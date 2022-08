Tekmeci Slovencev pred EP ostali še brez enega NBA-jevca

Petindvajsetletni član ekipe Orlando Magic bo prvenstvo izpustil zaradi poškodbe gležnja. "Povedal vam bom, kako je. Boli," je dejal Wagner v izjavi za nemško košarkarsko zvezo in nadaljeval: "Veselil sem se tega turnirja in te priložnosti že leta. Igrati v Nemčiji, v Kölnu in v svojem mestu Berlinu z bratom domače evropsko prvenstvo je bilo nekaj, o čemer sem dolgo sanjal."

Nemci bodo na EP, ki bo med 1. do 18. septembrom, pogrešali še nekaj igralcev iz NBA, in sicer Isaaca Bongo, Maximiliana Kleberja in Isaiaha Hartensteina. Bonga je bil pred kratkim operiran, Kleber in Hartenstein pa sta se odpovedala nastopu.

Ekipo selektorja Gordona Herberta vodita Dennis Schröder in Daniel Theis, oba igrata tudi v NBA.