne košarkarje," je dejal prvi mož stroke.

Dragić pri svojih po nov zagon

Identičen izkupiček kot Dallas imata tudi druga slovenska kluba. Miami Heat Gorana Dragića in Denver Nuggets Vlatka Čančarja sta prav tako pri petih zmagah in dveh porazih. Gogi bo spet aktiven ponoči, ko bo gostoval pri nekdanjem klubu Phoenix Suns, pri katerem je tudi začel kariero v ligi NBA.

Goran Dragić se podaja v lov na novo zmago.

Zadnjo tekmo je klub s Floride izgubil, Dragić pa izpostavil, da se s soigralci niso držali navodil trenerja Erica Spoelstre in zato morali priznati premoč prav Čančarjevemu Denverju (89:109). Novo zmagovito serijo želijo začeti v noči na petek, pa čeprav tudi Sonca odlično igrajo na začetku sezone, ne glede na to, da ne morejo računati na dopingiranega Deandreja Aytona, ki je bil lani izbran kot prvi na naboru.