Nemški selektor pred poslastico s Slovenijo: Mislili smo, da smo našli recept, a ...

Čeprav se prah po odlični predstavi Slovenije na petkovi prvi tekmi drugega dela svetovnega prvenstva proti Avstraliji še ni dobro polegel, pa je pred slovenskimi košarkarji že nova zahtevna in zelo pomembna naloga. V boju za prvo mesto v skupini K se bodo Slovenci danes pomerili še z Nemčijo, ki je prav tako kot Slovenija na tem prvenstvu še neporažena in si je ob Sloveniji že zagotovila napredovanje v četrtfinale.

Obe reprezentanci ob tem tudi še čakata na morebitne nasprotnike, saj so napram skupini K v skupini L v boju za napredovanje še vse štiri ekipe, zato bo v zadnjem krogu še kako vroče. V neposrednih bojih za mesti v četrtfinalu se bosta udarili Latvija in Brazilija ter Kanada in Španija. A z morebitnimi nasprotniki v četrtfinalu se bodo slovenski košarkarji ukvarjali kasneje, zdaj je v njihovih mislih le Nemčija, ki je stari znanec Slovenije.

Bine Prepelič je tudi proti Avstraliji z odliko opravil svojo nalogo. Foto: FIBA

"Po prespani noči se še bolj zavedamo, kako pomembna je bila zmaga nad Avstralijo. Pokazali smo naš ekipni duh in premagali zelo zahtevnega tekmeca. Tudi v najtežjih trenutkih smo stopili skupaj in igrali predvsem vrhunsko v obrambi, saj smo tekmeca do dveh minut pred koncem pustili pod 70 doseženimi točkami. Tekma proti Nemčiji bo odločala o prvem mestu v skupini. Nasprotnika dobro poznamo. Vemo, da nas čaka še ena trda, težka in močna tekma. Nanjo se bomo dobro pripravili in upam, da ponovimo našo predstavo z zadnje tekme proti Avstraliji," je pred srečanjem dejal Bine Prepelič. Slovenci tudi tokrat ne bodo mogli računati na Jako Blažiča, ki se je poškodoval na tekmi z Gruzijo.

Slovenci na zadnjih štirih medsebojnih tekmah le enkrat izgubili

Na 18 medsebojnih tekmah so se Slovenci zmage veselili enajstkrat. Ekipi se redno srečujeta na velikih tekmovanjih in sta se v zadnjih dveh letih pomerili kar štirikrat. Na olimpijskih igrah v Tokiu ter na evropskem prvenstvu v Kölnu je bila uspešnejša Slovenija, v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pa je vsaka reprezentanca zabeležila eno zmago. Nemci so tako na zadnjih štirih medsebojnih srečanjih slavili le enkrat, a Slovence čaka vse prej kot lahka naloga, saj so Nemci na tem prvenstvu ena izmed najboljših reprezentanc in spadajo v ožji krog favoritov za končni uspeh.

Dennis Schröder ima težave s hrbtom. Foto: FIBA

Vprašaj pri prvem zvezdniku

Nemci so napram lanskemu Eurobasketu, na katerem so osvojili bronasto odličje, zadržali jedro izbrane vrste, saj je v ekipi devet košarkarjev iz lanskega leta. Glavno orožje Nemčije je Dennis Schröder, ki je po štirih tekmah prvi strelec in podajalec ekipe (18,8 točke, 6 podaj), a je imel v zadnji tekmi nekaj težav z bolečinami v hrbtu, zato v zadnji četrtini proti Gruziji ni igral, pod vprašajem pa je njegov nastop tudi na tekmi s Slovenijo, so sporočili iz nemške košarkarske zveze. Ob njem sta v ospredju še člana lige NBA, brata Franz, ki ima sicer težave s poškodbo gležnja, in Moritz Wagner (oba Orlando Magic), preostali košarkarji Nemčije z izjemo Davida Kramerja pa igrajo v evroligaških klubih.

Gordon Herbert Foto: Vid Ponikvar/Sportida

O nastopih Schröderja in Franza Wagnerja naj bi se v nemški izbrani vrsti odločili tik pred tekmo. "Dennis je močan košarkar. Mislim, da bo igral, če bo lahko," je za nemške medije dejal selektor Gordon Herbert. "Čaka nas tekma za prvo mesto. Vzpenjamo se na goro, a smo šele nekje na 60 odstotkih poti. Čaka nas torej še dolga pot, dobra stvar pa je, da smo v naši igri vedno boljši. Vemo, da je Luka prvi košarkar Slovenije. Ne vem, kako ga bomo zaustavili. Lani je proti nam dosegel 36 točk, pa smo pred tem mislili, da smo našli recept, kako mu preprečiti doseči veliko število točk. Upajmo, da tokrat temu ne bo tako," je o slovenski izbrani vrsti še dejal Herbert.

Slovenci bodo po srečanju z Nemčijo zapustili Okinavo in se preselili na Filipine, kjer se bodo v Manili odvili izločilni boji letošnjega svetovnega prvenstva. Četrtfinale bo za Slovence na sporedu v sredo. Poleg Slovencev in Nemcev so si napredovanje med osem najboljših ekip na svetu že priigrali Američani in Litovci.

