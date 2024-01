Dončić klavrno vstopil v novo leto, Utah slavi zgodovinski dosežek

Košarkarji Dallas Mavericks so s porazom vstopili v novo koledarsko leto. Zasedba Jasona Kidda je po neprepričljivi predstavi s kar 90:127 klonila na gostovanju pri Utah Jazz. Luka Dončić, ki ima težave s poškodbo stegenske mišice, je obračun končal pri 19 točkah in 14 asistencah. Po dvanajstih tekmah odsotnosti se je na parket vrnil Kyrie Irving, ta je ob vrnitvi na parket dosegel 14 točk. Pri domačih je Brandon Clarkson postal prvi košarkar po letu 2008, ki se je v rednem delu sezone podpisal pod trojni dvojček.

Za decembrske predstave Luke Dončića bi lahko uporabili besedo, ki jo je po zadnji zmagi Dallasa nad Golden State Warriors uporabil trener bojevnikov Steve Kerr. Ta je igro slovenskega košarkarska asa opisal kot fantastično. Dončić je decembra v povprečju dosegal 37,5 točke, 8,9 skoka in 11,1 asistence na 13 tekmah, medtem ko je iz igre metal z 48,8-odstotno uspešnostjo, zadel je 38 odstotkov vseh poskusov za tri in še enkrat več opozoril, da spada med glavne kandidate za osvojitev naziva MVP. Postal je šele drugi košarkar v zgodovini, ki je v enem mesecu na minimalno desetih odigranih tekmah presegel povprečje 35 točk, osem skokov in deset asistenc. Edini, ki mu je to v preteklosti še uspelo, je bil Oscar Robertson, in sicer leta 1960.

Utah Jazz : Dallas Mavericks 127:90 Učinek Luke Dončića: 19 točk (3/7 za 2, 3/13 za 3, 4/6 prosti meti), 6 sk., 14 as., 1 ukr. žoga, 4 izg. žoge v 33:44 Strelci: Fontecchio 24, Clarkson 20 (10 sk., 11 as.), Markkanen 17; Dončić 19, Hardy 17, Irving 14 (9 sk.), Lively II 10

Klavrn vstop v novo leto, skrbi poškodba Exuma

Številke in predstave, ki jih kaže slovenski košarkar, so še toliko bolj neverjetne glede na podatek, da ima Dončić v zadnjem času vse več težav z bolečinami v levem stegnu, ki mu težave povzroča že od lanskega marca. Da so težave, ki pestijo Slovenca, vse prej kot nedolžne je bilo jasno na srečanju z Utah Jazz, nastop Dončića je bil do srečanja pod vprašajem, a je Ljubljančan znova stisnil zobe, obračun pa bo zagotovo skušal čim prej pozabiti. Ta v novo koledarsko leto z Dallasom ni vstopil na način, kot bi si želel. Šele tretjič v sezoni se je zgodilo, da je Dončić ostal pod mejo 20 doseženih točk (19 točk), je pa ob tem svojim soigralcem podelil kar 14 asistenc. Utah Jazz so bili na domačem parketu boljši s 127:90.

Kyrie Irving se je po 12 tekmah odsotnosti vrnil na parket. Dosegel je 14 točk. Foto: Guliverimage

Razglašenim Mavericksom na koncu ni pomagala niti vrnitev Kyrierja Irvinga, ki je po težavah s peto zaradi katerih je izpustil 12 zaporednih tekem, znova stopil na parket. Kot zakleto pa se je pri Dallasu že v drugi četrtini poškodoval Dante Exum, ki je v zadnjih tednih postal izjemno pomemben člen zasedbe iz Teksasa. Nekdanji član Partizan je imel težave že pred tekmo, kljub temu je poskusil, a je zaradi kontuzije desne pete predčasno končal tekmo. Dallas je izgubil svojo tretjo od zadnjih štirih tekem.

"Kar se tiče komunikacije znotraj naše ekipe, je danes na parketu sploh ni bilo. Kot trener prevzemam odgovornost za to. Moramo biti boljši. Vesel sem, da se je Kyrie vrnil na parket in v pogon. Košarkarji Utah so nam zadali pravo zaušnico, danes so bili odlični, mi pa daleč od tega," je po koncu dejal strateg Dallasa Jason Kidd, ki nikakor ni mogel biti zadovoljen z igro svojih varovancev.

Gostitelji temelje postavili že v prvi četrtini

Utah, ki je zmagala na zadnjih petih od svojih šestih obračunov, se je tako pred domačimi gledalci Dallasu oddolžila pa ponižanje v začetku decembra, ko je v American Airlines centru Dallas slavila s kar 147:97. Tokrat se je v Delta centru pred okoli 18 tisoč gledalci odvila povsem drugačna tekma, na kateri je Dallas vodil le na začetku prve četrtine, njihova najvišja prednost je znašala tri točke, in sicer po slabih štirih minutah igre ko je Dončić zadel trojko za vodstvo z 11:8. Mavericks so v prvem delu po polovici še vodili s 17:16, nato pa so gostitelji z delnim izidom 21:9 prvo četrtino dobili s 37:26.

Dončić ni bil razpoložen pri metu, zadel je tri trojke iz trinajstih poskusov. Foto: Reuters

Dallas je bil tudi v nadaljevanju daleč od predstav, na katerih so Mavsi v tej sezoni nekajkrat že zablesteli. Kljub neprepričljivi predstavi s številnimi zgrešenimi meti so gostje ob polčasu zaostajali le s sedmimi točkami zaostanka (55:62) in bili tako še povsem v boju za uspeh, Dončić je v prvem polčasu dosegel 15 točk.

A kanček upanja, ki so ga Mavsi držali ob polčasu, je v tretji četrtini kmalu izpuhtel. Dallas se je sicer po dobrih treh minutah igre v tretjem delu po košu Derecka Livelyja II, ki je zadel po asistenci Dončića, še približal na 67:70, nato pa so domači z delnim izidom 7:0 stvari znova postavili na svoje mesto. V zadnjo četrtino so se Jazz podali s prednostjo 93:79. Prvi mož Dallasa je nato v zadnji četrtini hitro na klop posedel večino nosilcev igre in ob jasno izgubljeni tekmi ponudil nekaj več priložnosti rezervistom, prvič je priložnost dobil Brandon Williams, ki je ob debiju dosegel štiri točke. Domači, ki so vodili z največ 39 točkami razlike, so se na koncu sprehodili do velike zmage in so zdaj pri izkupičku 15-19, Dallas na drugi strani pa pri 19-15, s čimer je trenutno sedma ekipa na zahodu.

Jordan Clarkson se je podpisal pod trojni dvojček. Foto: Reuters

V Salt Lake Cityju se je pisala tudi zgodovina, saj je Jordan Clarkson postal prvi košarkar Utah Jazz, ki je po 13. februarju 2008, ko je to uspelo Carlosu Boozerju, v rednem delu lige NBA dosegel trojni dvojček (20 točk, 10 skokov, 11 asistenc). Z reakcijo ob minuti odmora slabe štiri minute pred koncem je gledalce nasmejal glavni trener Utah Jazz Will Hardy, ki je "nahrulil" svojega varovanca. "Pridi že do tega desetega skoka, da te lahko posedem na klop," je Clarksonu dejal Hardy, ki je nato na navdušenje navijačev le dočakal trojni dvojček svojega varovanca, ki se mu je ob tako želeni deseti ujeti odbiti žogi Luka Šamanić ob metu Dallasa kar umaknil. "Navijači so dolgo čakali na ta trenutek in danes smo jim ga morali pokloniti," je ob zgodovinskem trojnem dvojčku in svojem prvem v karieri dejal 31-letni Clarkson.

Dallas je bil povsem nerazpoložen v napadu, Mavericks so iz igre metali z le 39,8-odstotno uspešnostjo, zadeli so enajst trojk iz 40 poskusov. Utah je bila prepričljivo boljša v skoku (63:46), domači pa so zadeli več kot polovico poskusov iz igre.

Dončić je bil z 19 točkami in 14 asistencami prvi igralec svoje ekipe, manj točk je v tej sezoni sicer dosegel le novembra proti New Orleansu (16) in Chicagu (18). V drugem polčasu je bil pri Dallasu še najbolj razpoložen Jaden Hardy, ki je dosegel 17 točk, Irving je ob povratku na parket tekmo končal pri 14 točkah in devetih skokih. Dvomesten je bil le še Lively II z desetimi točkami. Pri domačih je bil poleg že omenjenega Clarksona najbolj razpoložen Simone Fontecchio s 24 točkami, Lauri Markkanen jih je prispeval 17 (4/8 za 3).

Dallas zdaj čaka niz kar sedmih zaporednih domačih tekem, prva v noči na četrtek, ko bo v American Airlines centru (2.30) gostoval Portland.

OG Anunoby je dosegel 17 točk. Foto: Reuters

Košarkarji New York Knicks so prvič po veliki menjavi na kolena spravili vodilno ekipo zahoda Minnesoto Timberwolves (112:106). Klub iz Madison Square Gardna je v zadnji menjavi dobil tri košarkarje, to so OG Anunoby, Precious Achiuwa in Malachi Flynn, v Toronto pa sta se preselila RJ Barrett in Immanuel Quickley. Anunoby je ob debiju dosegel 17 točk (3/6 za 3), ob zmagi pa je blestel Julius Randle, ki je srečanje končal pri 39 točkah in devetih skokih. Pri Minnesoti, ki je izgubila osmič v sezoni, je Anthony Edwards dosegel 35 točk, Karl-Anthony Towns pa 29.

Uspešna je bila tudi druga ekipa, ki je bila vpletena v zadnjo odmevno menjavo, Toronto Raptors, ki so s 124:121 ugnali Cleveland. RJ Barrett je srečanje za Toronto končal pri 19 točkah in devetih skokih, zadel je tudi izjemno pomembna prosta meta sedem sekund pred koncem, Immanuel Quickley jih je dodal 14. Vloga prvega strelca je pripadla Pascalu Siakamu s 36 točkami, zadel je pet trojk iz osmih poskusov. Caris LeVert je za Cleveland dosegel 31 točk.

Indiana je na krilih zadnje četrtine, ki jo je dobila z 38:25, s 122:113 ugnala Milwaukee Bucks. Najboljši posameznik Pacersov je bil Tyrese Haliburton s 26 točkami, devetimi skoki in enajstimi asistencami. Pod trojni dvojček se je pri Milwaukeeju podpisal Giannis Antetokounmpo (30 točk, 18 skokov, 11 asistenc).

Derrick Jones Jr. in Dragić Foto: Getty Images V košarkarskem svetu še naprej močno odmeva upokojitev Gorana Dragića, ki se je na zadnji dan starega leta z zapisom na družbenih omrežjih poslovil od profesionalne kariere. Zatem so se mu z besedami zahval in pohval poklonili številni košarkarji in košarkarski delavci, med drugim tudi soigralec Luke Dončića Derrick Jones Jr., ki si je garderobo z Dragićem delil tako pri Miamiju kot pri Chicagu. "Goran je bil odličen soigralec. Zagotovo je bil eden od soigralcev, ki mi je največ pomagal, ko sem bil še neizkušen in zelo mlad pri Miamiju. Pomagal mi je, da sem se izuril pri igri na položaju štirice in petice. Zaradi njega bolje razumem igro, vesel sem, da sem lahko igral z njim," je dejal 26-letni košarkar, ki je z Dragićem zaigral tudi v finalu lige NBA leta 2020 v mehurčku v Orlandu, kjer so Heat izgubili proti Los Angeles Lakers. Sportal Slovo velikana, ki ga ne smemo nikoli pozabiti

Liga NBA, 1. januar:

