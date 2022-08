Opevani mladenič povzdignil Luko Dončića med največje

Na letošnjem naboru NBA je ogromno zanimanja požel 19-letni Paolo Banchero. Ameriški krilni košarkar italijanskih korenin, ki je pred leti že kandidiral za nastop v dresu italijanske reprezentance, je presenetljivo postal prvi izbor. Novopečeni igralec Orlando Magic je pred dnevi izbral najboljšo evropsko peterko v ligi NBA vseh časov in pokazal, kako zelo spoštuje Luko Dončića. Slovenskega košarkarskega dragulja je uvrstil ob bok velikanov, Francoza Tonija Parkerja, Grka Giannisa Antetokounmpoja, Nemca Dirka Nowitzkega in Srba Nikole Jokića, ki se bo sredi avgusta predstavil slovenskim ljubiteljem košarke v Stožicah.

V Evropi med ljubitelji košarke narašča napetost, saj se bo kmalu začel EuroBasket, na katerem ne bo manjkalo zvezdnikov. Med njimi bodo tudi takšni, ki že vrsto let navdušujejo in izstopajo v ligi NBA. Ko je številka ena letošnjega nabora NBA Paolo Banchero (Orlando Magic) prejel nalogo, da izbere najboljšo evropsko peterko v ligi NBA vseh časov, je v njo uvrstil kar nekaj imen, ki bodo nastopila na letošnjem evropskem prvenstvu.

Nekdanji košarkar univerze Duke je med najboljše Evropejce uvrstil Francoza Tonija Parkerja, Slovenca Luko Dončića, Grka Giannisa Antetokounmpoja, Nemca Dirka Nowitzkega in Srba Nikolo Jokića, s tem pa dal novo priznanje 23-letnemu Ljubljančanu, ki si je z izvrstnimi predstavami v zadnjih sezonah izklesal status pravega zvezdnika in fenomena svetovne košarke.

Luka Dončić je s 23 leti najmlajši član sanjske evropske peterke po izboru Paola Banchera. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Banchero se je pri svojem izboru osredotočil na evropske košarkarske junake, ki so izstopali v tem stoletju. S tem je na družbenih omrežjih sprožil plaz kritik, največ so mu jih namenili starejši ljubitelji košarke. 19-letnemu Američanu so zamerili, da je izpustil številne legendarne igralce, ki so opozarjali nase v ligi NBA v prejšnjem stoletju.

Dončić proti Jokiću v Ljubljani

V ligi NBA se pogosto družita in sta velika prijatelja, 17. avgusta pa se bosta pomerila na pripravljalni tekmi v Ljubljani. Foto: Guliverimage Banchero ima sicer tudi italijanski potni list in se je pred dvema letoma znašel na širšem seznamu italijanske reprezentance za nastop v kvalifikacijah, a še ni debitiral v modrem dresu. Zanimivo je, da je rojen leta 2002, tistega leta, ko je Nowitzki prvič zaigral na zvezdniški tekmi vseh zvezd in bil izbran za MVP-igralca svetovnega prvenstva.

Nemec, ki je pri Dallas Mavericks predal štafeto paradnega konja Dončiću, je prejšnji mesec spremljal na delu Luko v dresu slovenske reprezentance na tekmi v Stockholmu. Morda čez slaba dva tedna obišče tudi spektakel v dvorani Stožice, kjer se bosta na pripravljalni tekmi pomerila finalista EuroBasketa iz leta 2017, na parketu pa bi lahko spremljali zvezdniški dvoboj velikanov lige NBA, Dončića in Jokića, zadnjega prejemnika priznanja MVP-igralca sezone v ligi NBA.

Goran Dragić še ni sporočil odločitve, ali bo nastopil na letošnjem EuroBasketu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Morda se jima bo pridružil tudi Goran Dragić, ki je na seznamu Aleksandra Sekulića, a še ni razkril končne odločitve o tem, ali je pripravljen na letošnjem EuroBasketu v Nemčiji braniti evropski naslov.