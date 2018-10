Je treba sploh kaj dodati? Nora predstava Dončića! #video

Slovenski čudežni deček Luka Dončić je v hipu osvojil srca navijačev Dallas Mavericks, ki so imeli na prvi domači tekmi razlog za veliko zadovoljstvo. Njihovi košarkarji so premagali Minnesoto, povrhu vsega pa videli kar 140 točk domačega moštva in 136 gostujočega.

A to še ni bilo vse. Blestela sta mladeniča, okoli katerih pri Dallasu gradijo moštvo za prihodnost. Novinec Dončić je bil s 26 točkami (met za tri točke 4/9, za dve 4/7, prosti meti 6/9) najboljši strelec, Dennis Smith jr. pa je ob koncu zadeval ključni met in še proste mete, da je zmaga ostala doma.

Predstava Luke Dončića proti Minnesoti

Slovenca je na letošnjem naboru kot tretjega izbrala Atlanta, vendar so pri Dallasu naredili veliko potezo in ga zvabili pod svoje okrilje. Da so zadeli v polno, so se lahko prepričali tudi na prvi domači tekmi. Luka je drugi najmlajši košarkar, ki je kadarkoli zaigral za Dallas.

15 točk v eni četrtini, skupno 26, najboljši strelec moštva in z največ minutami na parketu

Luka Dončić je deloval kot najizkušenejši košarkarji. Foto: Getty Images Začetek tekme proti Minnesoti sicer ni bil po njegovih željah, saj je zgrešil vse tri mete in hitro izgubil dve žogi. Za tem pa je začel blesteti in iz minute v minuto postajal vse bolj vroč. Nemški veteran Dirk Nowitzki, ki zaradi težav z gležnjem tekme spremlja s tribune, je bil navdušen nad tem, kar je videl v nadaljevanju.

V drugi četrtini smo lahko videli Lukovo simultanko, saj je v zadnjih šestih minutah in 41 sekundah dosegel kar 15 točk ter pri 54 prvič izenačil Dallas s tekmecem.

Nekdanji član Real Madrida je navduševal tudi z odličnimi potezami, ki se jim klanjajo košarkarski navdušenci. V oči bode le šest izgubljenih žog, ob čemer je zbral prav toliko skokov, tri asistence, dve ukradeni žogi in blokado. Povrhu vsega je bil s 36 minutami od vseh košarkarjev najdlje na parketu.

Dragić razpoložen, a drugič poražen

Dallas je po dveh tekmah polovično uspešen, potem ko je na uvodu izgubil proti Phoenixu. Pri eni zmagi ostaja tudi Goran Dragić, ki je proti Charlotte Hornets izgubil drugič v sezoni.

Talk about turning up the HEAT! 🔥



The Dragon put on a show during the 2nd half of tonight's game! He scored 18 of his 20 points in the last 2 quarters. pic.twitter.com/a4nEwNhrAw — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 21, 2018

Lukov mentor v slovenski reprezentanci, ki je lani osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu, je bil z 20 točkami (met za tri 2/6, za dve 5/11, prosti meti 4/5) drugi strelec svojega moštva. Le Dwyane Wade je dosegel eno več. Sicer pa je Gogi v statistiko vpisal še sedem asistenc in štiri skoke Osrednji junak tekme je postal Kemba Walker, ki je 0,5 sekunde pred koncem zadel zmagoviti prosti met za 113:112.

Izjemno vroče je bilo v Los Angelesu, kjer so pele pesti

V najbolj pričakovani tekmi večera so LA Lakers na čelu z LeBronom Jamesom (24 točk) gostili Houston Rockets. Vroče je postalo dobre štiri minute pred koncem zadnje četrtine, ko so gostje vodili za točko. Zvezdnik Raket James Harden, ki je bil s 36 točkami najboljši strelec, je prodiral pod obroč, ob tem pa ga je zaustavil Brandon Ingram in pozneje tudi odrinil.

Vročih glav sta se v nadaljevanju spoprijela Chris Paul (28 točk, 10 asistenc in 7 skokov) in Rajon Rondo (13 točk, 10 asistenc in 7 skokov). Na koncu je zmagal Houston, domači pa so ostajajo še brez skalpa v tej sezoni.

