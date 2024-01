Prvi podatki glasovanja: Luka Dončić vodi med branilci

Po prvih podatkih glasovanja za tekmo All Star vodita LeBron James (2.008,645) na zahodu in Giannis Antetokounmpo (2.171,812) na vzhodu. Glasovanje je razdeljeno na dve skupini, branilce ter visoke igralce (krila in centre). Po nekaj letih se bo format tekme vseh zvezd spet vrnil na nekoč uveljavljeni obračun med predstavniki vzhodne in zahodne konference.

LeBron James and Giannis Antetokounmpo lead their respective conferences in the first fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.



Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each.



Next fan update: 1/11. pic.twitter.com/KbFeBRTsnF