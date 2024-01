V košarkarski ligi NBA se bosta v noči na sredo spopadli moštvi Oklahoma City Thunder in Boston Celtics. Prva je v naletu in poraza ne pozna že štiri zaporedne tekme, na lestvici zahodne konference pa je na visokem drugem mestu. A Boston je s 26 zmagami in le šestimi porazi trenutno daleč najboljša ekipa lige. Kelti so nazadnje izgubili 20. decembra lani.