S slovenskim potnim listom do mesta v ekipi, ne pa tudi na parketu

Medtem ko se Mirku Mulaliču obeta vrnitev v igralsko rotacijo Cedevite Olimpije, ki je ujela zavidanja vreden niz pomembnih zmag, pa je precej večje vprašanje, ali bosta do igralnih minut prišla Saša Zagorac in predvsem Martin Krampelj.

Košarkarji Cedevite Olimpije se vneto pripravljajo na izjemno pomemben torkov obračun z Brescio. Optimizem v očeh navijačev ob tem krepita tako odličen rezultatski niz ("zmaji" so zaporedoma ugnali Darušafako, Primorsko, Unics in FMP) kot sam igralski preskok.

Vlogo ključnega moža večinoma prevzema Američan Codi Miller-McIntyre. Prava dodana vrednost je na zadnjih tekmah postal njegov rojak Mikael Hopkins. Ameriški tris pa uspešno zaokrožuje še branilec Ryan Boatright. V rotaciji devetih igralcev imata pomembno vlogo tudi slovenska reprezentanta Edo Murić in kapetan Jaka Blažič. Kot močna aduta s klopi sta se že večkrat izkazala Andrija Stipanović in Filip Krušlin. Zadnji prišlek Maik Zirbes še lovi pravi stik z igro, medtem ko pa gre od Marka Simonovića po dobrem začetku in manj prepričljivem nadaljevanju pričakovati dvig forme.

Olimpijo čaka pomembna tekma v torek ob 18.00, ko bo v Stožicah gostovala Brescia. Foto: Grega Valančič/Sportida "Ne morem osrečiti vseh"

In medtem ko je trener Slaven Rimac našel dokaj ustaljeno formulo za razporejanje minut, ki jo prilagaja tekmecu in dnevni formi, pa smo šli po sledi vprašanjem o tem, zakaj so na rezervno klop prikovani slovenski košarkarji Mirko Mulalič, Saša Zagorac in Martin Krampelj, ki so do mesta v ekipi prišli predvsem na račun slovenskega državljanstva in kvote za državno prvenstvo.

"Ko je ritem zelo zahteven in so vsi košarkarji v športni formi je tiste, ki niso v pravem ritmu, zelo težko vključevati pod koš. Seveda načrtujemo, da bomo razširili nabor igralcev. Je pa v sistemu, ko so cilji postavljeni visoko, zelo težko osrečiti vseh dvanajst košarkarjev," odgovarja trener Rimac.

"Pomembno je, da fantje dobro delajo in spodbujajo soigralce. Med sezono se bo vsakemu, ki dela dobro in pošteno, to tudi vrnilo. Sezona je dolga. Tudi poškodbe bodo prišle. Žal. Zato morajo vsi trenirati in biti pripravljeni, da izkoristijo priložnost, ko se le ta ponudi," dodaja zagrebški trener na ljubljanski klopi.

Mirko Mulalič pred vrnitvijo

Foto: Vid Ponikvar



Izmed omenjene slovenske trojice je v tej sezoni na uradnih tekmah priložnost dobil le 31-letni branilec Mirko Mulalič. V EuroCupu je odigral devet minut in pol, v ligi ABA pa na treh tekmah 36. Zaradi težav s prepono je bil v drugi polovici oktobra dva tedna neaktiven. "Glede na to, da je bil pred težavami v rotaciji, lahko pričakujem, da bo, ko bo povsem nared, znova prevzemal naloge in dajal tisto, kar potrebujemo," pravi Rimac. Izmed omenjene slovenske trojice je v tej sezoni na uradnih tekmah priložnost dobil le 31-letni branilec. V EuroCupu je odigral devet minut in pol, v ligi ABA pa na treh tekmah 36. Zaradi težav s prepono je bil v drugi polovici oktobra dva tedna neaktiven. "Glede na to, da je bil pred težavami v rotaciji, lahko pričakujem, da bo, ko bo povsem nared, znova prevzemal naloge in dajal tisto, kar potrebujemo," pravi Rimac.

Saša Zagorac trenira in čaka



Foto: Grega Valančič / Sportida



Že na začetku sezone pa se je v primežu poškodb znašel zlati reprezentant Saša Zagorac. Imel je težave z listoma tako desne kot tudi leve noge. Tudi on je zdaj v celoti obremenjen v trenažnem procesu, a imajo ob delitvi minutnega kolača pod košem popolno prednost Stipanović, Zirbes in Hopkins. "Ker skušamo Zirbesa vrniti na želeno raven, prav gotovo zmanjka kakšna minuta za Zagorca in Kramplja," pojasnjuje Rimac, ki je rezerviste, recimo, na klopi pustil tudi ob že davno dobljeni tekmi proti Primorski.