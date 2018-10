Luka Dončić v ligi NBA kot riba v vodi

"Čestitke, brat," je v zanj prostem nedeljskem večeru v Dallasu "čivknil" Luka Dončić. Njegov naslovnik je bil Trae Young, novopečeni zvezdnik Atlante, ki je na tekmi proti Clevelandu dosegel kar 35 točk. Dan pred tem je bila slika obrnjena. Na parketu je blestel Luka, ki je ob zmagi Dallasa nad Minnesoto vknjižil 26 točk, Young pa mu je na Twitterju izrekel spoštovanje. Mladeniča sicer druži tudi prigoda z letošnjega nabora, ko je Slovenca izbrala Atlanta, Američana pa Dallas, nato pa sta si kluba po predhodnem dogovoru svoja izbora zamenjala. Zdaj oba upravičujeta zaupanje in dokazujeta, da spadata v razred novih obrazov lige NBA.

V pričakovanju novega šova

Če so ga ob krstni tekmi v ligi NBA še prevevali mešani občutki, saj je ob ponosu na račun prvih točk v najmočnejši ligi na svetu ter zadovoljstvu zaradi trenerjevega zaupanja vendarle obžaloval strelsko neučinkovitost ter predvsem ekipno nemoč, pa je že ob sobotni zmagi nad oslabljeno Minnesoto, za katero ni zaigral "problematični" Jimmy Butler, tudi Američanom pokazal razkošen talent. Navdušil je z igralsko raznolikostjo in iznajdljivostjo ter potezami presežka, obenem pa tudi z zgledno statistiko (26 točk, šest skokov in tri asistence), zato se v Teksasu medtem že sprašujejo, kaj pripravlja za ponedeljkovo tekmo s Chicagom.

Obraz v ameriški zgodbi

V Dončićevem primeru je več kot očitno, da Američani v njem niso pripoznali le razkošnega talenta in igralskega potenciala, temveč tudi obraz za zgodbo, na kateri lahko gradijo. Posledično se je vrednost Ljubljančanovih delnic strmo vzpenjala že pred prvo tekmo, z nekaj atraktivnimi akcijami, navdušenjem teksaške publike in igralsko energijo pa je zgodba uspešno nadaljevanje dobila tudi na parketu. Prav na pomembnost resnih klubskih načrtov, v katerih se je znašel Dončić, opozarjata tudi naša sogovornika Rašo Nesterović in Primož Brezec, ki sta skupaj v ligi NBA preživela kar 20 sezon, a nikoli v tako izrazito središčni vlogi kot mlajši rojak.

Primož Brezec Foto: Urban Urbanc/Sportida "Luki je liga NBA pisana na kožo"

"Kakovosten vstop v ligo me ne preseneča. Že pred časom sem dejal, da mu bo v ligi NBA lažje igrati kot v evroligi. Zakaj? V Realu je bil na prav vsaki tekmi pod pritiskom. Pritiskom zmage in po poškodbi Lulla vodje ekipe. V ZDA pa … To je redni del, kjer predvsem v rednem delu pogosto ni pravega koncepta. Njegova domiselna igra lažje pride do izraza, predvsem ob večji minutaži," razmišlja Primož Brezec, eden od slovenskih pionirjev v ligi NBA, zdaj pa oglednik Clevelanda.

Nekdanji reprezentant je prepričan tudi o tem, da je prav Dallas pravo okolje za 19-letnega Ljubljančana. "Vse mu je pisano na kožo. Trener, sestava ekipe, strategija … Malce nas je presenetila le trenerjeva zamisel, da ga postavi na mesto krilnega centra. A tudi tukaj je slika jasna. Vseeno prihaja do žog, tam kreira igro in v neposrednih dvobojih prihaja do prednosti. Rick Carlisle je pač mojster napadalne košarke," dodaja Brezec, prepričan o svetli ameriški prihodnosti Luke Dončića.

Rašo Nesterović Foto: Vid Ponikvar Rašo: Naj nadaljuje, kjer je začel

"Dober začetek! Naj le nadaljuje tam, kjer je začel," pa pravi Nesterović, ki je v ligi NBA igral za Minnesoto, San Antonio, Toronto in Indiano, a nadvse dobro pozna tudi ustroj Dončićevega moštva Dallas Mavericks. Zanj pravi, da je ob San Antoniu najboljše mogoče okolje za prve severnoameriške korake najkoristnejšega igralca evrolige, ki je na uvodnih dveh tekmah na parketu prebil kar 68 minut in iz igre proti obroču sprožil 32 žog.

"Pri Dallasu so dali jasno vedeti, da imajo z njim resne načrte. On je igralec, ki so si ga izrazito želeli na naboru in so pripravljeni vlagati vanj. Luka mora to izkoristiti. Pomembno je predvsem, da v najkrajšem možnem času preklopi iz evropskega na ameriški slog košarke. Zdi se, da mu gre na tej ravni dokaj gladko, saj je osvojil bolj fizično in intenzivno igro, zdaj pa ga čaka še ponotranjanje nizanja tekem, kar je prav tako specifična lastnost košarke v ligi NBA," razmišlja generalni sekretar KZS.