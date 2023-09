Dan D za slovenske košarkarje

Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes ob 14.10 odigrala svojo prvo tekmo drugega dela svetovnega prvenstva. Slovenski košarkarji imajo prvo priložnost za uvrstitev v četrtfinale svetovnega prvenstva, Avstralci pa zadnjo možnost, da se prebijejo do Manile, kjer se bodo delile medalje in olimpijske vozovnice. Že pred tem se bosta ob 10.30 pomerili Gruzija in Nemčija.

SP v košarki 2023, 8. dan

Čeprav ima Slovenija v nedeljo ob 13.10 še tekmo z Nemčijo, so slovenski košarkarji odločeni, da si že danes zagotovijo pot na Filipine oziroma med osem najboljših reprezentanc. Slovenci so v prvem delu po vrsti zanesljivo premagali Venezuelo, Gruzijo in Zelenortske otoke, zdaj pa jih čaka zagotovo daleč najbolj kakovosten tekmec do zdaj. Avstralci so sicer na Okinavi v slabšem položaju kot Slovenci, saj so v prvem delu izgubili tekmo z Nemčijo, so pa ugnali Fince in Japonce.

Malo verjetno je, da bo lahko selektor Aleksander Sekulić na tej tekmi računal na Jako Blažiča, ki še vedno čuti posledice padca gruzijskega igralca nanj.

Avstralci so ob gostiteljih Francozih edini, ki že imajo zagotovljeno mesto v Parizu 2024, saj so ne glede na rezultat dvoboja s Slovenijo najvišje uvrščena reprezentanca iz Oceanije na tem SP.

Američani se bodo danes pomerili s Črno goro. Foto: FIBA

Boj za četrtfinale pa se bo začel tudi v drugih skupinah. Skupino I sestavljajo Dominikanska republika, Portoriko, Srbija in Italija, skupino J Združene države Amerike, Črna gora, Litva in Grčija, skupino L pa Španija, Latvija, Kanada in Brazilija.

V četrtfinale 19. svetovnega prvenstva, ki bo odigran v Manili, bosta napredovali po dve najboljši reprezentanci iz skupin I, J, K in L, preostale ekipe pa bodo od 9. do 16. mesta razvrščene po uradnih Fibinih pravilih. Četrtfinalni dvoboji bodo na sporedu 5. in 6. septembra, polfinalna obračuna 8. septembra, tekma za tretje mesto in veliki finale pa 10. septembra.

Lestvice:

